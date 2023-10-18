Как узнать билд Windows и зачем это нужно?

Несмотря на то, что основных версий Windows (7, 8, 8,1, 10, 11) немного, каждая из них подразделяется на множество изданий и сборок. От них могут зависеть конфигурация, внешний вид интерфейса и поддерживаемое системой ПО. Из-за этого у пользователей возникает необходимость определить, какой билд ОС установлен на компьютере. Рассмотрим, зачем это нужно и как можно узнать используемую сборку Windows 10.

Зачем определять установленный билд ОС? Разные сборки операционной системы собирались в разное время. Более старые издания могут не иметь поддержки некоторых функций и программ, которые работают в новых версиях. Поэтому важно знать, какая сборка системы используется на компьютере. Эти сведения могут быть полезными, например, при подборе ПО. Некоторые приложения не работают на старых изданиях Windows 10, поддерживая только последние версии. Многие функции и параметры также доступны лишь в новых изданиях ОС. Чтобы убедиться, что нужные опции отсутствуют в системе, можно узнать, какая ее сборка установлена, и проверить информацию о ней в интернете.

Как определить билд Windows? Узнать, какой билд Windows установлен на компьютере и используется в текущий момент, можно несколькими основными способами. Все они просты в применении и не требуют много времени. Разберем их подробнее.

1 способ – Параметры Основной способ узнать билд – открыть окно О системе. В нем отображаются все главные сведения о Windows, в том числе используемая сборка. Чтобы открыть это меню, запустите Параметры, нажмите на пункт Система и щелкните по ссылке О системе в панели навигации слева. В правой части окна отобразится основная информация о Windows. В графе Сборка ОС будет виден номер сборки (в нашем случае 19045.2006).

2 способ – winver Winver – это небольшая встроенная в Windows утилита, в которой отображаются основные данные об операционной системе: издание, версия и сборка. Запустить ее можно при помощи службы Выполнить. Для этого воспользуйтесь сочетанием Win + R, введите в появившемся окне команду winver и нажмите Enter. В открывшейся утилите обратите внимание на пункт Сборка ОС. В нем отображается используемый билд ОС.

3 способ – msinfo32 Msinfo32 – еще одна программа для просмотра информации о Windows. В отличие от winver, она имеет более обширный функционал. В ней можно получить намного больше сведений об ОС. Msinfo32 также позволяет определить, какой билд системы установлен на компьютере. Чтобы запустить приложение, нажмите на кнопки Win и R одновременно, после чего введите команду msinfo32 и нажмите ОК. В открывшемся окне будет доступен подробный перечень информации об ОС. В графе Версия после слова Сборка отобразится билд.

4 способ – Командная строка Еще один способ – специальная команда в консоли. Для этого нужно запустить Командную строку любым удобным способом. Открывать утилиту от имени администратора необязательно. Запустить консоль можно, например, через поиск на панели задач или с помощью команды cmd.exe в программе Выполнить. В CMD воспользуйтесь командой systeminfo. Она выведет на экран подробный список данных о системе, в котором, помимо всего прочего, отобразится билд ОС (в графе Версия ОС после слова "построение").