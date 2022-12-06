Диспетчер задач в Windows 11: как открыть и пользоваться?

Основная функция системного приложения «Диспетчер задач» в Windows 11 — отображение списка запущенных процессов и принудительное завершение их работы. Во всяком случае, именно в этих целях его использует большинство пользователей Windows. Но у «Диспетчера задач» присутствуют и другие полезные функции. Прежде чем мы приступим к их описанию, приведем различные способы запуска этого системного приложения.
Как открыть «Диспетчер задач» в Windows 11?
Существует несколько основных способов запуска «Диспетчера задач» в Windows 11:
- Самый простой способ — использование комбинации клавиш «Ctrl + Shift + Esc»
По умолчанию «Диспетчер устройств» показывает только запущенные в данный момент приложения, что имеют видимые окна. Чтобы переключить его в полнофункциональный вид, как показано на скриншоте выше, достаточно кликнуть по опции «Подробнее» в левом нижнем углу окна.
- Использование комбинации клавиш «Ctrl + Alt + Delete»
Это, можно сказать, «классическая» комбинация клавиш для вызова «Диспетчера задач». Но с какой-то версии Windows вместо самого приложения стало открываться блокирующее экран окно.
И вот уже из него можно запустить «Диспетчер задач», кликнув по соответствующей кнопке.
- Запуск из контекстного меню значка «Пуск»
Это еще один простой способ запуска «Диспетчера задач». Все, что требуется сделать — кликнуть по значку «Пуска» правой кнопкой мыши, а затем выбрать в отобразившемся контекстном меню «Диспетчер задач». Отсюда же, кстати, можно запускать и ряд других системных приложений.
- Запуск из меню «Пуск»
Открыв меню «Пуск», вводим в поисковую строку запрос «Диспетчер задач». Значок приложения отобразится ниже — останется просто кликнуть по нему.
На скриншоте выше в правой части поисковой панели «Пуск» выделены дополнительные возможности. С пунктом «Открыть» и так все понятно. Касательно остальных:
- Запуск от имени администратора. Некоторые запущенные процессы невозможно закрыть без предоставления «Диспетчеру задач» прав администратора. Они также потребуются для работы некоторых его функций.
- Перейти к расположению файла. Это к вопросу о том, где хранится «Диспетчер задач». Но при клике по этому пункту в «Проводнике» откроется папка, в которой хранится лишь ярлык программы. Чтобы найти местоположение самого файла «Диспетчера задач» на жестком диске, кликаем правой кнопкой мыши по этому ярлыку и выбираем из меню пункт «Расположение файла». «Taskmgr.exe» — это и есть искомый «Диспетчер задач».
- Закрепить на начальном экране. Эта опция позволяет поместить значок «Диспетчера задач» в самом первом разделе меню «Пуск», после чего его можно будет запускать уже оттуда.
- Закрепить на панели задач. При необходимости значок «Диспетчера задач» можно вывести прямо на панель задач, чтобы впоследствии было еще проще его запускать.
- Запуск из приложения «Выполнить»
Данный способ предполагает использование специальной текстовой команды командной строки Windows, но без предварительного запуска последней:
- Нажимаем на клавиатуре комбинацию клавиш «Win + R».
- На экране отобразится небольшое окно «Выполнить», в которое нужно без кавычек ввести команду «taskmgr» (т.е. название исполнимого файла «Диспетчера задач», с которым мы сталкивались ранее) и затем нажать «ОК».
- Запуск с ярлыка на рабочем столе
Самого ярлыка «Диспетчера задач» на рабочем столе нет — его нужно будет создать вручную. Самый простой способ:
- По инструкции выше переходим в папку, где хранится файл «Taskmgr.exe».
- Кликаем по нему правой кнопкой мыши, выбираем «Показать дополнительные параметры», затем в отобразившемся меню открывает раздел «Отправить» и «Рабочий стол (создать ярлык)».
С этого момента «Диспетчер задач» можно будет запускать еще и с рабочего стола.
Теперь рассмотрим функциональные возможности «Диспетчера задач» Windows 11.
Функции «Диспетчера задач» в Windows 11
Для удобства будем рассматривать функции программы в соответствии с расположением вкладок, но сначала немного о способности «Диспетчера задач» запускать другие программы. Функция удобна тем, что она позволяет запускать приложения от имени администратора — эта главная ее особенность. Делается это следующим образом:
- Открываем у «Диспетчера задач» меню «Файл» и выбираем в нем «Запустить новую задачу».
- Откроется окно «Создание новой задачи». Для выбора программы используем кнопку «Обзор». Также можно в поле «Открыть» вписать практически любую команду командной строки Windows или путь к исполнимому EXE-файлу. Для запуска задачи от имени администратора предварительно устанавливаем галочку напротив одноименного пункта.
Теперь рассмотрим остальные функции «Диспетчера задач».
Просмотр списка запущенных процессов и управление ими
Первое, что бросается в глаза — столбцы, в которых приведена основная информация о запущенных процессах.
Кликнув по столбцу, можно будет отсортировать процессы по тому или иному параметру:
- ЦП (Центральный Процессор). Здесь отображается уровень нагрузки на процессор со стороны процесса.
- Память. Показывает объем занимаемой процессом оперативной памяти.
- Диск. Текущая нагрузка на диск (запись/чтение данные на/с диск).
- Сеть. Текущая нагрузка на сетевое подключение.
- GPU. Нагрузка на графический процессор, т.е. видеокарту
Из вкладки «Процессы» можно принудительно завершить работу запущенного процесса, но не любого (критические системные процессы завершить нельзя). Это осуществляется путем нажатия клавиши «Del».
Условным «продолжением» вкладки «Процессы» является вкладка «Подробности». Если кликнуть правой кнопкой мыши по процессу и выбрать «Подробно», та откроется автоматически.
Во вкладке «Подробности» процессы можно не просто завершать, но и по-разному управлять ими (например, изменять приоритет, от чего будет зависеть, фигурально выражаясь, как много «внимания» процессор будет уделять обработке запросов от выбранного процесса), а также получать более детальную информацию о нем:
Просмотр параметров производительности компьютера
Другая востребованная функция «Диспетчера задач» Windows 11 — просмотр параметров производительности основных вычислительных компонентов компьютера, а также общего уровня текущей нагрузки на них.
Так, из вкладки «Производительность» можно получить следующие сведения:
- Технические характеристики процессора: модель, тактовая частота, количество физических и логических ядер, размеры кэшей разных уровней и другие сведения.
- Параметры оперативной памяти, главными из которых являются общий объем и реальная частота работы ОЗУ.
- Параметры каждого из подключенных к компьютеру жестких/SSD дисков, включая текущую реальную скорость записи и чтения данных.
- Параметры сетевого соединения, в т.ч. пропускную способность.
- Текущий общий уровень нагрузки на графический процессор — видеокарту.
Из этой же вкладки можно открыть другое системное приложение — «Монитор ресурсов»:
Средство «Монитор ресурсов» позволяет еще больше углубиться в изучение текущий запущенных процессов, вплоть до обнаружения процессов, использующих интересующую пользователя DLL-библиотеку. Впрочем, данное приложение обычно используются специалистами.
Просмотр и управление списком автозагрузок
Во вкладке «Автозагрузка» перечислены пользовательские программы, настроенные на автоматический запуск. Это, конечно, далеко не весь список автоматически запускающихся при включении компьютера приложений, но все же. Важнее здесь то, что из «Диспетчера задач» можно удалять программы из списка автозагрузок: выделяем ее названия и нажимаем кнопку «Отключить» в правом нижнем углу:
Программу можно будет активировать повторно, а вот добавить новые приложения в автозагрузку из «Диспетчера задач» в Windows 11 также не реализовано, как и в предыдущих версиях ОС.
Просмотр программ, запущенных пользователями Windows
Вкладка «Пользователи» имеет точно такое же предназначение, как и вкладка «Процессы». Единственное исключение — здесь приведен список процессов, запущенных из-под конкретной учетной записи Windows. Если выполнен параллельный вход в другие учетные записи, то запущенные из-под них программы также отобразятся здесь в индивидуальном разделе.
Просмотр и управление службами
«Диспетчер задач» Windows 11 позволяет просматривать не только запущенные в данный момент, но и вообще все установленные службы — как системные, так и пользовательские (установленные другими программами). Из вкладки «Службы» также можно запускать, перезапускать и останавливать работу любой из перечисленных здесь служб.