Диспетчер задач в Windows 11: как открыть и пользоваться?

Основная функция системного приложения «Диспетчер задач» в Windows 11 — отображение списка запущенных процессов и принудительное завершение их работы. Во всяком случае, именно в этих целях его использует большинство пользователей Windows. Но у «Диспетчера задач» присутствуют и другие полезные функции. Прежде чем мы приступим к их описанию, приведем различные способы запуска этого системного приложения.

Как открыть «Диспетчер задач» в Windows 11? Существует несколько основных способов запуска «Диспетчера задач» в Windows 11: Самый простой способ — использование комбинации клавиш «Ctrl + Shift + Esc» По умолчанию «Диспетчер устройств» показывает только запущенные в данный момент приложения, что имеют видимые окна. Чтобы переключить его в полнофункциональный вид, как показано на скриншоте выше, достаточно кликнуть по опции «Подробнее» в левом нижнем углу окна. Использование комбинации клавиш «Ctrl + Alt + Delete» Это, можно сказать, «классическая» комбинация клавиш для вызова «Диспетчера задач». Но с какой-то версии Windows вместо самого приложения стало открываться блокирующее экран окно. И вот уже из него можно запустить «Диспетчер задач», кликнув по соответствующей кнопке. Запуск из контекстного меню значка «Пуск» Это еще один простой способ запуска «Диспетчера задач». Все, что требуется сделать — кликнуть по значку «Пуска» правой кнопкой мыши, а затем выбрать в отобразившемся контекстном меню «Диспетчер задач». Отсюда же, кстати, можно запускать и ряд других системных приложений. Запуск из меню «Пуск» Открыв меню «Пуск», вводим в поисковую строку запрос «Диспетчер задач». Значок приложения отобразится ниже — останется просто кликнуть по нему. На скриншоте выше в правой части поисковой панели «Пуск» выделены дополнительные возможности. С пунктом «Открыть» и так все понятно. Касательно остальных: Запуск от имени администратора. Некоторые запущенные процессы невозможно закрыть без предоставления «Диспетчеру задач» прав администратора. Они также потребуются для работы некоторых его функций.

Перейти к расположению файла. Это к вопросу о том, где хранится «Диспетчер задач». Но при клике по этому пункту в «Проводнике» откроется папка, в которой хранится лишь ярлык программы. Чтобы найти местоположение самого файла «Диспетчера задач» на жестком диске, кликаем правой кнопкой мыши по этому ярлыку и выбираем из меню пункт «Расположение файла». «Taskmgr.exe» — это и есть искомый «Диспетчер задач». Закрепить на начальном экране. Эта опция позволяет поместить значок «Диспетчера задач» в самом первом разделе меню «Пуск», после чего его можно будет запускать уже оттуда. Закрепить на панели задач. При необходимости значок «Диспетчера задач» можно вывести прямо на панель задач, чтобы впоследствии было еще проще его запускать. Запуск из приложения «Выполнить» Данный способ предполагает использование специальной текстовой команды командной строки Windows, но без предварительного запуска последней: Нажимаем на клавиатуре комбинацию клавиш «Win + R».

На экране отобразится небольшое окно «Выполнить», в которое нужно без кавычек ввести команду «taskmgr» (т.е. название исполнимого файла «Диспетчера задач», с которым мы сталкивались ранее) и затем нажать «ОК». Запуск с ярлыка на рабочем столе Самого ярлыка «Диспетчера задач» на рабочем столе нет — его нужно будет создать вручную. Самый простой способ: По инструкции выше переходим в папку, где хранится файл «Taskmgr.exe».

Кликаем по нему правой кнопкой мыши, выбираем «Показать дополнительные параметры», затем в отобразившемся меню открывает раздел «Отправить» и «Рабочий стол (создать ярлык)». С этого момента «Диспетчер задач» можно будет запускать еще и с рабочего стола. Теперь рассмотрим функциональные возможности «Диспетчера задач» Windows 11.