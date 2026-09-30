Настройка меню "Пуск" на Windows 11

Меню «Пуск» в Windows 11 получило довольно значительные изменения. Первое, что бросается в глаза? — расположение и содержание. По умолчанию меню «Пуск», как и все прочие значки приложений и открытых окон, находятся в центре рабочей панели. Касательно содержания меню, то из него были убраны разделы/подразделы с программами и плитками. Вместо них теперь просто значки закрепленных и «Рекомендуемых» (на деле — последних открытых) приложений. Cистемная поисковая строка была обратно перемещена в меню «Пуск», как это было в Windows 7.
Теперь рассмотрим, что можно настроить/перенастроить в меню «Пуск», начав с изменения его местоположения на экране (наверняка, многих не устраивает положение меню в центре рабочей панели).
Изменение положения меню «Пуск» в Windows 11
Тут все довольно просто:
- Кликните правой кнопкой мыши по любой пустой области панели задач, затем выберите из выпадающего меню (впрочем, здесь это единственный пункт) «Параметры панели задач».
- В правой части открывшегося окна прокрутите донизу список параметров и раскройте блок «Поведение панели задач».
- Выставите напротив параметра «Выравнивание панели задач» значение «Слева».
- Значок меню «Пуск», как и все следующие за ним значки приложений, теперь будут закреплены с левой стороны экрана.
Закрепление/открепление папок и приложений меню «Пуск» Windows 11
Любой, размещенный в блоке «Закрепленные», значок в меню «Пуск» легко открепить, для чего достаточно кликнуть по нему правой кнопкой мыши и затем выбрать пункт «Открепить от начального экрана»:
То же самое можно проделать с любыми объектами, находящимися в разделе «Все приложения» меню «Пуск»:
Также легко в меню «Пуск» можно добавлять программы и папки (как их самих, так и ссылающиеся на них ярлыки) — просто кликаем по любому объекту правой кнопкой мыши и выбираем пункт «Закрепить на начальном экране»:
Кстати, у некоторых пользователей Windows 11 (судя по скриншотам из интернета) вместо обновленного контекстного меню отображается классическое. Но в нем также присутствует пункт «Закрепить на начальном экране»:
Как убрать раздел «Рекомендуем» из меню «Пуск» Windows 11?
Многих пользователей раздражает тот факт, что Windows 11 в раздел «Рекомендуем» помещаются ранее запускавшиеся программы и открывавшие файлы. К счастью, весь этот блок можно убрать, а заодно и настроить сопутствующие параметры меню «Пуск»:
- Откройте «Параметры» системы, используя комбинацию клавиш «Win + I» или кликнув по значку с изображением шестеренки в меню «Пуск»:
- В открывшемся окне откройте вкладку «Персонализация» слева, затем перейдите в правой его части в раздел «Пуск».
- За отображение значков приложений и файлов в блоке «Рекомендуем» Windows 11 отвечают два параметра: «Показывать недавно добавленные приложения» и «Показывать последние открытые элементы в меню "Пуск"…». Переведите переключатели напротив этих параметров в положение «Откл.»:
- Из раздела «Рекомендуем» будут убраны все значки, и они там больше не будут появляться:
- Касательно параметра «Показывать наиболее часто используемые приложения». Их список отображается в ранее упоминавшемся разделе «Все приложения». Если оставить его включенным, то в этом разделе будет доступным подраздел «Часто используемые»:
- И последнее — параметр «Папки». Можете перейти в него, чтобы активировать дополнительные функциональные значки/кнопки, которые будут расположены рядом с кнопкой выключения компьютера в меню «Пуск». Активируем для примера кнопку «Параметры» и «Загрузки»:
- Теперь из меню «Пуск» можно будет быстро открывать окно «Параметры», а также папку «Загрузки»:
Как изменить цвет меню «Пуск» в Windows 11?
В Windows 11 предусмотрена возможность установки цвета отдельно для меню «Пуск» и «Панели задач» и отдельно для фона файлового менеджера «Проводник» и окна «Параметры». Чтобы настроить цветовые параметры:
- Откройте «Параметры» комбинацией клавиш «Win + I».
- Перейдите во вкладку «Персанализация», затем в раздел «Цвета»:
- Напротив параметра «Выберите режим» можно установить цвет для всех объектов графического интерфейса Windows 11, включая меню «Пуск», «Панель задач», «Проводник» и т.д. Всего доступно три варианта цветового оформления — «Светлый», «Темный» и «Особые»:
- Если выбрать «Светлый» или «Темный», тогда из этих цветовых схем будет применена ко всем графическим объектам. Вот так будет выглядеть светлая тема оформления меню «Пуск» (темная применяется по умолчанию при установке системы):
- Если же требуется, чтобы у меню «Пуск» и «Панели задач» был темный цвет, а у «Проводника» темный, или наоборот, установите напротив «Выберите режим» вариант «Особый». Снизу отобразятся два дополнительных параметра: «Выберите режим Windows по умолчанию» (отвечает за цвет меню «Пуск») и «Выберите режим приложения по умолчанию» (отвечает за фон «Проводника» и окна «Параметры»). Установим «Светлый» и «Темный», соответственно:
- Как можно заметить, меню «Пуск» и панель задач стали светлыми, а фон окна «Параметры» сменился на темный.
- Отсюда же можно применить к меню «Пуск» и «Панели задач» любой другой цвет, отличный от того, что предусмотрено «Светлой» или «Темной» темой. Для начала нужно активировать опцию «Показать цвет элементов в меню "Пуск" и на панели задач», что находится под палитрой, а затем выбрать один из цветов в этой же палитре. Сделаем «Пуск» фиолетовым:
- Если ни один из цветов в палитре не подходит, нажмите кнопку «Пользовательские цвета» и тонко настройте желаемый оттенок.
- Еще один интересный момент — пользователь может задать цвет, используя код цветового пространства «RGB» или «HSV». Для этого в окне выбора цвета жмем по элементу «Больше», выбираем цветовое пространство и вписываем код целиком или заполняем цифрами поля «Красный», «Зеленый» и «Синий» (в случае с HSV — это «Оттенок», «Насыщенность» и «Значение»).
Это пока все доступные настройки меню «Пуск» на момент написания статьи, которые могут быть изменены без использования сторонних утилит.