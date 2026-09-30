Настройка меню "Пуск" на Windows 11

Меню «Пуск» в Windows 11 получило довольно значительные изменения. Первое, что бросается в глаза? — расположение и содержание. По умолчанию меню «Пуск», как и все прочие значки приложений и открытых окон, находятся в центре рабочей панели. Касательно содержания меню, то из него были убраны разделы/подразделы с программами и плитками. Вместо них теперь просто значки закрепленных и «Рекомендуемых» (на деле — последних открытых) приложений. Cистемная поисковая строка была обратно перемещена в меню «Пуск», как это было в Windows 7.

Теперь рассмотрим, что можно настроить/перенастроить в меню «Пуск», начав с изменения его местоположения на экране (наверняка, многих не устраивает положение меню в центре рабочей панели).

Изменение положения меню «Пуск» в Windows 11 Тут все довольно просто: Кликните правой кнопкой мыши по любой пустой области панели задач, затем выберите из выпадающего меню (впрочем, здесь это единственный пункт) «Параметры панели задач». В правой части открывшегося окна прокрутите донизу список параметров и раскройте блок «Поведение панели задач». Выставите напротив параметра «Выравнивание панели задач» значение «Слева». Значок меню «Пуск», как и все следующие за ним значки приложений, теперь будут закреплены с левой стороны экрана.

Закрепление/открепление папок и приложений меню «Пуск» Windows 11 Любой, размещенный в блоке «Закрепленные», значок в меню «Пуск» легко открепить, для чего достаточно кликнуть по нему правой кнопкой мыши и затем выбрать пункт «Открепить от начального экрана»: То же самое можно проделать с любыми объектами, находящимися в разделе «Все приложения» меню «Пуск»: Также легко в меню «Пуск» можно добавлять программы и папки (как их самих, так и ссылающиеся на них ярлыки) — просто кликаем по любому объекту правой кнопкой мыши и выбираем пункт «Закрепить на начальном экране»: Кстати, у некоторых пользователей Windows 11 (судя по скриншотам из интернета) вместо обновленного контекстного меню отображается классическое. Но в нем также присутствует пункт «Закрепить на начальном экране»:

Как убрать раздел «Рекомендуем» из меню «Пуск» Windows 11? Многих пользователей раздражает тот факт, что Windows 11 в раздел «Рекомендуем» помещаются ранее запускавшиеся программы и открывавшие файлы. К счастью, весь этот блок можно убрать, а заодно и настроить сопутствующие параметры меню «Пуск»: Откройте «Параметры» системы, используя комбинацию клавиш «Win + I» или кликнув по значку с изображением шестеренки в меню «Пуск»: В открывшемся окне откройте вкладку «Персонализация» слева, затем перейдите в правой его части в раздел «Пуск». За отображение значков приложений и файлов в блоке «Рекомендуем» Windows 11 отвечают два параметра: «Показывать недавно добавленные приложения» и «Показывать последние открытые элементы в меню "Пуск"…». Переведите переключатели напротив этих параметров в положение «Откл.»: Из раздела «Рекомендуем» будут убраны все значки, и они там больше не будут появляться: Касательно параметра «Показывать наиболее часто используемые приложения». Их список отображается в ранее упоминавшемся разделе «Все приложения». Если оставить его включенным, то в этом разделе будет доступным подраздел «Часто используемые»: И последнее — параметр «Папки». Можете перейти в него, чтобы активировать дополнительные функциональные значки/кнопки, которые будут расположены рядом с кнопкой выключения компьютера в меню «Пуск». Активируем для примера кнопку «Параметры» и «Загрузки»: Теперь из меню «Пуск» можно будет быстро открывать окно «Параметры», а также папку «Загрузки»: