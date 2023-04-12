Как на Windows 11 сделать меню "Пуск" как в Windows 10?

Некоторым пользователям, перешедшим с Windows 10 на Windows 11, не понравилось новое оформление меню «Пуск». Таких людей оказалось достаточно много, и энтузиасты принялись искать ответ на вопрос, как на Windows 11 сделать пуск из Windows 10.

Пользователи обнаружили несколько способов вернуть меню «Пуск». Самым простым является изменение реестра, так как оно не требует установки сторонних приложений или сложных манипуляций.

Изменение реестра Windows 11 1. Для редактирования реестра Windows 11 нажмите сочетание Win + R и в открывшемся окне введите regedit. 2. Откройте HKEY_CURRENT_USER - SOFTWARE - Microsoft - Windows - CurrentVersion - Explorer - Advanced. 3. Нажмите правой кнопкой мыши на Advanced и выберите Создать. 4. Выберите DWORD на 32 бита и назовите создаваемый файл Start_ShowClassicMode, затем нажмите Enter. 5. Нажмите дважды на созданный файл и в открывшемся окне выставите значение "1". Готово. После перезагрузки компьютера меню «Пуск» должно стать таким же, как в Windows 10.

Изменение с помощью Start11 Пользователи отмечают, что бывают случаи, когда изменение реестра не помогает. В такой ситуации придется прибегнуть к стороннему ПО. Помочь может программа Start11, разработанное компанией Stardock. Проблема заключается лишь в том, что за постоянное использование придется платить. Однако на первые 30 дней дается пробная версия. Для изменения меню «Пуск» при помощи Start11 нужно: 1. Скачать с официального сайта пробную версию Start11 и установить на свой ПК. 2. При открытии приложения выберите Начать пробное использование, введите адрес электронной почты и нажмите Продолжить. 3. Откройте указанный почтовый ящик и нажмите на синюю кнопку в письме от Stardock (могут быть проблемы с кодировкой, из-за чего большинство символов будут заменены на «?»). 4. Вернитесь в окно программы и закончите активацию. 5. В окне Star11 выберите вкладку Меню Пуск и найдите там Стиль Windows 10. Выберите его и включите или выключите желаемые функции в настройках темы. 6. В меню Кнопка Пуск отключите функцию Использовать настраиваемое изображение кнопки Пуск, а также включите Расположить кнопку Пуск в центре панели задач. Там же можно выбрать значок кнопки. После этого меню «Пуск» будет таким же, как и в Windows 10. Однако помните, что работать программа будет, пока действует пробный период. Если вы захотите дальше использовать её функции, придется купить приложение.