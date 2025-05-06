Бывают ситуации, когда операционная система начинает давать сбои: замедляется работа, появляются ошибки, которые невозможно исправить стандартными методами, или возникают проблемы после установки ПО, которое может быть заражено вирусом.

При таких проблемах можно воспользоваться сбросом Windows 11 до заводских настроек. Этот процесс возвращает систему в исходное состояние, удаляя все пользовательские данные, приложения и настройки. Если есть такая возможность, перед сбросом лучше заранее позаботиться о создании резервных копий важных файлов. Восстановить их будет либо крайне затруднительно, либо невозможно.

Способы сброса Windows 11 до заводских настроек Существует несколько способов сбросить Windows 11 до заводских настроек. Каждый из них подходит в тех или иных ситуациях, а также иногда требует дополнительных средств. Какие способы сброса являются оптимальными и подойдут для любого пользователя? Сейчас разберемся.

Сброс через встроенные параметры системы Самый простой и доступный способ для большинства пользователей — использование функции восстановления, которая встроена в Windows 11. Этот метод не требует дополнительных инструментов, но подходит только в том случае, если есть возможность запустить операционную систему без ошибок.

Чтобы начать, нужно перейти в Параметры Windows (Win + I), а затем в раздел Система - Восстановление. Далее следует выбрать опцию Вернуть компьютер в исходное состояние. Пользователю будет предложено два варианта: Сохранить мои файлы. Удаляет приложения и настройки, но сохраняет личные данные в папках "Документы", "Изображения" и т.д.

Удалить все. Полностью очищает диск, включая пользовательские файлы. Если компьютер заражен вирусным ПО, выбор этого варианта является более предпочтительным. После выбора система подготовит список приложений, которые будут удалены, а затем запустит процесс сброса. Данный процесс недолгий и займет не больше часа при наличии SSD. Преимуществами этого метода являются простота и минимальное участие пользователя. Важно помнить, что сброс Windows 11 до заводских настроек не рекомендуется выполнять на ноутбуке, который работает от заряда батареи.

Сброс через среду восстановления Следующий способ сброса Windows 11 подойдет в том случае, если система не запускается. Выполняется сброс через WinRE (Windows Recovery Environment). Чтобы войти в WinRE, нужно перезагрузить ПК и нажать клавишу F11, а затем выбрать пункт Поиск и устранение неисправностей. Далее нужно выбрать Вернуть компьютер в исходное состояние.

Как и в предыдущем методе сброса, здесь доступна возможность частичного сохранения файлов. Иногда возникает проблема, когда система не может обнаружить файлы для восстановления. В данном случае следует вручную указать путь к необходимым файлам. Также можно использовать установочный носитель. Преимущество данного метода в том, что его можно использовать с ОС, которая по тем или иным причинам не запускается.

Использование установочного носителя Иногда встроенные методы работают с ошибками, не могут найти файлы для восстановления, либо же их использование невозможно. В данном случае можно воспользоваться сбросом Windows 11 с помощью установочного носителя. По сути, нужно просто переустановить Windows с полным форматированием разделов на диске.

Сначала нужно загрузиться с флешки или другого носителя с ОС Windows 11, а затем выбрать язык системы. После этого пользователю предложат либо установить Windows, либо восстановить компьютер. Поскольку средства восстановления из предыдущего пункта не помогли, нужно выбрать именно пункт с установкой Windows. Чтобы кнопка Далее стала активной, нужно поставить галочку рядом с пунктом "Я соглашаюсь с тем, что все данные, включая файлы, приложения и параметры, будут удалены". Далее последует обычная установка Windows 11. Преимущества этого метода в том, что любая проблема, которая только может возникнуть с ОС Windows 11, решается данным способом. Фактически, пользователь устанавливает новую ОС, избавляясь от старой.

Сброс через командную строку Существует еще один способ сброса Windows 11 до заводских настроек, но он подойдет более опытным пользователям. В ОС Windows 11 существует утилита systemreset. Она позволяет сбросить Windows 11 до заводских настроек без использования графического интерфейса. Сначала нужно открыть командную строку. Чтобы это сделать, нужно ввести в поиск "Командная строка", нажать ПКМ - Запуск от имени администратора. Далее следует ввести команду systemreset -factoryreset Данный метод аналогичен первому варианту, но его преимущество в том, что действия выполняются в терминале. Это может пригодиться в том случае, когда графический интерфейс недоступен.