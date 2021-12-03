Индекс производительности Windows 11 — как определить?

В операционных системах Windows 11 убран графический интерфейс, который позволял просматривать индекс производительности ОС (по крайней мере, на момент написания данного обзора). Однако сами системные инструменты, дающие оценку производительности, никуда не делись. Просто теперь для взаимодействия с ними придется задействовать командную строку. Есть и другой способ — использование сторонней утилиты Winaero WEI Tool. Рассмотрим все по порядку.

Определение индекса производительности Winaero 11 штатными средствами

Данная задача делится на два этапа — сначала нужно запустить анализ системы, вследствие чего будут созданы файлы с нужными нам данными, а затем открыть эти файлы для непосредственного определения индекса производительности.

Первый этап:

Запустите программу «Выполнить» (Ctrl + R), впишите в текстовое поле без кавычек команду «cmd» и нажмите «ОК»:

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Теперь в окно командной строки скопируйте нижеследующую команду и нажмите клавишу ввода:

winsat formal -restart clean

Последнее действие приведет к открытию дополнительного окна командной строки, в которой будет отображаться процесс анализа системы. Нужно дождаться автоматического закрытия этого окна, что может занять несколько минут.

После этого в системе будут созданы файлы, в которых будут приведены полученные в ходе анализа результаты. Переходим ко второму этапу.

Второй этап:

По аналогии с запуском командной строки запустите PowerShell путем ввода в окно «Выполнить» одноименной команды.

В окно PowerShell скопируйте нижеследующую команду и нажмите Enter (если комбинация вставки «Ctrl + C» не работает, используйте комбинацию «Shift + Insert»).

Get-CimInstance Win32_WinSAT

Готово.

Приведем пояснения по полученным из PowerShell данным:

CPUScore. Индекс (очки) производительности процессора.

D3DScore. Производительность системы в плане обработки трехмерной графики (не отражает производительность самой видеокарты).

DiskScore. Производительность работы системой с накопителями — жесткими или SSD-дисками.

MemoryScore. Отображает очки производительности оперативной памяти.

GraphicsScore. Очки производительности графики рабочего стола.

Если интересно узнать подробности проведенных тестов, где указаны не только вышеописанные очки производительности, можете в «Проводнике» открыть папку «C:\Windows\Performance\WinSAT\DataStore». Здесь находятся XML-файлы с подробнейшими данными по каждому из пунктов. Их можно открыть в любом текстовом редакторе или браузере.