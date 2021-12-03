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Инструкции 09.04.2026 2 минуты

Индекс производительности Windows 11 — как определить?

Инструкция по определению индекса производительности системы Windows 11.

Редакция SoftSalad Редакция SoftSalad 814 статей

В операционных системах Windows 11 убран графический интерфейс, который позволял просматривать индекс производительности ОС (по крайней мере, на момент написания данного обзора). Однако сами системные инструменты, дающие оценку производительности, никуда не делись. Просто теперь для взаимодействия с ними придется задействовать командную строку. Есть и другой способ — использование сторонней утилиты Winaero WEI Tool. Рассмотрим все по порядку.

Определение индекса производительности Winaero 11 штатными средствами

Данная задача делится на два этапа — сначала нужно запустить анализ системы, вследствие чего будут созданы файлы с нужными нам данными, а затем открыть эти файлы для непосредственного определения индекса производительности.

Первый этап:

Запустите программу «Выполнить» (Ctrl + R), впишите в текстовое поле без кавычек команду «cmd» и нажмите «ОК»:

cmd1

Теперь в окно командной строки скопируйте нижеследующую команду и нажмите клавишу ввода:

winsat formal -restart clean

Команда "winsat formal -restart clean"

Последнее действие приведет к открытию дополнительного окна командной строки, в которой будет отображаться процесс анализа системы. Нужно дождаться автоматического закрытия этого окна, что может занять несколько минут.

Выполнение команды "winsat formal -restart clean"

После этого в системе будут созданы файлы, в которых будут приведены полученные в ходе анализа результаты. Переходим ко второму этапу.

Второй этап:

По аналогии с запуском командной строки запустите PowerShell путем ввода в окно «Выполнить» одноименной команды.

В окно PowerShell скопируйте нижеследующую команду и нажмите Enter (если комбинация вставки «Ctrl + C» не работает, используйте комбинацию «Shift + Insert»).

Get-CimInstance Win32_WinSAT

Запуск команды "Get-CimInstance Win32_WinSAT"

Готово.

Приведем пояснения по полученным из PowerShell данным:

  • CPUScore. Индекс (очки) производительности процессора.
  • D3DScore. Производительность системы в плане обработки трехмерной графики (не отражает производительность самой видеокарты).
  • DiskScore. Производительность работы системой с накопителями — жесткими или SSD-дисками.
  • MemoryScore. Отображает очки производительности оперативной памяти.
  • GraphicsScore. Очки производительности графики рабочего стола.

Если интересно узнать подробности проведенных тестов, где указаны не только вышеописанные очки производительности, можете в «Проводнике» открыть папку «C:\Windows\Performance\WinSAT\DataStore». Здесь находятся XML-файлы с подробнейшими данными по каждому из пунктов. Их можно открыть в любом текстовом редакторе или браузере.

XML-файлы с данным о производительности Windows 11

Определение индекса производительности Windows 11 при помощи программы Winaero WEI Tool

Winaero WEI Tool — бесплатная утилита для измерения и отображения оценки производительности Windows 8.1/10/11. Измерения она производит при использовании тех же команд, что были рассмотрены выше.

Нужные нам сведение будут показаны сразу после запуска Winaero WEI Tool:

Winaero WEI Tool

Если же данные отсутствуют или их нужно обновить, кликните по элементу «Re-run assessment», затем дождитесь окончания процесса измерения производительности.

Автор статьи

Редакция SoftSalad Редакция SoftSalad 814 статей

Программы из статьи

Winaero WEI Tool
Winaero WEI Tool

Версия 1.0.0.2

Программа для измерения индекса производительности ОС Windows

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