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Инструкции 28.02.2024 3 минуты

Целостность памяти Windows 11 — что это такое и какие бывают ошибки?

Инструкция по включению/отключению функции "Целостность памяти".

Редакция SoftSalad Редакция SoftSalad 814 статей

Целостность памяти Windows 11 — функция, которая включает изоляцию ядра по умолчанию. После осеннего обновления она включается автоматически и действует до тех пор, пока пользователь не захочет ее отключить. Однако тем, кто используют версию 22H1, придется включить ее вручную.

Что такое целостность памяти?

Целостность памяти операционной системы в Windows 11 отвечает за защиту ядра от атаки вредоносных вирусов. Благодаря включению этой опции вредоносный код не сможет внедриться в процессы, совершаемыми программным обеспечением при работе пользователя за компьютером или ноутбуком.

Microsoft подтвердила, что отключение этой функции сможет повысить FPS в играх. Однако пользователь лишает свой компьютер или ноутбук встроенной защиты от хакерских атак.

Целостность памяти Windows 11

Как включить и отключить функцию в ОС Windows 11?

Инструкция по включению/отключению функции Целостность памяти:

1. Открыть меню Пуск и перейти в Параметры.

2. Нажать на вкладку Безопасность Windows.

Безопасность Windows

3. Найти пункт Безопасность устройства.

Безопасность устройства

4. Открыть вкладку Изоляция ядра. Найти Сведения об изоляции ядра.

5. Передвинуть флажок в активное состояние напротив названия Целостность памяти.

Отключить целостность памяти

6. Перезагрузить компьютер или ноутбук.

Чтобы отключить функцию Целостность ядра, нужно переставить флажок в неактивное положение. Перезагрузка в обоих случаях — обязательное условие. После нее изменения вступят в силу.

Ошибки, которые встречаются при включенной функции

Распространенной ошибкой целостности памяти является отсутствие возможности включить ее. Проблема может быть связана с несовместимыми драйверами устройств. На включение этой функции могут влиять поврежденные системные файлы, конфликтующее программное обеспечение.

Чтобы решить эту ошибку, необходимо проверить драйверы на совместимость. Инструкция по проверке:

1. Войти в Безопасность Windows.

2. Найти пункт Пункт безопасность устройства.

3. Открыть вкладку Изоляция ядра. Найти Сведения об изоляции ядра.

4. Попытаться включить функцию Целостность памяти. Если не получается, запустить Обзор несовместимых драйверов.

Обзор несовместимых драйверов

5. Записать все названия несовместимых драйверов.

6. Нажать на меню Пуск правой кнопкой мыши. Выбрать Диспетчер устройств.

Диспетчер устройств

7. Нажать правой кнопкой на драйвер, чье название было прописано в обзоре несовместимых драйверов.

диспетчер устройств

8. В выпавшем списке нажать по кнопке Обновить или Удалить драйвер.

9. Повторить все действия с остальными драйверами. Теперь можно перезагрузить компьютер.

Если с драйверами, все в порядке, нужно попробовать вручную обновить ОС Windows.

1. Нажать комбинацию клавиш Win + I.

2. Открыть окно настроек и нажать на вкладку Центр обновлений Windows.

3. Нажать на кнопку Проверить наличие обновлений.

Запустить найденные обновления на установку и перезагрузить компьютер, после того как они будут установлены.

Если драйверы совместимы, ошибки могут быть вызваны по причине конфликтующего программного обеспечения. Например, два антивируса будут конфликтовать между собой. Нужно удалить один из них.

Можно попробовать запустить функцию через редактор реестра:

1. Нажать комбинацию клавиш Win + R.

2. В открывшемся диалоговом окне прописать regedit и нажать Enter.

regedit

3. Нажать на вкладку HKEY_LOCAL_MACHINE SYSTEM, перейти в пункт CurrentControlSet.

HKEY_LOCAL_MACHINE SYSTEM

4. Выбрать Control Device Guard Scenarios.

Control Device Guard Scenarios

5. Открыть Hypervisor Enforced CodeIntegrity.

6. Нажать дважды по пункту Enabled на правой панели.

7. Установить значение 1 для поля data и сохранить изменения.

Hypervisor Enforced CodeIntegrity

Эти два исправления должны помочь решить проблему с не включающейся функцией.

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