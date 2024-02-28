Целостность памяти Windows 11 — что это такое и какие бывают ошибки?

Целостность памяти Windows 11 — функция, которая включает изоляцию ядра по умолчанию. После осеннего обновления она включается автоматически и действует до тех пор, пока пользователь не захочет ее отключить. Однако тем, кто используют версию 22H1, придется включить ее вручную.

Что такое целостность памяти? Целостность памяти операционной системы в Windows 11 отвечает за защиту ядра от атаки вредоносных вирусов. Благодаря включению этой опции вредоносный код не сможет внедриться в процессы, совершаемыми программным обеспечением при работе пользователя за компьютером или ноутбуком. Microsoft подтвердила, что отключение этой функции сможет повысить FPS в играх. Однако пользователь лишает свой компьютер или ноутбук встроенной защиты от хакерских атак.

Как включить и отключить функцию в ОС Windows 11? Инструкция по включению/отключению функции Целостность памяти: 1. Открыть меню Пуск и перейти в Параметры. 2. Нажать на вкладку Безопасность Windows. 3. Найти пункт Безопасность устройства. 4. Открыть вкладку Изоляция ядра. Найти Сведения об изоляции ядра. 5. Передвинуть флажок в активное состояние напротив названия Целостность памяти. 6. Перезагрузить компьютер или ноутбук. Чтобы отключить функцию Целостность ядра, нужно переставить флажок в неактивное положение. Перезагрузка в обоих случаях — обязательное условие. После нее изменения вступят в силу.