Почему Windows 11 определяется как Windows 10?

В 2021 году компания Microsoft выпустила новую операционную систему Windows 11. Однако не многие пользователи понимают смысл перехода на другую ОС. Новая версия Windows, по заверениям разработчиков, работает быстрее и стабильнее за счет измененного алгоритма обмена данными с жестким диском и умного распределения ресурсов.

Еще одна отличительная особенность Windows 11 – это обновленный дизайн. В новой системе сильно отличаются внешний вид меню «Пуск» и окон приложений. Однако может случиться так, что после установки Windows 11 системой она определяется как Windows 10.

Причина возникновения проблемы Windows 11 может определяться как Windows 10 из-за того, что обе операционных системы базируются на ядре NT 10.0, что делает возможным обеспечение совместимости приложений. Более того, различное ПО, определяющее характеристики ПК, может также указывать на то, что используется именно Windows 10.

Решение проблемы В первую очередь проблема может заключаться в том, что визуально обновление никак не отображается (старая панель управления, отсутствие сглаженных углов при открытии окон и т. д.). Сопровождается это очень медленной загрузкой рабочего стола и съехавшими значками на панели управления. Чтобы решить проблему, нужно перейти в Центр обновлений, а оттуда в Журнал обновлений. После этого удалите пакеты обновлений «KB500430» и «KB500635». Затем компьютер нужно перезагрузить и снова открыть Центр обновлений. Появившиеся обновления нужно загрузить и установить.

Создание новой учетной записи Если переустановка обновлений не помогла, нужно создать новую учетную запись, обладающую правами администратора. После её создания останется лишь все перенести из старого профиля. Для создания нового профиля нужно открыть раздел Параметры, затем Учетные записи и в подразделе Семья и другие пользователи добавить нового пользователя. По умолчанию она имеет статус Локальная учетная запись. Чтобы это изменить, нужно нажать на Изменить тип учетной записи и выбрать Администратор.

Переустановка Windows 11 Если вышеперечисленные методы не помогли решить проблему, остается переустановка операционной системы. Перед этим следует удостовериться, что компьютер точно соответствует системным требованиям, так как при установке вручную могли использоваться обходы системных ограничений. Кроме того, на жестком диске должно быть достаточно места, а на самом ПК – включен Интернет. Если все в порядке, можно приступать к переустановке. Если вы хотите сохранить все данные на ПК, используйте установку с установочного накопителя. Иначе можно сбросить Windows.