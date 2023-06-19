Почему Windows 11 не видит жесткий диск — что делать?

При подключении к компьютеру дополнительного жесткого диска может возникнуть ситуация, что операционная система не может получить к нему доступ. Чтобы убедиться в этом, достаточно открыть Проводник и перейти в нем в раздел Этот компьютер. В блоке Устройства и диски будут отображены все существующие локальные диски. Если их перечень не изменился после подключения дополнительного винчестера, значит, Windows не видит его.

Причин этому может быть несколько. Вот наиболее часто встречающиеся:

Неработоспособность жесткого диска, кабеля питания, SATA-кабеля или SATA-порта (другими словами — аппаратные неполадки).

Жесткий диск не был проинициализирован (что-то вроде регистрации диска) операционной системой.

На жестком диске отсутствуют разделы либо они повреждены.

Приведем рекомендации и инструкции по устранению проблем жестким диском.

Аппаратные проблемы Первое, что нужно предпринять — попробовать использовать другой кабель питания и/или SATA-кабель, который, в свою очередь, следует подключить к другому SATA-порту (все это делается при выключенном компьютере). Если в наличии нет свободных кабелей, можно временно использовать те, что подключены к работоспособному диску. В этом случае в систему войти будет невозможно. Для проверки работоспособности диска после выполнения одного из действий с кабелями можно войти в пользовательский интерфейс (настройки) BIOS/UEFI. Как именно попасть в настройки BIOS, зависит от модели материнской платы. Но чаще всего — это нажатие клавиши F2 или Delete сразу после включения компьютера. Нужная клавиша также может быть указана на начальном экране загрузки компьютера, как, например, здесь:

Открыв настройки BIOS/UEFI, ищем в них раздел, где перечислены подключенные к компьютеру накопители данных. Например, на изображении ниже список дисков находится в разделе Boot:

Если в BIOS/UEFI диск найти не удалось даже после всех манипуляций с его переподключением, скорее всего, имеют место аппаратные неполадки с самим устройством. Если название устройства все же удалось найти, переходим к следующей части статьи.

Жесткий диск не инициализирован Обычно такое наблюдается при подключении к компьютеру нового или пустого (не только без файлов, но и без разделов) жесткого диска. Проблема решается достаточно просто при помощи системной оснастки Управление дисками: Для запуска оснастки Управление дисками кликните правой кнопкой мыши по значку меню Пуск и выберите соответствующий элемент из отобразившегося списка.

В правой части открывшегося окна найдите диск, под которым будет написано, что тот Не проинициализирован, кликните по нему правой кнопкой мыши и выберите пункт Инициализировать диск:

Откроется еще одно небольшое окно — поставьте галочку напротив не инициализированного диска (если винчестер всего один, он будет выбран автоматически), чуть ниже выберите стиль раздела GPT (лучше подходит для современных ПК и Windows 11) и нажмите ОК.

Далее останется только создать новый раздел на проинициализированном диске, что приводит нас к следующей части статьи.