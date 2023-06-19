Почему Windows 11 не видит жесткий диск — что делать?

При подключении к компьютеру дополнительного жесткого диска может возникнуть ситуация, что операционная система не может получить к нему доступ. Чтобы убедиться в этом, достаточно открыть Проводник и перейти в нем в раздел Этот компьютер. В блоке Устройства и диски будут отображены все существующие локальные диски. Если их перечень не изменился после подключения дополнительного винчестера, значит, Windows не видит его.
Причин этому может быть несколько. Вот наиболее часто встречающиеся:
- Неработоспособность жесткого диска, кабеля питания, SATA-кабеля или SATA-порта (другими словами — аппаратные неполадки).
- Жесткий диск не был проинициализирован (что-то вроде регистрации диска) операционной системой.
- На жестком диске отсутствуют разделы либо они повреждены.
Приведем рекомендации и инструкции по устранению проблем жестким диском.
Аппаратные проблемы
Первое, что нужно предпринять — попробовать использовать другой кабель питания и/или SATA-кабель, который, в свою очередь, следует подключить к другому SATA-порту (все это делается при выключенном компьютере). Если в наличии нет свободных кабелей, можно временно использовать те, что подключены к работоспособному диску. В этом случае в систему войти будет невозможно. Для проверки работоспособности диска после выполнения одного из действий с кабелями можно войти в пользовательский интерфейс (настройки) BIOS/UEFI.
Как именно попасть в настройки BIOS, зависит от модели материнской платы. Но чаще всего — это нажатие клавиши F2 или Delete сразу после включения компьютера. Нужная клавиша также может быть указана на начальном экране загрузки компьютера, как, например, здесь:
Открыв настройки BIOS/UEFI, ищем в них раздел, где перечислены подключенные к компьютеру накопители данных. Например, на изображении ниже список дисков находится в разделе Boot:
Если в BIOS/UEFI диск найти не удалось даже после всех манипуляций с его переподключением, скорее всего, имеют место аппаратные неполадки с самим устройством. Если название устройства все же удалось найти, переходим к следующей части статьи.
Жесткий диск не инициализирован
Обычно такое наблюдается при подключении к компьютеру нового или пустого (не только без файлов, но и без разделов) жесткого диска. Проблема решается достаточно просто при помощи системной оснастки Управление дисками:
- Для запуска оснастки Управление дисками кликните правой кнопкой мыши по значку меню Пуск и выберите соответствующий элемент из отобразившегося списка.
- В правой части открывшегося окна найдите диск, под которым будет написано, что тот Не проинициализирован, кликните по нему правой кнопкой мыши и выберите пункт Инициализировать диск:
- Откроется еще одно небольшое окно — поставьте галочку напротив не инициализированного диска (если винчестер всего один, он будет выбран автоматически), чуть ниже выберите стиль раздела GPT (лучше подходит для современных ПК и Windows 11) и нажмите ОК.
Далее останется только создать новый раздел на проинициализированном диске, что приводит нас к следующей части статьи.
На диске отсутствуют разделы или они повреждены
Сначала приведем процесс создания нового раздела на диске:
- Если в оснастке Управление дисками присутствует диск, напротив которого указано Не распределена, это означает, что на нем нет разделов либо они исчезли по одной из многочисленных причин (после инициализации это всегда так). Кликните по области с этой надписью и выберите в меню пункт Создать простой том:
- В еще одном новом окне нажмите Далее, затем введите размер для создаваемого раздела (тома).
- На следующем шаге нужно будет выбрать букву для раздела — выберите любую и нажмите Далее.
- Дальше будет предложен выбор файловой системы. Выберите NTFS. Можно также задать имя для тома в соответствующем поле.
- Нажмите Готово в следующем окне, чтобы завершить процедуру создания тома.
- Теперь созданный только что раздел должен будет отобразиться в Проводнике с указанной буквой и под указанным именем (в нашем случае — это Новый том (E:)).
Восстановление разделов
Для восстановления удаленных/утерянных/поврежденных разделов жестких дисков можно использовать одну из многочисленных утилит, например — EaseUS Partition Recovery:
- Скачайте, установите и запустите программу EaseUS Partition Recovery.
- На первом шаге нужно выбрать диск, с которого пропали разделы, затем нажать кнопку Scan:
- Дождитесь, пока программа завершит сканирование выбранного жесткого диска. При обнаружении проблемных разделов напротив них в графе Status будет указано Lost:
- Обратите внимание, что успешность восстановления раздела указана в графе Recoverability. Если шанс высок, это будет отмечено меткой Good. В любом случае кликните по обнаруженному утерянному разделу два раза мышкой — так можно будет посмотреть его содержимое:
- Вернитесь к предыдущему окну, отметьте в нем восстанавливаемый раздел, нажмите кнопку Proceed, затем — в диалоговом окне Warning — кликните по кнопке Recover now, чтобы программа приступила к восстановлению утерянного тома. Обратите внимание, EaseUS Partition Recovery присваивает восстанавливаемому разделу ту же букву, что он имел ранее. Если на диске уже существует раздел с такой же буквой, утилита попросит скопировать все данные с него в другое место, т.к. имеющийся том будет удален.
На этом все — останется дождаться восстановления раздела.