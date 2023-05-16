При установке приложений из .exe или .msi файлов иногда возникают ошибки, из-за которых инсталлировать программу невозможно. Процесс может блокироваться по разным причинам, поэтому для каждого случая подойдет свое решение. Рассмотрим, как выяснить источник неполадки и устранить ее.

Почему блокируется установка программы? К самым частым причинам проблем с установкой приложений в Windows относятся: Несовместимость программы с текущей версией Windows;

Проблемы с инсталлятором;

Отсутствие нужных программе компонентов;

Работа антивируса или встроенной защиты;

Некорректные настройки операционной системы.

6 способов исправить проблемы с установкой программ Рассмотрим 6 методов быстрого решения проблем с установщиком. Они позволят устранить ошибки и произвести установку в обычном режиме. Расположим их в порядке от самых простых к более сложным.

Использование прав администратора Иногда запуск установочного файла может блокироваться из-за отсутствия нужных разрешений у пользователя. В таком случае можно попробовать простое решение — запуск инсталляции с правами администратора. Для этого кликните по файлу ПКМ и выберите пункт Запуск от имени администратора. 1

Отключение UAC Если установка блокируется службой SmartScreen, скорее всего, деактивация контроля учетных записей поможет решить проблему. Фильтр SmartScreen обеспечивает ОС безопасность, предотвращая установку неопознанного ПО, но иногда из-за этого могут не инсталлироваться даже проверенные приложения. В таком случае следует отключить UAC. Для этого: 1. Запустите Панель управления, найдя ее в строке поиска в меню Пуск или на панели задач. 2. Перейдите в раздел Учетные записи пользователей. 3. Выберите Учетные записи пользователей. 4. Нажмите на пункт Изменить параметры контроля в нижней части списка. 5. Промотайте ползунок вниз. 6. Нажмите на кнопку ОК и подтвердите изменения в открывшемся окне.

Выключение антивирусной защиты Некоторые антивирусы могут блокировать запуск непроверенных файлов. Если на компьютере используется антивирусная защита, стоит попробовать временно отключить или удалить ее и попробовать открыть установщик повторно. Возможно проблема уйдет и инсталляция запустится.

Настройка совместимости Функция настройки совместимости в свойствах файла помогает оптимизировать старые приложения для работы на новых версиях Windows. Она позволяет запускать установщики устаревших программ на современных изданиях ОС без ошибок. Чтобы активировать ее, выполните следующее: 1. Кликните ПКМ по файлу установщика. 2. Выберите пункт Свойства. 3. Откройте вкладку Совместимость и нажмите на кнопку Запустить средство устранения проблем. Примените рекомендуемые программой параметры и попробуйте запустить файл. Если он запустится, сохраните конфигурацию и используйте установщик с ней. Если нет, попробуйте другие настройки совместимости, нажав Диагностика проблемы и выбрав проблему. Вы также можете изменять параметры в свойствах файла вручную, без использования мастера автоматической настройки.

Загрузка другой версии В некоторых случаях установка программы невозможна из-за того, что ее версия не поддерживается операционной системой. Если издание приложения выпущено раньше ОС, то стоит попробовать настроить совместимость, используя инструкцию выше. Если наоборот, программа новее системы, то следует загрузить более раннюю версию приложения и попробовать установить ее.