Как стать администратором на Windows 11: разные способы

Владелец первой учетной записи на Windows 11 обладает правами администратора сразу после установки операционной системы. Однако последующие созданные профили не будут иметь их. Если этот пользователь захочет установить программу, требующую права администратора, он не сможет этого сделать.

В операционной системе Windows 11 есть 5 инструментов, которые позволят присвоить права администратора владельцу второй, третьей и любой после первой учетной записи.

Зачем нужны права администратора? Права администратора могут понадобиться в нескольких случаях: настройка операционной системы, отключение или корректировка работы брандмауэра;

установка драйверов и удаление программного обеспечения;

создание нового аккаунта на ОС и наделение его различными правами;

удаление или корректировка различных объектов на ПК: скрытых, других пользователей. Администратор не имеет никаких ограничений при работе с файлами и службами операционной системы. Поэтому желательно каждому пользователю обладать этими правами.

Разные способы стать администратором Windows 11 Есть базовые способы настройки прав для владельца учетной записи, которые не требует специализированных знаний в этой области. Однако есть методы, которые потребуют от пользователя знаний системного администратора. Если по какой-то причине базовые настройки не сработают. У пользователя должен быть доступ к главному профилю. Если нет, то он может попросить владельца компьютера дать права его учетке.

Через «Параметры» Инструкция по присвоению прав через вкладку «Параметры»: 1. Нажать левой кнопкой мыши в левой нижней части экрана по кнопке Пуск. 2. Перейти в раздел Все приложения.. 3. В открывшемся списке выбрать вкладку Параметры. 4. В левой части экрана открыть пункт Учетные записи. 5. В правой части экрана открыть раздел Другие пользователи. 6. В открывшемся в окне нажать по названию той учетной записи, которой будут присвоены права администратора. 7. Нажать Изменить тип учетной записи. 8. В открывшемся окне выбрать Администратор вместо Стандартный пользователь и нажать Ок. Теперь нужно перезагрузить компьютер и войти под своей учеткой.

Через «Локальные пользователи и группы» Инструкция по замене прав обычного пользователя на права администратора инструментом Локальные пользователи и группы: 1. Нажать комбинацию клавиш Win + R. 2. Прописать команду lusrmgr.msc и нажать кнопку Enter. 3. Выбрать вкладку Пользователи. В правой части в открывшемся окне нажать по названию учетки, которой нужно присвоить права. 4. Выбрать раздел Членство в группах и нажать клавишу Добавить. 5. Прописать Администраторы и нажать Ок. Учетная запись будет добавлена в админы компьютера. Осталось перезагрузить компьютер.

Через командную строку 1. В поисковой строке в нижней части экрана вписать название программы CMD. 2. Нажать правой кнопкой на значок и выбрать Запуск от имени администратора. 3. Прописать команду net users и нажать Enter. Это выведет на экран все учетные записи. 4. Скопировать и сохранить название той учетной записи, которой нужно будет задать права администратора. 5. Прописать следующую команду: net localgroup Администраторы имя_пользователя /add (вместо имя_пользователя вставить название учетной записи, которой нужно присвоить права администратора). Нажать Ок. 6. Прописать команду net localgroup Пользователи имя_пользователя /delete (вместо имя_пользователя вставить название нужной учетной записи). Нажать Ок.

Через локальную политику безопасности Этот способ нужно делать из-под той учетной записи, которая должна будет обладать правами администратора: 1. Нажать комбинацию клавиш Win + R. Прописать команду secpol.msc и нажать Enter. 2. Открыть вкладку Локальные политики, в выпавшем списке выбрать Параметры безопасности. 3. Пролистать список до пункта Учетные записи: Состояние учетной записи «Администраторы». 4. Вместо Отключен установить Включен. Нажать Применить и Ок. Теперь останется только перезагрузить компьютер. Права вступят в действие после следующего входа в эту учетку.