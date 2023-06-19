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Инструкции 19.06.2023 3 минуты

Использование средства проверки памяти Windows 10/11 для тестирования RAM

Подробная инструкция со скриншотами по использования средства проверки памяти в Windows 10 и 11 для диагностики RAM.

Редакция SoftSalad Редакция SoftSalad 814 статей

При возникновении проблем с оперативной памятью (RAM) пользователи могут сталкиваться с различными, свидетельствующими об этом, последствиями, например — частые возникновения BSOD (синего экрана смерти) и вылеты из ресурсоемких приложений при интенсивном использовании ОЗУ. Однако эти же последствия могут наблюдаться и по ряду других причин. Чтобы точно установить, являются ли возникновение неполадок в работе компьютера следствием наличия проблем в оперативной памяти или нет, можно воспользоваться встроенным в Windows средством проверки/диагностики RAM. Рассмотрим, как это делается.

Запуск и использование средства проверки оперативной памяти

Это можно сделать несколькими способами. Если операционная система исправно загружается, для запуска средства диагностики оперативной памяти можно воспользоваться следующей инструкцией:

  • Сохранить редактируемые файлы и открыть эту статью на другом устройстве, т.к. средство диагностики памяти работает из среды восстановления Windows 10/11, для чего компьютер придется перезагружать.
  • Нажать на клавиатуре клавиши Win + R.
  • Ввести в отобразившееся окно Выполнить команду mdsched и нажать ОК.

Запуск mdsched

  • В еще одном новом окне нажать кнопку Выполнить перезагрузку и проверку или Выполнить проверку при следующем включении компьютера.

Средство проверки памяти

  • Компьютер будет перезагружен и при следующем включении автоматически запустится средство проверки памяти, которое сразу же приступит к своей задаче.

Работа средства диагностики памяти

Если же загрузка операционной системы невозможна, средство проверки памяти можно запустить из среды восстановления Windows 10/11 следующим образом:

  • Включить компьютер и сразу выключить его при появлении логотипа Windows — повторить процедуру 3 раза подряд.
  • На 4-е включение на экране отобразится список из 3-х элементов — выбираем здесь Устранение неполадок:

Среда восстановления Windows

  • Перейти в раздел Дополнительные параметры, затем кликнуть по элементу Командная строка.

Среда восстановления Windows

  • На экране отобразится стандартное окно командной строки Windows. В него нужно ввести команду exe и нажать Enter. Появится окно средства проверки памяти. Кликаем в нем по одной из двух кнопок.

Запуск средства проверки памяти через командную строку из среды восстановления

Продолжительность процедуры проверки памяти зависит от ее объема и производительности (тактовой частоты и других параметров). В процессе может показаться, что средство диагностики RAM неактивно (зависло), но ничего предпринимать не нужно — просто ждем 5-10 минут.

Если ошибок в RAM не обнаружатся, под меткой Состояние будет указано, что Неполадки пока не обнаружены, а в противном случае — Были обнаружены проблемы оборудования:


В процессе диагностики RAM можно нажать кнопку F1, откроется раздел с настройками проверки, где можно выбрать один из 3-х наборов тестов, активировать опцию использования кэша, а также указать число проходов (количество тестирований).

Настройки средства проверки памяти

Просмотр результатов проверки оперативной памяти

Определить, были ли обнаружены ошибки при проверке памяти или нет, можно также при помощи оснастки Просмотр событий, но только в случае успешной загрузки операционной системы. Для этого нужно:

  • Открыть окно Выполнить (Win + R) и ввести в него команду eventvwr.msc:

Запуск eventvwr.msc

  • Откроется окно Просмотр событий, в котором нужно перейти в раздел Журналы Windows, затем в подраздел Система.

Журналы Windows

  • В центре окна отобразится большой список событий. Нам нужны те из них, у которых в графе Источник указано MemoryDiagnostics-Results. Кликнув по событию, можно посмотреть результат проверки памяти в нижней части окна. Если все нормально, во вкладке Общее будет указано, что ошибок не обнаружено:

Просмотр события MemoryDiagnostics-Results

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