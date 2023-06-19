Использование средства проверки памяти Windows 10/11 для тестирования RAM

При возникновении проблем с оперативной памятью (RAM) пользователи могут сталкиваться с различными, свидетельствующими об этом, последствиями, например — частые возникновения BSOD (синего экрана смерти) и вылеты из ресурсоемких приложений при интенсивном использовании ОЗУ. Однако эти же последствия могут наблюдаться и по ряду других причин. Чтобы точно установить, являются ли возникновение неполадок в работе компьютера следствием наличия проблем в оперативной памяти или нет, можно воспользоваться встроенным в Windows средством проверки/диагностики RAM. Рассмотрим, как это делается.

Запуск и использование средства проверки оперативной памяти

Это можно сделать несколькими способами. Если операционная система исправно загружается, для запуска средства диагностики оперативной памяти можно воспользоваться следующей инструкцией:

Сохранить редактируемые файлы и открыть эту статью на другом устройстве, т.к. средство диагностики памяти работает из среды восстановления Windows 10/11, для чего компьютер придется перезагружать.

Нажать на клавиатуре клавиши Win + R.

Ввести в отобразившееся окно Выполнить команду mdsched и нажать ОК.

В еще одном новом окне нажать кнопку Выполнить перезагрузку и проверку или Выполнить проверку при следующем включении компьютера.





Компьютер будет перезагружен и при следующем включении автоматически запустится средство проверки памяти, которое сразу же приступит к своей задаче.





Если же загрузка операционной системы невозможна, средство проверки памяти можно запустить из среды восстановления Windows 10/11 следующим образом:

Включить компьютер и сразу выключить его при появлении логотипа Windows — повторить процедуру 3 раза подряд.

На 4-е включение на экране отобразится список из 3-х элементов — выбираем здесь Устранение неполадок:





Перейти в раздел Дополнительные параметры, затем кликнуть по элементу Командная строка.





На экране отобразится стандартное окно командной строки Windows. В него нужно ввести команду exe и нажать Enter. Появится окно средства проверки памяти. Кликаем в нем по одной из двух кнопок.





Продолжительность процедуры проверки памяти зависит от ее объема и производительности (тактовой частоты и других параметров). В процессе может показаться, что средство диагностики RAM неактивно (зависло), но ничего предпринимать не нужно — просто ждем 5-10 минут.

Если ошибок в RAM не обнаружатся, под меткой Состояние будет указано, что Неполадки пока не обнаружены, а в противном случае — Были обнаружены проблемы оборудования:





В процессе диагностики RAM можно нажать кнопку F1, откроется раздел с настройками проверки, где можно выбрать один из 3-х наборов тестов, активировать опцию использования кэша, а также указать число проходов (количество тестирований).



