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Если программные методы не помогают, причина может быть в модуле Wi-Fi или самом роутере. В таких случаях требуется замена оборудования или сервисное обслуживание.

Первичная диагностика выполняется с помощью встроенных в Windows средств. С помощью нее можно проверить значок сети, список доступных подключений и состояние адаптера в диспетчере устройств.

Отсутствие Wi-Fi на ноутбуке часто связано с состоянием адаптера, устаревшим драйвером, а также некоторыми другими проблемами.

Роутер. Перегрев, зависание прошивки, неверный канал, скрытый SSID, фильтрация MAC-адресов, ограничение числа клиентов, а также банальная поломка блокируют подключение. Если другие устройства работают с этой точкой доступа, а ноутбук нет, причина скорее в ноутбуке. Если сеть не видна ни на одном устройстве, проблема в роутере или провайдере.

Помехи и загруженность каналов. Диапазон 2,4 ГГц особенно подвержен помехам от соседних сетей, микроволновых печей, Bluetooth-устройств и прочих устройств по типу радионянь. Диапазон 5 ГГц менее загружен, но имеет меньший радиус действия и хуже проходит через стены.

Драйвер. Устаревшая или поврежденная версия драйвера приводит к исчезновению сетей, низкой скорости и разрывам. В диспетчере устройств адаптер с некорректно установленным драйвером отображается с предупреждающим знаком или как неизвестное устройство.

Отсутствие поддержки диапазонов. Современные модули работают в диапазонах 2,4 ГГц и 5 ГГц, однако достаточно старые устройства 5 ГГц могут и не распознать. Совместимость проверяется по характеристикам устройства и настройкам точки доступа.

Wi-Fi на ноутбуке давно уже стал чем-то необходимым для комфортного использования. Чтобы сеть не только подключалась, но и корректно работала, нужны совместимые диапазоны, работающий модуль Wi-Fi, достаточный уровень сигнала и корректные драйверы. Если хотя бы одно условие нарушено, ноутбук может не видеть сеть, подключаться с ошибкой или терять связь. Вот основные причины отсутствия Wi-Fi на ноутбуке:

Как проверить подключение?

Можно начать с быстрой проверки, а затем, если она не выявит проблему, попробовать что-то посложнее. Достаточно следовать шагам, описанным ниже, чтобы устранить большинство возникающих сложностей с Wi-Fi на ноутбуке.

Первый шаг — проверка значка сети в области уведомлений. Если значок показывает самолет, включен режим В самолете. Если значок перечеркнут, адаптер отключен или не имеет драйвера. Если доступен список сетей, но нужной нет, проблема в диапазоне, канале или скрытом SSID. Отсутствие списка полностью указывает на отключенный адаптер или отсутствие драйвера.

Второй шаг — проверка через диспетчер устройств. В разделе Сетевые адаптеры отображается модуль Wi-Fi. Предупреждающий треугольник означает ошибку драйвера, а код ошибки в свойствах устройства помогает определить причину. Если адаптер отсутствует, возможно, он отключен в BIOS или вышел из строя. В некоторых ноутбуках есть физический переключатель Wi-Fi, который тоже стоит проверить.

Третий шаг — параметры ОС. В разделе Сеть и интернет (Win + X — Параметры — Сеть и интернет) отображается состояние подключения, доступные сети и настройки адаптера. Средство устранения неполадок поможет определить проблему с помощью автоматической диагностики, а в некоторых случаях и исправить ее. Оно может сбросить адаптер, обновить IP-адрес или восстановить параметры протокола TCP/IP.

Четвертый шаг — команды в консоли. Команда netsh wlan show interfaces показывает состояние адаптера, SSID, уровень сигнала, канал и скорость.

Команда netsh wlan show networks выводит список видимых сетей.

Эти команды дают информацию, но для новичков она может оказаться бесполезной или непонятной. Поэтому этот шаг подойдет для чуть более опытных пользователей. Для базовой диагностики достаточно того, что команды выведут некоторые параметры сети, а не ошибку или уведомление о том, что адаптер выключен.