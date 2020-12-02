Как узнать, какие программы расходуют интернет-трафик?

Значительное падение скорости интернет-соединения либо непредвиденные расходы интернет-трафика может являться причиной работы онлайн-приложений, использующих сетевое соединение. Такие программы могут работать в фоне без видимых окон, вследствие чего многие пользователи задают резонные вопросы — "Почему упала скорость интернета?" и "Куда делся трафик?". Ответим на эти вопросы.
Какие программы используют интернет-соединение?
В случае с Windows 10 самым простым способом определения программ, потребляющих интернет-трафик, является использование стандартного приложения "Диспетчер задач":
- Откройте "Диспетчер задач" нажатиями клавиш "Win + Shift + Esc". Или кликните правой кнопкой мыши по значку "Пуск", затем выберите из отобразившегося списка "Диспетчер задач".
0
- Во вкладке "Процессы" кликните по столбцу "Сеть". Если какой-либо из процессов в данный момент времени принимает или отправляет данные через интернет, напротив его названия будет показана скорость передачи трафика в МБ/с.
В операционных системах Windows XP и выше можно воспользоваться специальной системной утилитой — "Монитор ресурсов", которая позволяет просмотреть список процессов, принимающих и отправляющих данные через сетевое соединение. Для ее запуска:
- Введите в поисковую строку Windows запрос "Монитор ресурсов", затем кликните по значку найденной программы.
- Или — запустите системную утилиту "Выполнить", нажав комбинацию клавиш "Win + R", затем впишите в нее команду — perfmon — и нажмите "ОК".
- Перейдите в раздел "Производительность" в правой части интерфейса программы, затем кликните по элементу "Открыть монитор ресурсов" в центре окна:
- Приложение "Монитор ресурсов" будет запущено:
- Далее откройте вкладку "Сеть". В блоке "Процессы с сетевой активностью" перечислены все программы, использующие сетевые ресурсы компьютера.
- Если необходимо дополнительно узнать, с каким именно IP-адресом (хостом) работает та или иная программа, раскройте блок "Сетевая активность".
Если по каким-то причинам запуск системной программы "Монитор ресурсов" невозможен, определить использующие интернет-трафик приложения можно при помощи командной строки Windows:
- Запустите командную строку Windows от имени администратора (важно): впишите в поисковую строку меню "Пуск" запрос — cmd — затем выберите в правой части поискового кона пункт "Запуск от имени администратора".
- Далее скопируйте в командную строку команду: netstat -nb. После — нажмите клавишу "Enter". На экран будет выведен список программ, использующих интернет-соединение.
Программы для мониторинга интернет-трафика
Есть много платных и бесплатных программ, позволяющих мониторить состояние всех сетевых подключений компьютера. Мы рассмотрим утилиту NetWorx. Для определения программ, потребляющих интернет-трафик, при помощи данной утилиты:
- Запустите программу (по умолчанию она сворачивается в трей).
- Кликните по значку NetWorx в трее правой кнопкой мыши, откройте меню "Инструменты" и выберите в нем пункт "Соединения".
- На экране отобразится окно, в котором можно ознакомиться со всеми программами (процессами), использующими сетевое подключение компьютера.
Еще одна утилита из этого разряда — TCPView (скачать с сайта Microsoft). Она также позволяет просматривать запущенные процессы, использующие сетевое соединение. Никаких сложностей в ее использовании нет — достаточно просто запустить файл "Tcpview.exe" из скачанного архива: