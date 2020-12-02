Как узнать, какие программы расходуют интернет-трафик?

Значительное падение скорости интернет-соединения либо непредвиденные расходы интернет-трафика может являться причиной работы онлайн-приложений, использующих сетевое соединение. Такие программы могут работать в фоне без видимых окон, вследствие чего многие пользователи задают резонные вопросы — "Почему упала скорость интернета?" и "Куда делся трафик?". Ответим на эти вопросы.

Если по каким-то причинам запуск системной программы "Монитор ресурсов" невозможен, определить использующие интернет-трафик приложения можно при помощи командной строки Windows:

В операционных системах Windows XP и выше можно воспользоваться специальной системной утилитой — "Монитор ресурсов", которая позволяет просмотреть список процессов, принимающих и отправляющих данные через сетевое соединение. Для ее запуска:

Программы для мониторинга интернет-трафика

Есть много платных и бесплатных программ, позволяющих мониторить состояние всех сетевых подключений компьютера. Мы рассмотрим утилиту NetWorx. Для определения программ, потребляющих интернет-трафик, при помощи данной утилиты:

Запустите программу (по умолчанию она сворачивается в трей).

Кликните по значку NetWorx в трее правой кнопкой мыши, откройте меню "Инструменты" и выберите в нем пункт "Соединения".

На экране отобразится окно, в котором можно ознакомиться со всеми программами (процессами), использующими сетевое подключение компьютера.

Еще одна утилита из этого разряда — TCPView (скачать с сайта Microsoft). Она также позволяет просматривать запущенные процессы, использующие сетевое соединение. Никаких сложностей в ее использовании нет — достаточно просто запустить файл "Tcpview.exe" из скачанного архива: