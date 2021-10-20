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Инструкции 25.09.2024 2 минуты

Где в Windows 11 Диспетчер устройств?

Инструкции по запуску Диспетчера устройств в Windows 11 разными способами.

Редакция SoftSalad Редакция SoftSalad 814 статей

«Диспетчер устройств» в Windows 11 можно открыть разными способами. Самый простой – кликнуть правой кнопкой мыши по значку «Пуска» и выбрать из отобразившегося контекстного меню пункт «Диспетчер устройств»:

Контестное меню значка "Пуск"1

Другой быстрый способ – использование встроенной в меню «Пуск» поисковой строки. Просто вписываем в нее запрос «Диспетчер устройств» и кликаем по отобразившемуся значку найденного объекта:

Поиск в Пуске

Из окна «Параметры», вызываемого посредством комбинации клавиш «Win + I», также можно запустить «Диспетчер устройств», используя встроенный поиск:

Плоиск в окне «Параметры»

«Диспетчер устройств» в Windows 11 всегда можно открыть при помощи одной из двух команд – «devmgmt.msc» или «hdwwiz.cpl». Сами команды можно запустить либо из окна «Выполнить», либо из «Диспетчера задач»:

  1. Для открытия окна «Выполнить» нажмите клавиши «Win + R», затем впишите в нее одну из указанных выше команд и нажмите «ОК»:

Программа «Выполнить»

  1. Для открытия системного приложения «Диспетчер задач» выполните комбинацию клавиш «Ctrl + Shift + Esc», затем откройте в нем меню «Файл», выберите пункт «Запустить новую задачу» и впишите в отобразившееся окно одну из команд запуска «Диспетчера устройств»:

Программа «Диспетчер задач»

Также можно воспользоваться «классическим» способом открытия «Диспетчера устройств», используя «Панель управления». Но в Windows 11 – это не очень удобно, т.к. для открытия самой «Панели управления» придется использовать поиск в меню «Пуск»:

  • Находим «Панель управления» в меню «Пуск»:

Меню Пуск

  • Далее уже в самой «Панели управления» кликаем по разделу «Оборудование и звук»:

«Панель управления»

  • В правой части окна в разделе «Устройства и принтеры» кликаем по элементу «Диспетчер устройств»:

Элемент «Диспетчер устройств»

Пока на этом все.

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