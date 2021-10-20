Где в Windows 11 Диспетчер устройств?

«Диспетчер устройств» в Windows 11 можно открыть разными способами. Самый простой – кликнуть правой кнопкой мыши по значку «Пуска» и выбрать из отобразившегося контекстного меню пункт «Диспетчер устройств»:

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Другой быстрый способ – использование встроенной в меню «Пуск» поисковой строки. Просто вписываем в нее запрос «Диспетчер устройств» и кликаем по отобразившемуся значку найденного объекта:

Из окна «Параметры», вызываемого посредством комбинации клавиш «Win + I», также можно запустить «Диспетчер устройств», используя встроенный поиск:

«Диспетчер устройств» в Windows 11 всегда можно открыть при помощи одной из двух команд – «devmgmt.msc» или «hdwwiz.cpl». Сами команды можно запустить либо из окна «Выполнить», либо из «Диспетчера задач»:

Для открытия окна «Выполнить» нажмите клавиши «Win + R», затем впишите в нее одну из указанных выше команд и нажмите «ОК»:

Для открытия системного приложения «Диспетчер задач» выполните комбинацию клавиш «Ctrl + Shift + Esc», затем откройте в нем меню «Файл», выберите пункт «Запустить новую задачу» и впишите в отобразившееся окно одну из команд запуска «Диспетчера устройств»:

Также можно воспользоваться «классическим» способом открытия «Диспетчера устройств», используя «Панель управления». Но в Windows 11 – это не очень удобно, т.к. для открытия самой «Панели управления» придется использовать поиск в меню «Пуск»:

Находим «Панель управления» в меню «Пуск»:

Далее уже в самой «Панели управления» кликаем по разделу «Оборудование и звук»:

В правой части окна в разделе «Устройства и принтеры» кликаем по элементу «Диспетчер устройств»:

Пока на этом все.