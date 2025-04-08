Почему картинки сохраняются в формате WebP и как это исправить?

Когда возникает потребность скачать какое-то изображение из интернет-ресурса, достаточно просто кликнуть по нему правой кнопкой мыши, выбрать “Сохранить как…” и использовать его для своих целей. Сейчас все чаще картинки, скачанные таким образом, сохраняются не в привычных формата JPG или PNG, а в WebP. Что это за формат, зачем он нужен и как скачивать изображения в других форматах?

Что такое формат WebP? WebP — достаточно молодой формат изображений, опубликованный компанией Google в конце 2010 года. Он позволяет уменьшать размер изображений на 25-35%, способствуя более быстрой загрузке сайтов. В связи с этим, многие популярные интернет-сервисы используют формат WebP по умолчанию. На текущий момент, WebP поддерживается большинством браузеров и ОС. Именно поэтому пользователи часто сталкиваются с тем, что изображение можно скачать только в данном формате. Но что делать, если нужно конкретное изображение в конкретном разрешении?

Как исправить сохранение изображения в формате WebP? Понравившееся изображение может быть сохранено только в формате WebP. Можно ли это исправить? Да, есть несколько вариантов.

Сохранение изображения через исходный код страницы Изображение, которое хранится на сайте, может иметь исходный формат JPEG, PNG или любой другой. Чтобы сохранить изображение в исходном формате, можно перейти в режим разработчика и найти ссылку на картинку. Как это сделать: 1. На понравившемся изображении нужно нажать правой кнопкой мыши и выбрать пункт Исследовать или Inspect. 2. Далее нужно найти ссылку на изображение и убедиться, что картинка не в формате WebP. 3. Осталось открыть ссылку в новой вкладке и сохранить изображение в исходном формате.

Использование браузерного плагина Многие плагины позволяют выбрать формат, в котором нужно сохранить изображение. Как пользоваться плагином: 1. Сначала плагин нужно установить. В браузере Mozilla Firefox нужно вписать в адресную строку about:addons и нажать Enter. Откроется окно расширений. 2. Чтобы добавить плагин в браузер, нужно ввести в поисковую строку WebP и нажать Enter. Откроется список плагинов, найденных по введенному запросу. Нужный плагин называется Save webP as PNG or JPEG (Converter). Нужно нажать на него, а затем добавить. После установки плагина нужно перезапустить браузер. Плагин установлен, теперь им можно пользоваться. 3. Выбрав интересующее изображение, нужно нажать по нему правой кнопкой мыши и выбрать Save webP as… 4. После этого действия прямо на картинке появятся все доступные для скачивания форматы. Нажав на любой из них, изображение сохранится в соответствующем формате.

Использование конвертера Пользователь может выбрать наиболее удобный вариант конвертации изображения в формате WebP: онлайн-конвертация или конвертация с помощью устанавливаемого ПО. Для примера онлайн-конвертации будет использован сервис Convertio. Как конвертировать WebP онлайн: 1. После перехода на сайт конвертера следует убедиться, что выбранные параметры верны: исходный файл в формате WebP, файл на выходе — любой из доступных форматов, например, JPG. 2. Далее нужно выбрать файл, дождаться его подготовки и нажать кнопку Конвертировать. 3. Теперь нужно дождаться процесса конвертации, после чего нажать кнопку Скачать и сохранить изображение. Чтобы конвертировать изображение на своем ПК, нужно установить специальное ПО. Для примера будет использоваться программа XnConvert. 1. После запуска программы пользователя встречает окно с множеством кнопок. Сначала нужно добавить изображение в формате WebP. Чтобы это сделать, нужно нажать кнопку Добавить файлы… и выбрать изображение. 2. Далее нужно перейти на вкладку Выходные данные, и в разделе Формат из выпадающего списка выбрать, в каком формате будет сохранено изображение. 3. Заключительное действие — нажать на кнопку Преобразовать в правом нижнем углу. Программа выведет информацию о конвертации, а также имя файла и его расположение.