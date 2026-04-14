Если на ПК используется ОС Windows, которая по тем или иным причинам не активирована, система блокирует некоторые настройки персонализации. Среди них — смена обоев через стандартный интерфейс. Но это не значит, что рабочий стол нельзя персонализировать под себя. Есть несколько способов обойти это ограничение: встроенные функции и специальные программы, которые работают даже на неактивированной системе. Какие из них подходят больше?

Что меняется в неактивированной Windows Когда Windows не активирована, система переходит в ограниченный режим. В правом нижнем углу появляется соответствующая надпись, а в настройках персонализации многие опции становятся недоступными. Поменять обои через раздел Персонализация нельзя, так как кнопки просто не работают или не реагируют на нажатия. Однако это ограничение касается только стандартного графического интерфейса. Сама операционная система не запрещает менять фоновое изображение. Просто нужно использовать другие способы.

Встроенные способы Windows без активации Даже в неактивированной Windows можно поменять обои, если знать несколько простых приемов. 1. Контекстное меню изображения. Нужно найти любую картинку на компьютере, которая подходит для обоев. Это может быть фото, скачанный рисунок или любое другое изображение. Далее нажать по картинке ПКМ — Сделать фоновым изображением рабочего стола. Этот метод работает всегда, независимо от активации. Система сразу установит выбранную картинку как обои. 2. Редактирование реестра. Для начала нужно перейти в сам редактор реестра. Для этого нужно нажать комбинацию клавиш Win + R, ввести regedit и нажать ОК. 3. Здесь можно вручную изменить параметр Wallpaper в ветке HKEY_CURRENT_USER\Control Panel\Desktop . В настройках параметра можно прописать путь к желаемой картинке, а затем обновить рабочий стол. Этот способ подходит для более продвинутых пользователей. 4. Слайд-шоу. В неактивированной Windows можно включить режим слайд-шоу для фона, если указать папку с изображениями через настройки персонализации. Иногда этот пункт остается активным, даже когда смена одиночного фона заблокирована. Чтобы это сделать, нужно перейти в Персонализация — Фон, затем выбрать Слайд-шоу и указать папку с изображениями. Все эти способы имеют свои недостатки. Как минимум, они неудобны, если хочется часто менять картинки или использовать коллекцию из множества изображений. Поэтому лучшее решение — установить специальную программу для работы с обоями.

Программы для смены обоев без активации Windows Специальные программы для смены обоев не проверяют статус активации Windows. Они напрямую взаимодействуют с системой и могут устанавливать любые фоновые изображения. Также такое ПО предоставляет удобные возможности: автоматическую смену заставки, тематические коллекции, поиск и многое другое.

WOWPaper WOWPaper — это программа, которая идеально подходит для пользователей с неактивированной Windows. После установки WOWPaper даёт доступ к огромной встроенной библиотеке обоев, разбитых по категориям: природа, города, животные, космос, абстракция, искусство и многие другие. Все картинки высокого качества и подходят для любых экранов, включая 4K. Программа позволяет настроить автоматическую смену обоев через заданные интервалы. Можно выбрать время от 30 минут до 1 месяца. Если какая-то картинка особенно понравилась, есть возможность добавить ее в специальную папку. Потом можно показывать только вручную отобранные обои или чередовать их с новыми из выбранных категорий. Также поддерживается установка анимированных обоев. Для этого нужно добавить любой файл формата MP4, MKV, AVI, WebM или MOV в программу и установить его фоном рабочего стола. WOWPaper имеет русскоязычный интерфейс, полностью бесплатен и не перегружает ПК. Это крайне удобный вариант для неопытных пользователей и тех, кто не хочет вчитываться в многостраничную документацию и разбираться в сложных настройках.

BioniX Wallpaper BioniX Wallpaper — ещё одна программа, которая работает без активации Windows. У неё современный интерфейс с поддержкой светлой и тёмной темы. BioniX имеет доступ к онлайн-коллекции обоев, которая регулярно обновляется. Можно искать картинки по ключевым словам или выбирать из готовых категорий. Поддерживается работа с несколькими мониторами, для каждого можно настроить свои обои. BioniX умеет показывать видеообои и даже веб-страницы в качестве фона, но эти функции доступны лишь в платной версии. Бесплатная же включает базовые опции по смене и установке обоев, которых вполне достаточно для большинства пользователей. Интерфейс программы на английском языке, но он достаточно простой. Для работы онлайн-коллекции нужно подключение к интернету.

Bing Wallpaper Bing Wallpaper — программа от Microsoft, которая каждый день приносит новое изображение с главной страницы поисковика Bing. Категорий не так много, но сами картинки имеют высочайшее качество. Программа автоматически загружает свежее фото и устанавливает его как обои рабочего стола ежедневно. Это максимально простой вариант. Не нужно ничего настраивать, выбирать категории, ставить интервалы. Достаточно установить программу, и после этого каждый день получать новые красивые обои. Программа бесплатна и имеет русскоязычный интерфейс. Значок в системном трее поможет посмотреть информацию о текущей картинке или сменить её вручную. Минус здесь один — нет большого выбора: программа показывает только то, что предлагает Bing. Можно сменить категорию, но их чуть меньше 10.