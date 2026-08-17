Как работать с функцией ВПР в таблицах «Р7-Офис»?

Функция ВПР позволяет быстро и точно находить нужную информацию в таблице. С ее помощью можно искать любые типы данных, включая числа, тексты, даты, логические значения и даже ссылки на другие ячейки.

Данную функцию можно использовать для выполнения следующих действий:

сопоставление значений из разных таблиц или списков;

быстрый поиск и извлечение информации о конкретном элементе;

автоматическое заполнение пустых ячеек значениями из другой таблицы;

обновление данных на основе внешних источников информации;

сравнение текущих и прошлых показателей.

Функция ВПР имеет достаточно много различных способов применения. Поэтому для ее корректной работы необходимо четко указывать исходные данные.

Базовый синтаксис этой функции выглядит следующим образом:

=ВПР(искомое_значение; таблица; номер_столбца; [интервальный_просмотр])

Эта формула состоит из следующих аргументов:

=ВПР — активирует функцию;

искомое_значение — показатель, который будет использоваться для поиска;

таблица — область, в которой будет выполняться поиск ключевого значения, из нее также будут извлекаться необходимые данные.

номер_столбца — столбец из которого нужно извлечь данные, его порядковый номер указывается относительно выбранной области;

интервальный_просмотр (необязательный аргумент) — позволяет выбрать точный (ЛОЖЬ) или приблизительный (ИСТИНА) поиск. Его можно оставить пустым, тогда по умолчанию используется ИСТИНА.

Чтобы корректно извлечь данные с помощью функции ВПР, нужно не только правильно прописать формулу, но также создать два специальных раздела в таблице:

диапазон ячеек, в котором будет осуществляться поиск информации;

диапазон ячеек, который будет заполнен найденной информацией.