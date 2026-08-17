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Инструкции 17.05.2024 3 минуты

Как работать с функцией ВПР в таблицах «Р7-Офис»?

Электронные таблицы могут содержать разнообразные сведения, которые сложно анализировать. Но их обработку можно упростить и ускорить с помощью функции ВПР.

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Функция ВПР позволяет быстро и точно находить нужную информацию в таблице. С ее помощью можно искать любые типы данных, включая числа, тексты, даты, логические значения и даже ссылки на другие ячейки.

Данную функцию можно использовать для выполнения следующих действий:

  • сопоставление значений из разных таблиц или списков;
  • быстрый поиск и извлечение информации о конкретном элементе;
  • автоматическое заполнение пустых ячеек значениями из другой таблицы;
  • обновление данных на основе внешних источников информации;
  • сравнение текущих и прошлых показателей.

Функция ВПР имеет достаточно много различных способов применения. Поэтому для ее корректной работы необходимо четко указывать исходные данные.

Базовый синтаксис этой функции выглядит следующим образом:

=ВПР(искомое_значение; таблица; номер_столбца; [интервальный_просмотр])

Эта формула состоит из следующих аргументов:

  • =ВПР — активирует функцию;
  • искомое_значение — показатель, который будет использоваться для поиска;
  • таблица — область, в которой будет выполняться поиск ключевого значения, из нее также будут извлекаться необходимые данные.
  • номер_столбца — столбец из которого нужно извлечь данные, его порядковый номер указывается относительно выбранной области;
  • интервальный_просмотр (необязательный аргумент) — позволяет выбрать точный (ЛОЖЬ) или приблизительный (ИСТИНА) поиск. Его можно оставить пустым, тогда по умолчанию используется ИСТИНА.

Чтобы корректно извлечь данные с помощью функции ВПР, нужно не только правильно прописать формулу, но также создать два специальных раздела в таблице:

  • диапазон ячеек, в котором будет осуществляться поиск информации;
  • диапазон ячеек, который будет заполнен найденной информацией.

Как использовать функцию ВПР на примере?

Для примера можно взять таблицу, которая содержит прайс на товары и отчет по продажам.

таблица в Р7 Офис

В этой таблице выделены следующие диапазоны данных:

  • столбцы А и В, которые содержат прайс с названиями товаров и их ценами;
  • столбец Е, который содержит список проданных товаров;
  • столбец F, который нужно заполнить ценами на товары.

Теперь с помощью функции ВПР можно быстро заполнить столбец F необходимой информацией.

Чтобы извлечь информацию, сначала необходимо ввести формулу ВПР. Для этого нужно выполнить следующие действия:

  1. Выбрать первую ячейку, которую надо заполнить информацией. В указанном примере это ячейка F4.
  2. Начать вводить формулу, указывая первый аргумент и открывая скобку: =ВПР(.
  3. Программа автоматически покажет полный синтаксис формулы.
  4. После открытия скобок выбрать второй аргумент «искомое_значение». В указанном примере это будет ячейка Е4 с названием товара (смартфон).

ВПР в Р7 Офис

Продолжая вводить формулу, нужно указать источник для извлечения информации:

  1. С помощью курсора выделить фрагмент таблицы, который содержит необходимые данные. В указанном примере это будет прайслист в столбцах А и В с товарами и ценами.
  2. Нажать на клавиатуре кнопку F4, чтобы зафиксировать выбранный диапазон в формуле. Это будет третий аргумент «таблица».
  3. Указать четвертый аргумент «номер_столбца». Здесь имеется ввиду номер столбца не во всей таблице, а именно в выбранном диапазоне. В указанном примере это прайс лист, который содержит цены во втором столбце. Соответственно, его можно разместить в любом участке таблицы, но номер столбца указывать только «2».

ВПР в Р7 Офис

Завершающим шагом нужно указать необязательный аргумент «интервальный_просмотр» — здесь почти во всех случаях надо просто прописать значение «0».

Конечно, нельзя забывать стандартное правило о том, что в формуле после каждого аргумента надо ставить точку с запятой. И соответственно в конце закрыть скобку.

В указанном примере полная формула будет иметь следующий вид:

=ВПР(E4;$A$4:$B$8;2;0)

ВПР в Р7 Офис

Теперь можно нажать клавишу Enter, чтобы функция ВПР выполнила необходимую задачу. Таким образом формула автоматически определила название товара, нашла его цену их первой таблицы, скопировала и вставила его стоимость во вторую.

ВПР в Р7 Офис

Теперь можно потянуть за маркер вниз, чтобы автоматически заполнить ценами весь столбец в отчете по продажам.

Таблица в Р7 Офис

Таким образом можно очень быстро заполнять необходимой информацией большие таблицы и базы данных.

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Обсуждение статьи

1 отзыв

Егор

Добрый день, можете подсказать, как правильно настроить функцию, чтобы она подтягивала значения из другого файла?