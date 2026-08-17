Как работать с функцией ВПР в таблицах «Р7-Офис»?

Функция ВПР позволяет быстро и точно находить нужную информацию в таблице. С ее помощью можно искать любые типы данных, включая числа, тексты, даты, логические значения и даже ссылки на другие ячейки.
Данную функцию можно использовать для выполнения следующих действий:
- сопоставление значений из разных таблиц или списков;
- быстрый поиск и извлечение информации о конкретном элементе;
- автоматическое заполнение пустых ячеек значениями из другой таблицы;
- обновление данных на основе внешних источников информации;
- сравнение текущих и прошлых показателей.
Функция ВПР имеет достаточно много различных способов применения. Поэтому для ее корректной работы необходимо четко указывать исходные данные.
Базовый синтаксис этой функции выглядит следующим образом:
=ВПР(искомое_значение; таблица; номер_столбца; [интервальный_просмотр])
Эта формула состоит из следующих аргументов:
- =ВПР — активирует функцию;
- искомое_значение — показатель, который будет использоваться для поиска;
- таблица — область, в которой будет выполняться поиск ключевого значения, из нее также будут извлекаться необходимые данные.
- номер_столбца — столбец из которого нужно извлечь данные, его порядковый номер указывается относительно выбранной области;
- интервальный_просмотр (необязательный аргумент) — позволяет выбрать точный (ЛОЖЬ) или приблизительный (ИСТИНА) поиск. Его можно оставить пустым, тогда по умолчанию используется ИСТИНА.
Чтобы корректно извлечь данные с помощью функции ВПР, нужно не только правильно прописать формулу, но также создать два специальных раздела в таблице:
- диапазон ячеек, в котором будет осуществляться поиск информации;
- диапазон ячеек, который будет заполнен найденной информацией.
Как использовать функцию ВПР на примере?
Для примера можно взять таблицу, которая содержит прайс на товары и отчет по продажам.
В этой таблице выделены следующие диапазоны данных:
- столбцы А и В, которые содержат прайс с названиями товаров и их ценами;
- столбец Е, который содержит список проданных товаров;
- столбец F, который нужно заполнить ценами на товары.
Теперь с помощью функции ВПР можно быстро заполнить столбец F необходимой информацией.
Чтобы извлечь информацию, сначала необходимо ввести формулу ВПР. Для этого нужно выполнить следующие действия:
- Выбрать первую ячейку, которую надо заполнить информацией. В указанном примере это ячейка F4.
- Начать вводить формулу, указывая первый аргумент и открывая скобку: =ВПР(.
- Программа автоматически покажет полный синтаксис формулы.
- После открытия скобок выбрать второй аргумент «искомое_значение». В указанном примере это будет ячейка Е4 с названием товара (смартфон).
Продолжая вводить формулу, нужно указать источник для извлечения информации:
- С помощью курсора выделить фрагмент таблицы, который содержит необходимые данные. В указанном примере это будет прайслист в столбцах А и В с товарами и ценами.
- Нажать на клавиатуре кнопку F4, чтобы зафиксировать выбранный диапазон в формуле. Это будет третий аргумент «таблица».
- Указать четвертый аргумент «номер_столбца». Здесь имеется ввиду номер столбца не во всей таблице, а именно в выбранном диапазоне. В указанном примере это прайс лист, который содержит цены во втором столбце. Соответственно, его можно разместить в любом участке таблицы, но номер столбца указывать только «2».
Завершающим шагом нужно указать необязательный аргумент «интервальный_просмотр» — здесь почти во всех случаях надо просто прописать значение «0».
Конечно, нельзя забывать стандартное правило о том, что в формуле после каждого аргумента надо ставить точку с запятой. И соответственно в конце закрыть скобку.
В указанном примере полная формула будет иметь следующий вид:
=ВПР(E4;$A$4:$B$8;2;0)
Теперь можно нажать клавишу Enter, чтобы функция ВПР выполнила необходимую задачу. Таким образом формула автоматически определила название товара, нашла его цену их первой таблицы, скопировала и вставила его стоимость во вторую.
Теперь можно потянуть за маркер вниз, чтобы автоматически заполнить ценами весь столбец в отчете по продажам.
Таким образом можно очень быстро заполнять необходимой информацией большие таблицы и базы данных.