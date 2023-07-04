Файловая система тома не распознана — как решить ошибку?

Ошибка "Нет доступа к X: \" с уведомлением "Файловая система тома не распознана" может появляться в Windows при попытке открыть внешний накопитель в проводнике. Получение доступа к носителю и чтение файлов становится невозможным. Неполадка может появляться из-за проблем с портом, в который подключается накопитель, повреждений и ошибок файловой системы или драйверов для устройства. Обычно сбой возникает с USB-флешками. Наиболее частая причина — неисправность файловой системы. Разберем 5 путей решения ошибки.

Использование другого порта Для начала можно попробовать переподключить флешку в другой USB-порт. Если флешка была соединена с ПК через USB 3.0, можно попробовать подключить ее в разъем версии 2.0. Они отличаются по цвету. Порты USB 3.0 внутри окрашены в голубой цвет, а USB 2.0 имеют темно-серый оттенок. Иногда смена разъема помогает избавиться от ошибки.

Форматирование флешки Полное форматирование носителя в большинстве случаев позволяет быстро избавиться от ошибки. Важно помнить, что оно подразумевает удаление всей информации, которая находилась на накопителе. Прибегать к форматированию можно только в случае, если на флешке нет важных данных, вы имеете копии необходимой информации или другие способы решения не помогли. Запустить форматирование можно из Проводника или из Управления дисками. Чтобы выполнить его первым способом, откройте файловый менеджер, кликните по накопителю ПКМ и щелкните на строку Форматировать. В открывшемся окне утилиты укажите файловую систему, метку тома (название) и тип форматирования. Не стоит выбирать FAT или FAT32 для дисков с объемом более 4 гигабайт. Чтобы выполнить быстрое форматирование, отметьте галочку около пункта Быстрое. Нажмите на кнопку Начать, чтобы запустить процесс. Программа уведомит об успешном окончании очистки. Чтобы запустить форматирование через Управление дисками, нужно запустить утилиту. Для этого найдите ее в поиске на строке задач или воспользуйтесь командой diskmgmt.msc в программе Выполнить. В списке накопителей найдите нужную флешку, щелкните по разделу на ней правой кнопкой и выберите пункт Форматировать. Укажите файловую систему, метку и вид форматирования. Не стоит устанавливать FAT или FAT32 для носителей размером 4 гигабайта и более. Чтобы запустить очистку, кликните ОК.

Запуск команды chkdsk Нередко причиной возникновения проблем с флешками становятся повреждения файловой системы. У переносных носителей они встречаются чаще, так как внешние накопители более подвержены физическому воздействию. Встроенная в Windows служба chkdsk может восстановить файловую систему и вернуть доступ к разделу. В большинстве случаев она помогает решить проблемы с работой дисков. Чтобы воспользоваться утилитой, запустите Командную строку с правами администратора. Это можно сделать, например, через строку поиска на панели задач. Выполните команду: chkdsk X: /f Где X — буква проблемного носителя. Спустя несколько минут программа выведет на экран результат работы. Скорее всего, файловая система флешки восстановится.

Обновление драйвера В некоторых случаях проблемы с чтением могут возникать из-за неполадок драйвера для флешки. В такой ситуации можно попробовать обновить его. Для этого запустите Диспетчер устройств, найдите используемую флешку в списке оборудования, нажмите на нее ПКМ и щелкните на пункт Обновить драйвер. Выполните дальнейшие инструкции программы и перезагрузите компьютер.

Использование программ для чтения файловых систем Если флешка была отформатирована и использовалось в другой операционной системе (например, в GNU/Linux или macOS), то в Windows она может не работать из-за отсутствия поддержки сторонних файловых систем. В таком случае, чтобы получить доступ к флешке в Windows, можно открыть ее в другой ОС, скопировать из нее файлы, отформатировать в поддерживаемую Windows файловую систему (FAT, FAT32, exfat или NTFS) и вернуть данные обратно. Тогда вы сможете использовать накопитель в Windows. Другой вариант — воспользоваться специальными утилитами, которые реализуют поддержку чтения сторонних файловых систем. Они позволят получить доступ к флешке.