Программы для замедления видео

Многие видеоредакторы имеют функцию замедления воспроизведения видео. Также существуют программы, специализирующиеся именно на изменении скорости видео — как в меньшую, так и в большую (т.е. ускорение) сторону. В конце мы также привели ручной способ (при помощи командной строки) замедления видео с использованием бесплатной библиотеки FFmpeg.

OpenShot Video Editor Бесплатная программа OpenShot Video Editor — свободно распространяемый видеоредактор с большим количеством функций обработки видео самых различных форматов. В составе программы также присутствует функция изменения скорости воспроизведения видеороликов в 2, 4, 8 и 16 раз от первоначального ее значения. Все, что требуется для реализации этой задачи: Кликнуть правой кнопкой мыши по добавленному на таймлайн видео.

В отобразившемся меню перейти в раздел «Время», затем в подраздел «Медленно» и «Вперед», выбрать требуемую скорость замедления от «1/2Х» до «1/16Х». По окончанию процедуры останется экспортировать видео, что осуществляется через меню «Файл» > «Экспорт видео».

Easy Video Maker Условно-бесплатная программа Easy Video Maker — еще один видеоредактор, позволяющий изменять скорость воспроизведения видео. Программа распространяется по условно-бесплатной модели. Ограниченная в функционале бесплатная версия предоставляет возможность замедления видео продолжительностью до 5 минут. Используется Easy Video Maker по такой же схеме, что и в предыдущем случае: Импортируем видео в программу и перемещаем его на таймлайн.

Кликаем правой кнопкой по видеорожке, открываем меню «Playback Speed Rate» и выбираем значение замедления — «1/4» (в 4 раза) или «1/2» (в два раза). Если же выбрать в этом меню пункт «Custom…» (указано стрелкой на скриншоте выше), откроется дополнительное окно, в котором можно будет настроить скорость замедления вручную. Перед экспортом видео его можно будет просмотреть, кликнув по кнопке «Preview» справа от таймлайна.

Free Speed Video Бесплатная программа Free Speed Video — пример программы, специализирующейся исключительно на изменении скорости воспроизведения видео. Распространяется она бесплатно, но имеет рекламные баннеры в своем интерфейсе. Поддерживает не так много форматов, как рассмотренные видеоредакторы, но среди них присутствует AVI, MP4 и еще несколько наиболее распространенных (т.е. программа подойдет для работы с видео, записанного, например, на телефон). Есть у Free Speed Video явное преимущество перед предыдущими приложениями — пакетная обработка файлов (т.е. в программу можно добавить одновременно несколько видео). Пользоваться ей просто, за исключением процедуры настройки скорости: Добавляем видеофайлы в программу нажатием красной кнопки «+».

Нужная скорость замедления или ускорения видео следует вписывать в колонку «Speed x» вручную.

Значение между 0 и 1 (т.е. от 0.1 до 0.99) будет являться командой для замедления воспроизведения.

Например, чтобы замедлить видео в два раза нужно указать скорость «0.5». А чтобы замедлить на 25% - «0.75». Для запуска процедуры замедления останется кликнуть по кнопке «Render» в правом верхнем углу окна программы.