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Инструкции 09.04.2026 4 минуты

Программы для замедления видео

Обзор программ для замедления видео с краткими инструкциями по использованию.

Редакция SoftSalad Редакция SoftSalad 814 статей

Многие видеоредакторы имеют функцию замедления воспроизведения видео. Также существуют программы, специализирующиеся именно на изменении скорости видео — как в меньшую, так и в большую (т.е. ускорение) сторону. В конце мы также привели ручной способ (при помощи командной строки) замедления видео с использованием бесплатной библиотеки FFmpeg.

OpenShot Video Editor

Бесплатная программа

OpenShot Video Editor — свободно распространяемый видеоредактор с большим количеством функций обработки видео самых различных форматов. В составе программы также присутствует функция изменения скорости воспроизведения видеороликов в 2, 4, 8 и 16 раз от первоначального ее значения. Все, что требуется для реализации этой задачи:

  • Кликнуть правой кнопкой мыши по добавленному на таймлайн видео.
  • В отобразившемся меню перейти в раздел «Время», затем в подраздел «Медленно» и «Вперед», выбрать требуемую скорость замедления от «1/2Х» до «1/16Х».

OpenShot Video Editor

По окончанию процедуры останется экспортировать видео, что осуществляется через меню «Файл» > «Экспорт видео».

Easy Video Maker

Условно-бесплатная программа

Easy Video Maker — еще один видеоредактор, позволяющий изменять скорость воспроизведения видео. Программа распространяется по условно-бесплатной модели. Ограниченная в функционале бесплатная версия предоставляет возможность замедления видео продолжительностью до 5 минут.

Используется Easy Video Maker по такой же схеме, что и в предыдущем случае:

  • Импортируем видео в программу и перемещаем его на таймлайн.
  • Кликаем правой кнопкой по видеорожке, открываем меню «Playback Speed Rate» и выбираем значение замедления — «1/4» (в 4 раза) или «1/2» (в два раза).

Easy Video Maker

  • Если же выбрать в этом меню пункт «Custom…» (указано стрелкой на скриншоте выше), откроется дополнительное окно, в котором можно будет настроить скорость замедления вручную.

Перед экспортом видео его можно будет просмотреть, кликнув по кнопке «Preview» справа от таймлайна.

Free Speed Video

Бесплатная программа

Free Speed Video — пример программы, специализирующейся исключительно на изменении скорости воспроизведения видео. Распространяется она бесплатно, но имеет рекламные баннеры в своем интерфейсе. Поддерживает не так много форматов, как рассмотренные видеоредакторы, но среди них присутствует AVI, MP4 и еще несколько наиболее распространенных (т.е. программа подойдет для работы с видео, записанного, например, на телефон).

Есть у Free Speed Video явное преимущество перед предыдущими приложениями — пакетная обработка файлов (т.е. в программу можно добавить одновременно несколько видео). Пользоваться ей просто, за исключением процедуры настройки скорости:

  • Добавляем видеофайлы в программу нажатием красной кнопки «+».
  • Нужная скорость замедления или ускорения видео следует вписывать в колонку «Speed x» вручную.
  • Значение между 0 и 1 (т.е. от 0.1 до 0.99) будет являться командой для замедления воспроизведения.
  • Например, чтобы замедлить видео в два раза нужно указать скорость «0.5». А чтобы замедлить на 25% - «0.75».

Free Speed Video

Для запуска процедуры замедления останется кликнуть по кнопке «Render» в правом верхнем углу окна программы.

Замедление видео вручную при помощи FFmpeg

Просто на всякий случай приведем способ замедления видео при помощи бесплатной утилиты FFmpeg, входящей в состав одноименной библиотеки. Для справки: на основе (или с использованием части) этой библиотеки создано большинство существующих сегодня бесплатных видеоредакторов, конвертеров, видеоплееров и ряда других программ, работающих с мультимедиа-файлами.

Способ замедления видео с использованием утилиты FFmpeg заключается в вводе одной единственной команды в командную строку Windows:

  • Скачайте библиотеку FFmpeg и распакуйте (она распространяется в виде архива) в любое место на компьютере (желательно переименовать папку в «ffmpeg»).
  • Далее запустите командную строку — нажмите комбинацию клавиш «Win + R», затем впишите в открывшееся окно без кавычек команду «cmd» и нажмите «ОК».

  • Остался последний шаг — вписать в окно командной строки нужную команду. Она имеет следующую структуру:

<путь до утилиты ffmpeg.exe> -i <путь до видеофайла> -filter:v "setpts=2.0*PTS" <путь до папки сохранения видеофайла>

  • Скорость видео задается значением параметра «setpts». Если оставить «0», то это будет означать замедление в два раза. Если требуется замедлить его, например, в 4 раза, то вписываем сюда «4.0». Путь до папки сохранения также должен включать имя видеофайла с расширением (если он сохраняется в ту же папку, то название должно отличаться).
  • Для упрощения команды скопируем папку «ffmpeg» и видеофайл (для примера назовем его «Clip.mp4») в корень локального диска «F». В итоге в нашем случае команда будет иметь следующий вид:

F:\ffmpeg\bin\ffmpeg.exe —i F:\Clip.mp4 -filter:v "setpts=4.0*PTS" F:\Clip_1.mp4

  • Вводим ее в окно командной строки:

Командная строка Windows

  • Нажимаем клавишу Enter. Дожидаемся, пока программа выполнит задание (в окне перестанет появляться новый текст).

Командная строка Windows

  • Теперь можно проверить результат. Первоначально наше видео Clip.mp4 имело продолжительность в 5 секунд (на деле чуть меньше).

Оригинальное видео

  • После обработки продолжительность увеличилась в 4 раза (т.к. в нашей команде было указано значение «4.0»).

Замедленное видео

Автор статьи

Редакция SoftSalad Редакция SoftSalad 814 статей

Программы из статьи

OpenShot Video Editor
OpenShot Video Editor

Версия 4.0.1

Программа для редактирования и монтажа видео

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