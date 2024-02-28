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Инструкции 28.02.2024 2 минуты

VIDEO SCHEDULER INTERNAL ERROR — как исправить ошибку?

Почему появляется ошибка "VIDEO SCHEDULER INTERNAL ERROR" на Windows и как ее исправить?

Редакция SoftSalad Редакция SoftSalad 814 статей

Ошибка "VIDEO SCHEDULER INTERNAL ERROR" показывает, что произошел сбой в работе видеокарты. Эта ошибка появляется на синем экране, приходится перезагружать компьютер и заново запускать игру или приложение. Если не исправить проблему, то она будет появляться на экране все чаще, пока не произойдут сбои в самой операционной системе.

Причины появления ошибки VIDEO SCHEDULER INTERNAL ERROR

Возможно, графический процессор неисправен, либо повреждены драйвера устройства. Бывает, что само приложение запускает эту ошибку, так как открыта с какой-нибудь другой программой одновременно. Например, когда игра открыта в оконном режиме, а пользователь просматривает видеоролик на YouЕube через браузер. К возникновению ошибки "VIDEO SCHEDULER INTERNAL ERROR" приводят неверное исполнение команды со стороны программного обеспечения.

Есть несколько способов, чтобы решить эту проблему. Для выполнения их не нужно отдавать компьютер в мастерскую. Исключением может стать только поломка графического процессора.

Как исправить ошибку VIDEO SCHEDULER INTERNAL ERROR?

Для исправления ошибки, нужно применить одну из следующих процедур:

  • Обновление драйверов видеокарты с откатом к старым версиям.
  • Отключение ускорения видеокарты.
  • Запуск игры без открытия дополнительных окон, просмотров видео и какой-либо работы.
  • Переустановка Windows.
  • Ремонт видеокарты в мастерской.

Обновление драйверов видеокарты

Инструкция по обновлению драйверов видеокарты:

1. Нажать на комбинацию клавиш Win + R.

2. В открывшемся диалоговом окне ввести команду devmgmt.msc

3. Откроется диспетчер устройств. В нем нужно найти вкладку с названием Видеоадаптеры.

4. Нажать правой кнопкой мыши по названию видеоадаптера.

Видеоадаптеры

5. Выбрать Обновить драйвер.

6. Нажать на пункт Найти драйвер автоматически.

Найти драйвер автоматически

Система сама подберет драйвер видеокарты и установит его. Можно удалить старый драйвер и самому скачать и установить нужную версию. Чтобы максимально упростить задач, рекоменуем использовать менеджер драйверов DriverHub.

Отключение ускорения видеокарты

Если видеокарта была разогнана одной из утилит для разгона, необходимо снова войти в эту программу и отключить оверклокинг. Перезапустить компьютер или ноутбук и попробовать снова сыграть в игру.

Обычно комплексное использование двух вышеописанных методов исправления ошибки помогает избавиться от синего экрана.

Запуск игры без дополнительных открытых окон

Если в компьютере стоит видеокарта старой модели, то она может не справится с нагрузкой, идущей от одновременного процесса игры и просмотра видеороликов, создания чертежей в Autocad. У нее не хватит мощностей.

Поэтому нужно перезапустить ПК и закрыть все окна и процессы. Обычно эта ошибка исчезает после выполнений этой процедуры.

Переустановка Windows

Переустанавливать операционную систему нужно в крайнем случае, если ни одно из вышеописанных решений не помогло избавиться от ошибки.

Если после переустановки продолжает вылетать синий экран в названием этой ошибки во время игры, рекомендуется отнести компьютер или ноутбук в мастерскую.

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Редакция SoftSalad Редакция SoftSalad 814 статей

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