VIDEO SCHEDULER INTERNAL ERROR — как исправить ошибку?

Ошибка "VIDEO SCHEDULER INTERNAL ERROR" показывает, что произошел сбой в работе видеокарты. Эта ошибка появляется на синем экране, приходится перезагружать компьютер и заново запускать игру или приложение. Если не исправить проблему, то она будет появляться на экране все чаще, пока не произойдут сбои в самой операционной системе.

Причины появления ошибки VIDEO SCHEDULER INTERNAL ERROR Возможно, графический процессор неисправен, либо повреждены драйвера устройства. Бывает, что само приложение запускает эту ошибку, так как открыта с какой-нибудь другой программой одновременно. Например, когда игра открыта в оконном режиме, а пользователь просматривает видеоролик на YouЕube через браузер. К возникновению ошибки "VIDEO SCHEDULER INTERNAL ERROR" приводят неверное исполнение команды со стороны программного обеспечения. Есть несколько способов, чтобы решить эту проблему. Для выполнения их не нужно отдавать компьютер в мастерскую. Исключением может стать только поломка графического процессора.

Как исправить ошибку VIDEO SCHEDULER INTERNAL ERROR? Для исправления ошибки, нужно применить одну из следующих процедур: Обновление драйверов видеокарты с откатом к старым версиям.

Отключение ускорения видеокарты.

Запуск игры без открытия дополнительных окон, просмотров видео и какой-либо работы.

Переустановка Windows.

Ремонт видеокарты в мастерской.

Обновление драйверов видеокарты Инструкция по обновлению драйверов видеокарты: 1. Нажать на комбинацию клавиш Win + R. 2. В открывшемся диалоговом окне ввести команду devmgmt.msc 3. Откроется диспетчер устройств. В нем нужно найти вкладку с названием Видеоадаптеры. 4. Нажать правой кнопкой мыши по названию видеоадаптера. 5. Выбрать Обновить драйвер. 6. Нажать на пункт Найти драйвер автоматически. Система сама подберет драйвер видеокарты и установит его. Можно удалить старый драйвер и самому скачать и установить нужную версию. Чтобы максимально упростить задач, рекоменуем использовать менеджер драйверов DriverHub.

Отключение ускорения видеокарты Если видеокарта была разогнана одной из утилит для разгона, необходимо снова войти в эту программу и отключить оверклокинг. Перезапустить компьютер или ноутбук и попробовать снова сыграть в игру. Обычно комплексное использование двух вышеописанных методов исправления ошибки помогает избавиться от синего экрана.

Запуск игры без дополнительных открытых окон Если в компьютере стоит видеокарта старой модели, то она может не справится с нагрузкой, идущей от одновременного процесса игры и просмотра видеороликов, создания чертежей в Autocad. У нее не хватит мощностей. Поэтому нужно перезапустить ПК и закрыть все окна и процессы. Обычно эта ошибка исчезает после выполнений этой процедуры.