VIDEO SCHEDULER INTERNAL ERROR — как исправить ошибку?

Ошибка "VIDEO SCHEDULER INTERNAL ERROR" показывает, что произошел сбой в работе видеокарты. Эта ошибка появляется на синем экране, приходится перезагружать компьютер и заново запускать игру или приложение. Если не исправить проблему, то она будет появляться на экране все чаще, пока не произойдут сбои в самой операционной системе.
Причины появления ошибки VIDEO SCHEDULER INTERNAL ERROR
Возможно, графический процессор неисправен, либо повреждены драйвера устройства. Бывает, что само приложение запускает эту ошибку, так как открыта с какой-нибудь другой программой одновременно. Например, когда игра открыта в оконном режиме, а пользователь просматривает видеоролик на YouЕube через браузер. К возникновению ошибки "VIDEO SCHEDULER INTERNAL ERROR" приводят неверное исполнение команды со стороны программного обеспечения.
Есть несколько способов, чтобы решить эту проблему. Для выполнения их не нужно отдавать компьютер в мастерскую. Исключением может стать только поломка графического процессора.
Как исправить ошибку VIDEO SCHEDULER INTERNAL ERROR?
Для исправления ошибки, нужно применить одну из следующих процедур:
- Обновление драйверов видеокарты с откатом к старым версиям.
- Отключение ускорения видеокарты.
- Запуск игры без открытия дополнительных окон, просмотров видео и какой-либо работы.
- Переустановка Windows.
- Ремонт видеокарты в мастерской.
Обновление драйверов видеокарты
Инструкция по обновлению драйверов видеокарты:
1. Нажать на комбинацию клавиш Win + R.
2. В открывшемся диалоговом окне ввести команду devmgmt.msc
3. Откроется диспетчер устройств. В нем нужно найти вкладку с названием Видеоадаптеры.
4. Нажать правой кнопкой мыши по названию видеоадаптера.
5. Выбрать Обновить драйвер.
6. Нажать на пункт Найти драйвер автоматически.
Система сама подберет драйвер видеокарты и установит его. Можно удалить старый драйвер и самому скачать и установить нужную версию. Чтобы максимально упростить задач, рекоменуем использовать менеджер драйверов DriverHub.
Отключение ускорения видеокарты
Если видеокарта была разогнана одной из утилит для разгона, необходимо снова войти в эту программу и отключить оверклокинг. Перезапустить компьютер или ноутбук и попробовать снова сыграть в игру.
Обычно комплексное использование двух вышеописанных методов исправления ошибки помогает избавиться от синего экрана.
Запуск игры без дополнительных открытых окон
Если в компьютере стоит видеокарта старой модели, то она может не справится с нагрузкой, идущей от одновременного процесса игры и просмотра видеороликов, создания чертежей в Autocad. У нее не хватит мощностей.
Поэтому нужно перезапустить ПК и закрыть все окна и процессы. Обычно эта ошибка исчезает после выполнений этой процедуры.
Переустановка Windows
Переустанавливать операционную систему нужно в крайнем случае, если ни одно из вышеописанных решений не помогло избавиться от ошибки.
Если после переустановки продолжает вылетать синий экран в названием этой ошибки во время игры, рекомендуется отнести компьютер или ноутбук в мастерскую.