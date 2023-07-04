Синий экран с ошибкой VIDEO DXGKRNL FATAL ERROR — как это исправить?

Синие экраны сопровождают появление многих ошибок в Windows, в том числе, сбоев с графикой. Они приводят к остановке нормальной работы ОС до перезагрузки и могут возникать повторно после нее. К частым ошибкам синего экрана относится сбой VIDEO DXGKRNL. Разберем, чем он вызван и как его исправить.

Причина появления ошибки Главная причина возникновения ошибки — сбои в работе ПО, связанного с графическими устройствами ПК. К нему относятся драйвера для видеокарты или видеоадаптера и библиотека Microsoft DirectX, которая является важной прослойкой между приложениями и устройством. Решение неисправности главным образом будет заключаться в устранении неполадок ПО, отвечающего за работу графики.

5 способов устранения сбоя Рассмотрим 5 различных методов устранения неполадки, которые позволят исправить ее в большинстве случаев. Расположим их в порядке от самых простых к более сложным.

Обновление конфигурации устройств Обновление конфигурации в Диспетчере устройств позволяет системе повторно определить установленное оборудование, что часто помогает избавиться от ошибок. Чтобы произвести процедуру, нужно удалить проблемный компонент из списка комплектующих и выполнить повторный поиск оборудования. Для этого: 1. Откройте Диспетчер устройств любым доступным методом. Например, найдя его в строке поиска на панели задач. 2. Откройте пункт Видеоадаптеры. 3. Найдите используемую видеокарту или видеоадаптер, щелкните по комплектующему правой кнопкой и нажмите на Удалить устройство. 4. Нажмите правой кнопкой по имени компьютера в верхней части окна и щелкните на пункт Обновить конфигурацию. 5. После этого ошибка должна перестать появляться.

Отключение или удаление антивируса Иногда ошибка VIDEO DXGKRNL возникает из-за действия антивируса, который может мешать исправной работе ПО. Если вы используете защитные программы, попробуйте на время отключить или удалить их. Можно заменить используемый антивирус на другой. В некоторых случаях это позволяет избавиться от проблемы.

Переустановка драйвера Если два предыдущих способа не помогли, скорее всего, причиной ошибки в вашем случае являются неполадки в работе драйвера для графики. Тогда для устранения сбоя можно попробовать переустановить его. Это можно сделать вручную, скачав драйвер с сайта производителя устройства, или автоматически, воспользовавшись специальными приложениями. Чтобы инсталлировать драйвер вручную, нужно найти его в Интернете по полному названию модели. Следует загружать его только с официальной страницы производителя. Затем нужно установить драйвер из файла и обязательно перезагрузить компьютер для полного вступления изменений в силу. Для установки драйверов в автоматическом режиме нужно скачать одну из специальных программ (например, DriverHub), инсталлировать ее и запустить сканирование. Затем отметить нужные драйвера и начать установку. После этого следует обязательно перезапустить ПК.

Восстановление системы Если ошибка начала появляться недавно и в системе есть точка восстановления, созданная до ее возникновения, вы можете откатить ОС, чтобы избавиться от проблемы. Для этого откройте Панель управления и найдите в ней раздел Восстановление с помощью поиска. Затем запустите откат и проследуйте дальнейшим инструкциям утилиты.

Диагностика блока питания В некоторых случаях ошибка вызывается аппаратными неисправностями. Источником сбоя может становиться блок питания. При подозрениях на это следует провести его диагностику в сервисе, чтобы вовремя выявить и устранить возможные неполадки в работе устройства.