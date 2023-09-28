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Инструкции 24.04.2023 3 минуты

Очень тихий микрофон в Windows 10 и 11 — почему и что делать?

Инструкции по проверке и увеличению чувствительности микрофона.

Редакция SoftSalad Редакция SoftSalad 814 статей

При подключении звуковых устройств многие пользователи сталкиваются с проблемами в их работе. Частой неполадкой является слишком низкая громкость микрофона в Windows. В этой статье рассмотрим, как можно быстро исправить ее.

Как проверить работу микрофона?

Чтобы проверить микрофон в Windows, кликните ПКМ по иконке звука в трее на панели задач. В открывшемся меню выберите Звуки и перейдите во вкладку Запись в новом окне.

Открытие окна Звук

Напротив каждого из подключенных записывающих устройств отобразится индикатор, на котором можно наглядно увидеть работу звука.

Окно Звук

Как сделать очень тихий микрофон громче: 4 способа

Возможных причин низкой громкости устройств записи в Windows много. Поэтому методов исправления этой проблемы существует немалое количество. Рассмотрим 4 основных способа, которые помогут решить ее в большинстве случаев. Для этого не потребуется прибегать к помощи стороннего ПО, все настройки выполняются стандартными средствами ОС.

Проверка устройства и подключения

При возникновении проблем с микрофоном, в первую очередь, следует проверить его соединение с компьютером. Если он подключен некорректно, провод перегнут или отходит, звук может быть искаженным или отсутствовать вовсе. Проверьте соединение устройства с ПК или ноутбуком, переподключите его, попробуйте разные разъемы, перезагрузите компьютер. Возможно неполадка уйдет.

Если вы используете беспроводную гарнитуру, перезапустите Bluetooth в Windows и выполните сопряжение заново. В случае возникновения неполадок со встроенным микрофоном ноутбука, стоит попробовать перезагрузить устройство.

Не стоит также исключать возможность выхода микрофона из строя. Чтобы проверить устройство на работоспособность, попробуйте его на других компьютерах, на смартфоне или планшете. Если оно будет функционировать исправно везде, кроме одного ПК, то стоит искать проблемы в нем и его операционной системе.

Увеличение громкости микрофона

Пониженная в настройках громкость микрофона часто вызывает проблемы с записью. Чтобы сделать ее выше, воспользуйтесь инструкцией:

1. Перейдите в Параметры Windows (панель управления), откройте пункт Система.

2. Зайдите в раздел Звук на боковой панели.

3. Промотайте содержимое окна вниз и убедитесь, что в разделе Ввод устройство определено корректно.

4. Нажмите на ссылку Свойства устройства.

Вкладка Звук в окне Параметры Windows

5. Измените громкость и проверьте ее кнопкой Начать тест.

Регулировка громкости микрофона

Настройка доступа к микрофону

Если проблемы со звуком возникают только в определенных приложениях, стоит проверить параметры доступа к микрофону. Иногда из-за них Windows блокирует использование записывающего устройства программами. Чтобы изменить эти настройки, проследуйте инструкции:

1. Откройте Параметры Windows.

2. Перейдите в раздел Конфиденциальность.

Параметры Windows

3. Откройте вкладку Микрофон в боковом меню.

4. Проверьте параметр, разрешающий программам использовать микрофон. Если он отключен, активируйте его.

Вкладка Микрофон в окне Параметры Windows

5. Перезагрузите ПК.

Использование мастера устранения неполадок

Можно попробовать использовать встроенную в Windows программу для устранения проблем с записью звука, которая, при возможности, исправит их автоматически. Для этого:

1. Зайдите в Параметры (панель управления) и откройте раздел Система.

2. Перейдите в раздел Звук в левом меню.

3. Промотайте содержимое вниз и в разделе Ввод нажмите на кнопку Устранение неполадок.

Запуск средства устранения неполадок

После этого проследуйте всем инструкциям программы настройки, примените изменения и проверьте работу записи повторно.

Автор статьи

Редакция SoftSalad Редакция SoftSalad 814 статей

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Обсуждение статьи

2 отзыва

ДашаБульдог

Для потомков. на лэптопе помогло : звуки-> микрофон-> свойство-> дополнительно -> убрать галочку включить дополнительные средства звука

Vox

Этот способ актуален??? Просто как я говорю, все говорят что я в бочке