Очень тихий микрофон в Windows 10 и 11 — почему и что делать?

При подключении звуковых устройств многие пользователи сталкиваются с проблемами в их работе. Частой неполадкой является слишком низкая громкость микрофона в Windows. В этой статье рассмотрим, как можно быстро исправить ее.

Как проверить работу микрофона? Чтобы проверить микрофон в Windows, кликните ПКМ по иконке звука в трее на панели задач. В открывшемся меню выберите Звуки и перейдите во вкладку Запись в новом окне. Напротив каждого из подключенных записывающих устройств отобразится индикатор, на котором можно наглядно увидеть работу звука.

Как сделать очень тихий микрофон громче: 4 способа Возможных причин низкой громкости устройств записи в Windows много. Поэтому методов исправления этой проблемы существует немалое количество. Рассмотрим 4 основных способа, которые помогут решить ее в большинстве случаев. Для этого не потребуется прибегать к помощи стороннего ПО, все настройки выполняются стандартными средствами ОС.

Проверка устройства и подключения При возникновении проблем с микрофоном, в первую очередь, следует проверить его соединение с компьютером. Если он подключен некорректно, провод перегнут или отходит, звук может быть искаженным или отсутствовать вовсе. Проверьте соединение устройства с ПК или ноутбуком, переподключите его, попробуйте разные разъемы, перезагрузите компьютер. Возможно неполадка уйдет. Если вы используете беспроводную гарнитуру, перезапустите Bluetooth в Windows и выполните сопряжение заново. В случае возникновения неполадок со встроенным микрофоном ноутбука, стоит попробовать перезагрузить устройство. Не стоит также исключать возможность выхода микрофона из строя. Чтобы проверить устройство на работоспособность, попробуйте его на других компьютерах, на смартфоне или планшете. Если оно будет функционировать исправно везде, кроме одного ПК, то стоит искать проблемы в нем и его операционной системе.

Увеличение громкости микрофона Пониженная в настройках громкость микрофона часто вызывает проблемы с записью. Чтобы сделать ее выше, воспользуйтесь инструкцией: 1. Перейдите в Параметры Windows (панель управления), откройте пункт Система. 2. Зайдите в раздел Звук на боковой панели. 3. Промотайте содержимое окна вниз и убедитесь, что в разделе Ввод устройство определено корректно. 4. Нажмите на ссылку Свойства устройства. 5. Измените громкость и проверьте ее кнопкой Начать тест.

Настройка доступа к микрофону Если проблемы со звуком возникают только в определенных приложениях, стоит проверить параметры доступа к микрофону. Иногда из-за них Windows блокирует использование записывающего устройства программами. Чтобы изменить эти настройки, проследуйте инструкции: 1. Откройте Параметры Windows. 2. Перейдите в раздел Конфиденциальность. 3. Откройте вкладку Микрофон в боковом меню. 4. Проверьте параметр, разрешающий программам использовать микрофон. Если он отключен, активируйте его. 5. Перезагрузите ПК.