Использование средства проверки драйверов или Driver Verifier для выявления сбойных драйверов Windows

Средство проверки драйверов (оно же — Driver Verifier) — встроенный во все версии Windows системный инструмент, предназначенный для выявления и устранения различных проблем с драйверами, которые приводят ко всевозможным сбоям в работе устройств, приложений и/или операционной системы. Наибольшая ценность данной утилиты заключается в ее способности обнаружения драйверов, сбои в работе которых вызывают возникновение BSOD — Синего экрана смерти.
Что необходимо знать перед запуском средства проверки драйверов?
Перед использованием инструмента Driver Verifier следует понимать, что выявление проблемных драйверов осуществляется им только при возникновении сбоя в его работе. Для этого средству проверки драйверов необходимо постоянно отслеживать функционирование драйверов. После запуска утилита Driver Verifier работает в фоновом режиме, и делает это до тех пор, пока пользователь не остановит ее работу вручную. Выключение или перезагрузка компьютера не остановит работу средства проверки драйверов, т.к. оно будет автоматически запускаться при старте операционной системы.
Важно! Обратите внимание на следующие моменты.
- Средство проверки драйверов при обнаружении сбоящего драйвера всегда вызывает cиний экран смерти, тем самым сообщая о выявленной ошибке в виде специального кода. Это может происходить даже в тех случаях, если сбой сам по себе (т.е. и без работы Driver Verifier) не приводит к возникновению BSOD. Отсюда вытекает следующий момент.
- Утилита Driver Verifier во время своей работы может оказывать дополнительную нагрузку на драйверы, т.е. осуществлять стресс-тестирование. Делается это специально — для "провоцирования" сбоя. При этом может возникнуть ситуация, что Driver Verifier при каждой загрузке Windows будет вызывать сбой у обнаруженного ранее сбоящего драйвера, постоянно приводя к cинему экрану смерти. Т.е. компьютером невозможно будет пользоваться до отключения средства проверки. Но проблема в том, что отключить его стандартным способом не получится, ведь BSOD может возникать уже на стадии загрузки ОС.
Чтобы избежать ситуации с бесконечной перезагрузкой компьютера, нужно быть готовым к загрузке операционной системы в безопасном режиме (в этом случае Driver Verifier не будет запускаться при старте системы и его можно будет отключить). Например, в случае с Windows 11 это можно сделать следующим образом (не загружая саму систему):
- Включить компьютер, дождаться появления логотипа Windows и/или полосы загрузки и сразу же перезагрузить его с кнопки.
- Повторить процедуру 3 раза.
- На 4-е включение на экране отобразится системное меню Выберите параметр, в котором нужно будет выбрать пункт Устранение неполадок:
- Далее перейти в раздел Дополнительные параметры, оттуда — в раздел Параметры загрузки, затем нажать кнопку Перезапуск:
- После очередного перезапуска компьютера на экране отобразятся Параметры загрузки с вариантами действий: для запуска системы в обычном безопасном режиме используем клавишу 4 или F
Также перед запуском проверки драйверов рекомендуется создать точку восстановления системы.
Использование средства проверки драйверов
Системную утилиту Driver Verifier нужно запускать с правами администратора. Для этого откройте меню Пуск и впишите в поисковую строку запрос verifier, затем кликните по кнопке Запуск от имени администратора:
Откроется Диспетчер проверки драйверов. Дальнейшие действия:
- На первом шаге диспетчером предлагается создание стандартных или нестандартных параметров проверки драйверов. Обычно набора стандартных параметров оказывается достаточным для поиска часто сбоящих драйверов, но некоторые ситуации могут потребовать увеличить эффективность проверки путем включения дополнительных тестов (доступны в разделе Создания нестандартных параметров для кода программ). Мы для примера задействуем опцию Создать стандартные параметры:
- На следующем шаге нужно создать список проверяемых драйверов. Можно использовать готовые списки неподписанных, подписанных или всех установленных драйверов, а можно создать их перечень вручную, отметив пункт Выбрать имя драйвера из списка. Так и поступим:
- На экране отобразится список всех установленных на компьютер драйверов. Обычно сбои вызываются в работе тех, что были установлены пользователем и/или программами. Отмечаем в списке все драйверы, поставщиком которых НЕ является Microsoft Corporation:
- После нажатия кнопки Готово диспетчер проверки драйверов потребует перезагрузить компьютер.
После включения компьютером можно будет пользоваться как обычно. При обнаружении диспетчером сбоящего драйвера отобразится Синий экран смерти с кодом ошибки, например — DRIVER_VERIFIER_DETECTED_VIOLATION или DRIVER_VERIFIER_IOMANAGER_VIOLATION.
Как отключить средство проверки драйверов?
Если средство проверки драйверов не находит ошибок при старте системы, т.е. при загрузке ПК нет синего экрана смерти, то его можно выключить стандартным способом:
- Запустить Driver Verifier от имени администратора:
- В окне выбора действия установить вариант Удалить существующие параметры и нажать кнопку Готово:
Если же отключение Driver Verifier невозможно по причине отсутствия доступа к пользовательскому интерфейсу операционной системы (BSOD-ошибка при загрузке ОС), последнюю следует запускать в безопасном режиме, что рассмотрено в первой части данной статьи. В безопасном режиме средство проверки драйверов не запустится при загрузке системы, потому его можно будет выключить по инструкции выше.