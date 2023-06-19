Использование средства проверки драйверов или Driver Verifier для выявления сбойных драйверов Windows

Средство проверки драйверов (оно же — Driver Verifier) — встроенный во все версии Windows системный инструмент, предназначенный для выявления и устранения различных проблем с драйверами, которые приводят ко всевозможным сбоям в работе устройств, приложений и/или операционной системы. Наибольшая ценность данной утилиты заключается в ее способности обнаружения драйверов, сбои в работе которых вызывают возникновение BSOD — Синего экрана смерти.

Что необходимо знать перед запуском средства проверки драйверов?

Перед использованием инструмента Driver Verifier следует понимать, что выявление проблемных драйверов осуществляется им только при возникновении сбоя в его работе. Для этого средству проверки драйверов необходимо постоянно отслеживать функционирование драйверов. После запуска утилита Driver Verifier работает в фоновом режиме, и делает это до тех пор, пока пользователь не остановит ее работу вручную. Выключение или перезагрузка компьютера не остановит работу средства проверки драйверов, т.к. оно будет автоматически запускаться при старте операционной системы.

Важно! Обратите внимание на следующие моменты.

Средство проверки драйверов при обнаружении сбоящего драйвера всегда вызывает cиний экран смерти, тем самым сообщая о выявленной ошибке в виде специального кода. Это может происходить даже в тех случаях, если сбой сам по себе (т.е. и без работы Driver Verifier) не приводит к возникновению BSOD. Отсюда вытекает следующий момент. Утилита Driver Verifier во время своей работы может оказывать дополнительную нагрузку на драйверы, т.е. осуществлять стресс-тестирование. Делается это специально — для "провоцирования" сбоя. При этом может возникнуть ситуация, что Driver Verifier при каждой загрузке Windows будет вызывать сбой у обнаруженного ранее сбоящего драйвера, постоянно приводя к cинему экрану смерти. Т.е. компьютером невозможно будет пользоваться до отключения средства проверки. Но проблема в том, что отключить его стандартным способом не получится, ведь BSOD может возникать уже на стадии загрузки ОС.

Чтобы избежать ситуации с бесконечной перезагрузкой компьютера, нужно быть готовым к загрузке операционной системы в безопасном режиме (в этом случае Driver Verifier не будет запускаться при старте системы и его можно будет отключить). Например, в случае с Windows 11 это можно сделать следующим образом (не загружая саму систему):

Включить компьютер, дождаться появления логотипа Windows и/или полосы загрузки и сразу же перезагрузить его с кнопки.

Повторить процедуру 3 раза.

На 4-е включение на экране отобразится системное меню Выберите параметр, в котором нужно будет выбрать пункт Устранение неполадок:

Далее перейти в раздел Дополнительные параметры, оттуда — в раздел Параметры загрузки, затем нажать кнопку Перезапуск:





После очередного перезапуска компьютера на экране отобразятся Параметры загрузки с вариантами действий: для запуска системы в обычном безопасном режиме используем клавишу 4 или F





Также перед запуском проверки драйверов рекомендуется создать точку восстановления системы.