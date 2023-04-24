Если на ПК или ноутбуке не работает один или сразу несколько USB-разъемов, причин этому может быть много. Для начала стоит проверить, какое количество портов не работает, при каких условиях и с какими устройствами. После этого следует приступать к устранению неисправности. Рассмотрим несколько аппаратных и программных решений, которые могут помочь вернуть работоспособность USB-портам.
Аппаратные решения
Для начала разберем три способа решения неполадки на уровне железа, которые помогут в случае, если проблема кроется в нем.
Очистка разъемов
Начать стоит с прочистки разъемов от пыли, которая часто попадает в порты компьютера, мешая их работе. Такую процедуру следует проводить регулярно в профилактических целях, вместе с полной очисткой и обслуживанием ПК. Для USB-портов отлично подходит баллон со сжатым воздухом, поток которого нужно аккуратно направить в разъем. Перед процедурой необходимо выключить ПК и отключить его от электросети. После чистки включите компьютер и попробуйте снова воспользоваться портами.
Проверка подключения проводов от передней панели
Если не работают только разъемы на передней панели ПК, хотя задние порты функционируют нормально, стоит проверить подключение передней панели к материнской плате. Для этого полностью выключите ПК, отсоединив кабель питания от сети. Откройте боковые крышки корпуса и посмотрите на то, как подключены провода, идущие от разъемов на передней панели корпуса к материнской плате.
Убедитесь, что они подсоединены плотно и не отходят. Все провода должны быть подключены в свои места на плате. Они подписаны, поэтому проверить это несложно. После всех этих действий, установите крышки корпуса обратно, включите компьютер и проверьте работоспособность USB-портов повторно.
Осмотр материнской платы
Нелишним будет осмотреть материнскую плату на предмет заметных повреждений около портов. Многие нарушения в ее работе приводят к образованию заметных визуально дефектов, таких как копоть, нагар и прочее. Если вы заметили подобные следы на устройстве, стоит обратиться в сервис для диагностики и ремонта или полностью заменить материнскую плату.
Программные решения
Теперь разберем некоторые программные решения, которые будут актуальны в тех случаях, когда корректной работе USB-портов препятствуют неполадки в Windows.
Обновление конфигурации оборудования
Простой способ исправить проблемы с работой USB-разъемов, помогающий во многих случаях — обновление конфигурации устройств. Это позволит операционной системе провести проверку оборудования на предмет изменений и установить новые настройки. Чтобы сделать это, проследуйте инструкции:
1. Одновременно нажмите на клавиатуре сочетание клавиш Win и R.
2. В строке программы Выполнить введите devmgmt.msc и нажмите OK. Откроется окно диспетчера устройств.
3. В верхнем меню перейдите в раздел Действие.
4. Выберите Обновить конфигурацию оборудования.
5. Перезагрузите ПК.
После перезагрузки проверьте разъемы вновь. Они должны заработать. Если этого не произойдет, попробуйте следующие решения.
Изменение параметров электропитания
В настройках электропитания есть параметр, который может блокировать работу USB-портов. Чтобы исправить его, сделайте следующее:
1. Найдите в поиске Windows Изменение схемы управления питанием.
2. В появившемся окне кликните на строку Изменить дополнительные параметры питания.
3. Раскройте пункт Параметры USB и перейдите в Параметр временного отключения USB-порта.
4. Переведите обе настройки в положение Запрещено.
5. Выйдите с сохранением изменений, нажав Применить, затем ОК.
6. Перезагрузите Windows и проверьте работу разъемов повторно.
Устранение неполадок встроенной программой
В Windows есть встроенная утилита для диагностики и исправления неполадок оборудования. Можно попробовать запустить ее, чтобы исправить проблемы с USB. Для этого одновременно нажмите клавиши Win и R, введите в открывшемся окне команду msdt.exe -id DeviceDiagnostic и нажмите Enter. Программа проведет диагностику и автоматически устранит проблемы, по возможности.
Другие причины и решения проблемы
Не стоит исключать, что USB-порты компьютера могут полностью выйти из строя. При подозрениях на неисправности такого рода, следует проверить все разъемы разными устройствами несколько раз, перезагрузить ПК и попробовать еще раз. После этого можно будет делать выводы о работоспособности разъемов и, при необходимости, начать проводить более глубокую диагностику самостоятельно или обратиться в сервис для ремонта.