Если на ПК или ноутбуке не работает один или сразу несколько USB-разъемов, причин этому может быть много. Для начала стоит проверить, какое количество портов не работает, при каких условиях и с какими устройствами. После этого следует приступать к устранению неисправности. Рассмотрим несколько аппаратных и программных решений, которые могут помочь вернуть работоспособность USB-портам.

Аппаратные решения Для начала разберем три способа решения неполадки на уровне железа, которые помогут в случае, если проблема кроется в нем.

Очистка разъемов Начать стоит с прочистки разъемов от пыли, которая часто попадает в порты компьютера, мешая их работе. Такую процедуру следует проводить регулярно в профилактических целях, вместе с полной очисткой и обслуживанием ПК. Для USB-портов отлично подходит баллон со сжатым воздухом, поток которого нужно аккуратно направить в разъем. Перед процедурой необходимо выключить ПК и отключить его от электросети. После чистки включите компьютер и попробуйте снова воспользоваться портами.

Проверка подключения проводов от передней панели Если не работают только разъемы на передней панели ПК, хотя задние порты функционируют нормально, стоит проверить подключение передней панели к материнской плате. Для этого полностью выключите ПК, отсоединив кабель питания от сети. Откройте боковые крышки корпуса и посмотрите на то, как подключены провода, идущие от разъемов на передней панели корпуса к материнской плате. Убедитесь, что они подсоединены плотно и не отходят. Все провода должны быть подключены в свои места на плате. Они подписаны, поэтому проверить это несложно. После всех этих действий, установите крышки корпуса обратно, включите компьютер и проверьте работоспособность USB-портов повторно.

Осмотр материнской платы Нелишним будет осмотреть материнскую плату на предмет заметных повреждений около портов. Многие нарушения в ее работе приводят к образованию заметных визуально дефектов, таких как копоть, нагар и прочее. Если вы заметили подобные следы на устройстве, стоит обратиться в сервис для диагностики и ремонта или полностью заменить материнскую плату.

Программные решения Теперь разберем некоторые программные решения, которые будут актуальны в тех случаях, когда корректной работе USB-портов препятствуют неполадки в Windows.

Обновление конфигурации оборудования Простой способ исправить проблемы с работой USB-разъемов, помогающий во многих случаях — обновление конфигурации устройств. Это позволит операционной системе провести проверку оборудования на предмет изменений и установить новые настройки. Чтобы сделать это, проследуйте инструкции: 1. Одновременно нажмите на клавиатуре сочетание клавиш Win и R. 2. В строке программы Выполнить введите devmgmt.msc и нажмите OK. Откроется окно диспетчера устройств. 3. В верхнем меню перейдите в раздел Действие. 4. Выберите Обновить конфигурацию оборудования. 5. Перезагрузите ПК. После перезагрузки проверьте разъемы вновь. Они должны заработать. Если этого не произойдет, попробуйте следующие решения.

Изменение параметров электропитания В настройках электропитания есть параметр, который может блокировать работу USB-портов. Чтобы исправить его, сделайте следующее: 1. Найдите в поиске Windows Изменение схемы управления питанием. 2. В появившемся окне кликните на строку Изменить дополнительные параметры питания. 3. Раскройте пункт Параметры USB и перейдите в Параметр временного отключения USB-порта. 4. Переведите обе настройки в положение Запрещено. 5. Выйдите с сохранением изменений, нажав Применить, затем ОК. 6. Перезагрузите Windows и проверьте работу разъемов повторно.

Устранение неполадок встроенной программой В Windows есть встроенная утилита для диагностики и исправления неполадок оборудования. Можно попробовать запустить ее, чтобы исправить проблемы с USB. Для этого одновременно нажмите клавиши Win и R, введите в открывшемся окне команду msdt.exe -id DeviceDiagnostic и нажмите Enter. Программа проведет диагностику и автоматически устранит проблемы, по возможности.