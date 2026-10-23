Как проверить скорость работы флешки?

Краткое содержание статьи:

Скорость флешки определяется последовательными и случайными операциями чтения и записи.

Заявленная производителем скорость обычно не соответствует действительности, и на то есть причины.

Проверить реальную скорость можно без сторонних программ: копирование крупного файла и наблюдение за индикатором в Проводнике или Диспетчере задач дает приблизительную оценку.

Для точных измерений применяется дополнительное ПО. Оно показывает последовательные и случайные скорости, а также помогает выявить поддельную вместимость.

На результат влияют версия USB-порта, файловая система, степень заполнения накопителя и даже в какой-то степени нагрев флешки.

Быстрый тест также полезен для своевременной диагностики деградации флешки и избежания потери данных при внезапном отказе.

Что такое скорость работы флешки? Скорость работы флешки — это количество данных, которое накопитель способен принять или отдать за единицу времени. Измеряется в мегабайтах в секунду. Для USB-флешек характерны два принципиально разных типа операций: последовательные и случайные. Последовательные операции подразумевают работу с крупными непрерывными блоками данных.

Случайные операции обращаются к мелким фрагментам в разных участках памяти. Именно случайные операции оказываются самыми медленными, так как контроллеру приходится постоянно переключаться между ячейками памяти. Заявленная производителем скорость чаще всего относится к последовательному чтению. Это наиболее простой для накопителя режим, в котором данные расположены непрерывно. Скорость случайных операций может быть ниже в десятки раз. По этой причине флешка, которая быстро копирует фильм, может заметно тормозить при работе с базой данных или запуске портативных программ. Понимание этой разницы важно для правильной оценки скорости накопителя. На реальную скорость влияет несколько факторов: Версия USB. Интерфейс USB 2.0 теоретически обеспечивает до 480 МБ/с, но на практике дает около 30–40 МБ/с. Интерфейсы USB 3.0 и выше поддерживают более высокие скорости, но только при условии, что флешка и порт соответствуют одному стандарту. Подключение быстрой флешки к порту USB 2.0 ограничит скорость возможностями порта. Качество контроллера и микросхем памяти. Дешевые модели с медленным контроллером не смогут показать высокий результат даже при подключении к быстрому порту. Файловая система. Файловая система FAT32 имеет ограничения по размеру файла и менее эффективна при работе с большим количеством мелких файлов. Файловые системы exFAT и NTFS показывают лучшую производительность на современных операционных системах. Степень заполнения накопителя. По мере заполнения флешки свободные блоки становятся фрагментированными, и скорость записи может снижаться. Нагрев. При длительной записи контроллер нагревается и может снижать скорость для защиты компонентов. Отдельно стоит упомянуть вместимость. Недобросовестные производители выпускают флешки, которые сообщают системе о большем размере, чем есть на самом деле. Запись за пределы реальной памяти приводит к повреждению данных. Проверка скорости в таком случае косвенно помогает выявить проблему: после заполнения реального объема скорость резко падает или запись прекращается.

Как проверить скорость работы флешки? Проверку можно выполнить двумя способами. Первый не требует установки дополнительного программного обеспечения и дает приблизительный результат. Второй же предполагает использование специальных программ и показывает более точные измерения. Выбор зависит от задачи: для быстрой оценки подойдут встроенные в ОС способы, а для диагностики и сравнения накопителей лучше подходят программы.

Встроенные способы Самый доступный метод — копирование крупного файла. Потребуется файл размером от 1 до 4 ГБ. Такой размер позволяет нивелировать влияние кэша операционной системы и получить более стабильный результат. Файл копируется с внутреннего диска на флешку. Во время копирования открывается окно Проводника, в котором отображается скорость передачи. Значение в окне может колебаться, поэтому ориентироваться стоит на средний показатель. После завершения записи выполняется обратное копирование с флешки на диск. Это дает оценку скорости чтения. Для чистоты эксперимента рекомендуется перезагрузить компьютер перед тестом записи, чтобы сбросить кэш. Более точный встроенный инструмент — Диспетчер задач. Перед копированием нужно открыть Диспетчер задач и перейти на вкладку Производительность. В списке дисков выбирается тот, который соответствует флешке. Во время копирования в графике отображается скорость чтения и записи. Диспетчер задач показывает текущую пропускную способность в реальном времени и позволяет увидеть пиковые значения. Еще один встроенный способ — командная строка. В Windows присутствует утилита winsat, которая умеет тестировать дисковые устройства. Для проверки флешки нужно открыть командную строку от имени администратора (Поиск — Командная строка — ПКМ — Запуск от имени администратора) и выполнить команду winsat disk -drive X X в данной команде — буква флешки. Утилита выполняет последовательные и случайные операции и выводит результаты в мегабайтах в секунду. Метод требует определенных знаний, но не требует установки сторонних программ. Результаты winsat близки к показателям специализированных утилит, хотя набор тестов у нее ограничен.

Дополнительное ПО CrystalDiskMark — одна из самых распространенных утилит для тестирования накопителей. Программа работает с любыми дисками, включая USB-флешки. Перед запуском теста нужно выбрать флешку и размер тестового блока. Для флешек достаточно размера 1 Гб. Далее нужно нажать на кнопку All и дождаться завершения тестирования. Утилита выполняет несколько тестов: последовательное чтение, последовательная запись, случайное чтение и случайная запись блоками по 4 Кб. Результаты отображаются в мегабайтах в секунду. CrystalDiskMark показывает как пиковые, так и средние значения. Программа бесплатна и не требует установки. Важно закрыть все программы, которые могут обращаться к флешке, чтобы не исказить результат. H2testw — утилита для проверки реальной вместимости и скорости записи. Программа записывает на флешку набор тестовых файлов, а затем считывает их и проверяет целостность. В процессе тестирования отображается скорость записи и чтения. Главное преимущество H2testw — выявление поддельных флешек с завышенной вместимостью. Если реальный размер меньше заявленного, программа сообщит об ошибках при проверке. Тест занимает много времени, так как записывает весь доступный объем. Перед запуском необходимо скопировать все важные данные с флешки, так как H2testw полностью заполняет накопитель и удаляет существующие файлы. Утилита бесплатна и не требует установки. Для быстрой проверки подойдет CrystalDiskMark. Для комплексной диагностики с проверкой вместимости лучше использовать H2testw. Эти две программы дополняют друг друга и дают полную картину о скорости и надежности накопителя. Результаты тестов зависят от порта USB, поэтому проверку стоит проводить на том порту, который планируется использовать постоянно.

Вопросы и ответы

Почему реальная скорость ниже заявленной производителем? Производитель указывает скорость последовательного чтения в идеальных условиях. Реальная скорость записи всегда ниже, а случайные операции медленнее в десятки раз. Кроме того, на результат влияют версия USB, качество порта и файловая система.

Можно ли проверить скорость без установки программ? Да, для приблизительной оценки достаточно скопировать крупный файл и наблюдать за скоростью в Проводнике или Диспетчере задач. Более точный результат дает встроенная команда winsat disk в командной строке.

Влияет ли порт USB на скорость флешки? Влияет напрямую. Порт USB 2.0 ограничивает скорость примерно 30–40 МБ/с. Для быстрой флешки нужен порт USB 3.0 или выше, иначе возможности накопителя не будут реализованы.