Как проверить скорость работы флешки?

Краткое содержание статьи:
Скорость флешки определяется последовательными и случайными операциями чтения и записи.
Заявленная производителем скорость обычно не соответствует действительности, и на то есть причины.
Проверить реальную скорость можно без сторонних программ: копирование крупного файла и наблюдение за индикатором в Проводнике или Диспетчере задач дает приблизительную оценку.
Для точных измерений применяется дополнительное ПО. Оно показывает последовательные и случайные скорости, а также помогает выявить поддельную вместимость.
На результат влияют версия USB-порта, файловая система, степень заполнения накопителя и даже в какой-то степени нагрев флешки.
Быстрый тест также полезен для своевременной диагностики деградации флешки и избежания потери данных при внезапном отказе.
Что такое скорость работы флешки?
Скорость работы флешки — это количество данных, которое накопитель способен принять или отдать за единицу времени. Измеряется в мегабайтах в секунду. Для USB-флешек характерны два принципиально разных типа операций: последовательные и случайные.
Последовательные операции подразумевают работу с крупными непрерывными блоками данных.
Случайные операции обращаются к мелким фрагментам в разных участках памяти.
Именно случайные операции оказываются самыми медленными, так как контроллеру приходится постоянно переключаться между ячейками памяти.
Заявленная производителем скорость чаще всего относится к последовательному чтению. Это наиболее простой для накопителя режим, в котором данные расположены непрерывно. Скорость случайных операций может быть ниже в десятки раз. По этой причине флешка, которая быстро копирует фильм, может заметно тормозить при работе с базой данных или запуске портативных программ. Понимание этой разницы важно для правильной оценки скорости накопителя.
На реальную скорость влияет несколько факторов:
Версия USB. Интерфейс USB 2.0 теоретически обеспечивает до 480 МБ/с, но на практике дает около 30–40 МБ/с. Интерфейсы USB 3.0 и выше поддерживают более высокие скорости, но только при условии, что флешка и порт соответствуют одному стандарту. Подключение быстрой флешки к порту USB 2.0 ограничит скорость возможностями порта.
Качество контроллера и микросхем памяти. Дешевые модели с медленным контроллером не смогут показать высокий результат даже при подключении к быстрому порту.
Файловая система. Файловая система FAT32 имеет ограничения по размеру файла и менее эффективна при работе с большим количеством мелких файлов. Файловые системы exFAT и NTFS показывают лучшую производительность на современных операционных системах.
Степень заполнения накопителя. По мере заполнения флешки свободные блоки становятся фрагментированными, и скорость записи может снижаться.
Нагрев. При длительной записи контроллер нагревается и может снижать скорость для защиты компонентов.
Отдельно стоит упомянуть вместимость. Недобросовестные производители выпускают флешки, которые сообщают системе о большем размере, чем есть на самом деле. Запись за пределы реальной памяти приводит к повреждению данных. Проверка скорости в таком случае косвенно помогает выявить проблему: после заполнения реального объема скорость резко падает или запись прекращается.
Как проверить скорость работы флешки?
Проверку можно выполнить двумя способами. Первый не требует установки дополнительного программного обеспечения и дает приблизительный результат. Второй же предполагает использование специальных программ и показывает более точные измерения. Выбор зависит от задачи: для быстрой оценки подойдут встроенные в ОС способы, а для диагностики и сравнения накопителей лучше подходят программы.
Встроенные способы
Самый доступный метод — копирование крупного файла. Потребуется файл размером от 1 до 4 ГБ. Такой размер позволяет нивелировать влияние кэша операционной системы и получить более стабильный результат. Файл копируется с внутреннего диска на флешку. Во время копирования открывается окно Проводника, в котором отображается скорость передачи. Значение в окне может колебаться, поэтому ориентироваться стоит на средний показатель.
После завершения записи выполняется обратное копирование с флешки на диск. Это дает оценку скорости чтения. Для чистоты эксперимента рекомендуется перезагрузить компьютер перед тестом записи, чтобы сбросить кэш.
Более точный встроенный инструмент — Диспетчер задач. Перед копированием нужно открыть Диспетчер задач и перейти на вкладку Производительность. В списке дисков выбирается тот, который соответствует флешке. Во время копирования в графике отображается скорость чтения и записи. Диспетчер задач показывает текущую пропускную способность в реальном времени и позволяет увидеть пиковые значения.
Еще один встроенный способ — командная строка. В Windows присутствует утилита winsat, которая умеет тестировать дисковые устройства. Для проверки флешки нужно открыть командную строку от имени администратора (Поиск — Командная строка — ПКМ — Запуск от имени администратора) и выполнить команду
winsat disk -drive X
X в данной команде — буква флешки. Утилита выполняет последовательные и случайные операции и выводит результаты в мегабайтах в секунду. Метод требует определенных знаний, но не требует установки сторонних программ. Результаты winsat близки к показателям специализированных утилит, хотя набор тестов у нее ограничен.
Дополнительное ПО
CrystalDiskMark — одна из самых распространенных утилит для тестирования накопителей. Программа работает с любыми дисками, включая USB-флешки. Перед запуском теста нужно выбрать флешку и размер тестового блока. Для флешек достаточно размера 1 Гб. Далее нужно нажать на кнопку All и дождаться завершения тестирования.
Утилита выполняет несколько тестов: последовательное чтение, последовательная запись, случайное чтение и случайная запись блоками по 4 Кб. Результаты отображаются в мегабайтах в секунду. CrystalDiskMark показывает как пиковые, так и средние значения. Программа бесплатна и не требует установки. Важно закрыть все программы, которые могут обращаться к флешке, чтобы не исказить результат.
H2testw — утилита для проверки реальной вместимости и скорости записи. Программа записывает на флешку набор тестовых файлов, а затем считывает их и проверяет целостность. В процессе тестирования отображается скорость записи и чтения. Главное преимущество H2testw — выявление поддельных флешек с завышенной вместимостью. Если реальный размер меньше заявленного, программа сообщит об ошибках при проверке.
Тест занимает много времени, так как записывает весь доступный объем. Перед запуском необходимо скопировать все важные данные с флешки, так как H2testw полностью заполняет накопитель и удаляет существующие файлы. Утилита бесплатна и не требует установки.
Для быстрой проверки подойдет CrystalDiskMark. Для комплексной диагностики с проверкой вместимости лучше использовать H2testw. Эти две программы дополняют друг друга и дают полную картину о скорости и надежности накопителя. Результаты тестов зависят от порта USB, поэтому проверку стоит проводить на том порту, который планируется использовать постоянно.
Вопросы и ответы
Почему реальная скорость ниже заявленной производителем?
Производитель указывает скорость последовательного чтения в идеальных условиях. Реальная скорость записи всегда ниже, а случайные операции медленнее в десятки раз. Кроме того, на результат влияют версия USB, качество порта и файловая система.
Можно ли проверить скорость без установки программ?
Да, для приблизительной оценки достаточно скопировать крупный файл и наблюдать за скоростью в Проводнике или Диспетчере задач. Более точный результат дает встроенная команда winsat disk в командной строке.
Влияет ли порт USB на скорость флешки?
Влияет напрямую. Порт USB 2.0 ограничивает скорость примерно 30–40 МБ/с. Для быстрой флешки нужен порт USB 3.0 или выше, иначе возможности накопителя не будут реализованы.
Что делать, если скорость флешки резко упала?
Резкое падение скорости может указывать на износ памяти, перегрев или поддельную вместимость. Стоит проверить накопитель утилитой H2testw и скопировать важные данные на другой носитель. При подтверждении деградации флешку лучше заменить.