USB-устройство не опознано — почему и что делать?

Ошибка "USB-устройство не опознано" нередко появляется в Windows при попытке подключить флешку или другой внешний компонент. Она сопровождается появлением уведомления в трее. Причин этого сбоя существует много. Разберем, почему он может возникать и как от него избавиться.
Почему USB-устройство не распознается?
Среди основных причин неполадки можно выделить следующие:
- Проблемы с USB-портом: повреждения и неисправности.
- Неработоспособность подключаемого устройства.
- Отсутствие или неполадки драйверов для USB в системе.
В ряде случаев ошибка также может быть вызвана работой некоторых энергосберегающих и защитных функций в Windows.
7 способов решения проблемы
Рассмотрим 7 различных способов решения проблемы. Попробовав несколько их них, вы сможете избавиться от ошибки и получить исправный доступ к USB-устройствам.
Подключение устройства в другой порт
Переподключение устройства — это первое, что следует сделать. Возможно ошибка возникала из-за плохого контакта с разъемом или неисправностей определенного порта. Чтобы исключить это, попробуйте отключить и повторно подключить устройство в другой разъем. Если вы использовали порт на передней панели ПК, стоит воспользоваться разъемом материнской платы в задней части корпуса.
Использование USB 2.0 вместо 3.0
В некоторых случаях ошибка возникает из-за того, что используемое устройство может работать только в USB 2.0, но оно подключено в разъем версии 3.0. Тогда стоит воспользоваться портом второй версии. Отличить USB 2.0 от 3.0 можно по цвету. Порты версии 2.0 изнутри окрашены в темно-серый оттенок, а разъемы 3.0 выделяются заметным синим цветом.
Полная перезагрузка компьютера
В ряде случаев может помочь выполнение полного перезапуска ПК. Чтобы произвести его, нужно выключить компьютер, отключить его от сети и включить повторно спустя 30-60 секунд. Это позволит избавиться от любых остатков напряжения в ПК.
Обновление драйвера в Диспетчере устройств
Обновление драйвера стандартными средствами Windows нередко помогает избавиться от проблемы. Чтобы проделать его, зайдите в Диспетчер устройств. Для этого откройте программу Выполнить при помощи сочетания клавиш Win + R и запустите команду devmgmt.msc
В окне Диспетчера найдите проблемное устройство. Скорее всего, оно будет располагаться в разделе Контроллеры USB или Другие устройства. Кликните на него ПКМ и выберите пункт Обновить драйвер.
Проследуйте инструкциям мастера обновления и перезагрузите ПК.
Удаление устройства и перезагрузка ПК
В некоторых случаях устранить неполадку помогает полное удаление драйвера USB-устройства с последующей перезагрузкой ПК. Это позволяет полностью обновить конфигурацию и исправить некоторые возможные сбои. Чтобы удалить устройство, проследуйте инструкции:
1. Зайдите в Диспетчер устройств. Это можно сделать через поиск на панели задач.
2. Найдите проблемное устройство. Скорее всего, оно будет находиться в группе Контроллеры USB или Другие устройства.
3. Щелкните по нужному устройству ПКМ и нажмите на пункт Удалить.
После этого закройте Диспетчер устройств и перезагрузите компьютер. Скорее всего, проблема уйдет и USB-контроллер заработает исправно.
Отключение режима энергосбережения
Одна из возможных причин неполадки — работа энергосберегающего режима, способного влиять на работу USB. Для его отключения зайдите в Диспетчер устройств любым удобным методом. Найдите проблемное устройство в разделе Контроллеры USB или Другие устройства, кликните по нему правой кнопкой и выберите Свойства.
В появившемся окне зайдите во вкладку Управление электропитанием, отключите галочку около параметра Разрешить отключение этого устройства и нажмите на кнопку ОК.
Это позволит запретить системе отключать оборудование для экономии энергии.
Настройка электропитания (для ноутбуков)
На ноутбуках следует также проверить параметры электропитания. Некоторые из них могут приводить некорректной работе USB. Особенно часто это встречается на Windows 8 и 8.1. Перейдите в Электропитание через Панель управления, откройте пункт Параметры USB, выберите Параметр временного отключения и убедитесь, что установлено значение Запрещено. Если выбран параметр Разрешено, его нужно заменить.