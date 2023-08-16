USB-устройство не опознано — почему и что делать?

Ошибка "USB-устройство не опознано" нередко появляется в Windows при попытке подключить флешку или другой внешний компонент. Она сопровождается появлением уведомления в трее. Причин этого сбоя существует много. Разберем, почему он может возникать и как от него избавиться.

Почему USB-устройство не распознается? Среди основных причин неполадки можно выделить следующие: Проблемы с USB-портом: повреждения и неисправности.

Неработоспособность подключаемого устройства.

Отсутствие или неполадки драйверов для USB в системе. В ряде случаев ошибка также может быть вызвана работой некоторых энергосберегающих и защитных функций в Windows.

7 способов решения проблемы Рассмотрим 7 различных способов решения проблемы. Попробовав несколько их них, вы сможете избавиться от ошибки и получить исправный доступ к USB-устройствам.

Подключение устройства в другой порт Переподключение устройства — это первое, что следует сделать. Возможно ошибка возникала из-за плохого контакта с разъемом или неисправностей определенного порта. Чтобы исключить это, попробуйте отключить и повторно подключить устройство в другой разъем. Если вы использовали порт на передней панели ПК, стоит воспользоваться разъемом материнской платы в задней части корпуса.

Использование USB 2.0 вместо 3.0 В некоторых случаях ошибка возникает из-за того, что используемое устройство может работать только в USB 2.0, но оно подключено в разъем версии 3.0. Тогда стоит воспользоваться портом второй версии. Отличить USB 2.0 от 3.0 можно по цвету. Порты версии 2.0 изнутри окрашены в темно-серый оттенок, а разъемы 3.0 выделяются заметным синим цветом.

Полная перезагрузка компьютера В ряде случаев может помочь выполнение полного перезапуска ПК. Чтобы произвести его, нужно выключить компьютер, отключить его от сети и включить повторно спустя 30-60 секунд. Это позволит избавиться от любых остатков напряжения в ПК.

Обновление драйвера в Диспетчере устройств Обновление драйвера стандартными средствами Windows нередко помогает избавиться от проблемы. Чтобы проделать его, зайдите в Диспетчер устройств. Для этого откройте программу Выполнить при помощи сочетания клавиш Win + R и запустите команду devmgmt.msc В окне Диспетчера найдите проблемное устройство. Скорее всего, оно будет располагаться в разделе Контроллеры USB или Другие устройства. Кликните на него ПКМ и выберите пункт Обновить драйвер.

Проследуйте инструкциям мастера обновления и перезагрузите ПК.

Удаление устройства и перезагрузка ПК В некоторых случаях устранить неполадку помогает полное удаление драйвера USB-устройства с последующей перезагрузкой ПК. Это позволяет полностью обновить конфигурацию и исправить некоторые возможные сбои. Чтобы удалить устройство, проследуйте инструкции: 1. Зайдите в Диспетчер устройств. Это можно сделать через поиск на панели задач.

2. Найдите проблемное устройство. Скорее всего, оно будет находиться в группе Контроллеры USB или Другие устройства. 3. Щелкните по нужному устройству ПКМ и нажмите на пункт Удалить.

После этого закройте Диспетчер устройств и перезагрузите компьютер. Скорее всего, проблема уйдет и USB-контроллер заработает исправно.

Отключение режима энергосбережения Одна из возможных причин неполадки — работа энергосберегающего режима, способного влиять на работу USB. Для его отключения зайдите в Диспетчер устройств любым удобным методом. Найдите проблемное устройство в разделе Контроллеры USB или Другие устройства, кликните по нему правой кнопкой и выберите Свойства. В появившемся окне зайдите во вкладку Управление электропитанием, отключите галочку около параметра Разрешить отключение этого устройства и нажмите на кнопку ОК.

Это позволит запретить системе отключать оборудование для экономии энергии.