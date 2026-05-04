Сохранение веб-страницы в формате PDF позволяет сохранить ее содержимое навсегда. Такой документ удобно распечатать, приложить к отчету, отправить коллеге или добавить в архив. Существует несколько способов превратить любую страницу в PDF-файл: от онлайн-сервисов до десктопных программ.

Сайты Онлайн-сервисы для сохранения сайтов в PDF не требуют установки дополнений. Достаточно вставить адрес страницы, и сервис создаст готовый PDF. Этот способ удобен, когда нужно сохранить страницу на устройстве быстро и без установки дополнительного ПО, или требуется очистить страницу от лишних элементов, например, рекламы.

PDFStorm Одним из надежных инструментов является PDFStorm. Он не требует регистрации, не ограничивает количество конвертаций и не ставит запросы в очередь. Особенно полезна функция для длинных статей или новостных лент, где важно сохранить исходный вид. Вот как сохранить сайт с помощью PDFStorm: 1. На странице инструмента нужно вставить ссылку на интересующую страницу и нажать кнопку Конвертировать в PDF. 2. После недолгого ожидания, сервис предложит скачать готовый файл с помощью кнопки Скачать файл. 3. Готовый PDF-документ сохранится в указанную пользователем директорию. Созданный файл удалится с серверов через 2 часа автоматически, но можно удалить вручную. Делается это с помощью кнопки Удалить сейчас.

Web2PDFconvert В качестве альтернативы можно использовать сервис Web2PDFconvert. Этот специализированный инструмент предназначен именно для конвертации веб-страниц в PDF. Вот как сохранить сайт с помощью Web2PDFconvert: 1. На главной странице сервиса в поле ввода нужно вставить URL необходимого сайта. После этого нужно нажать на синюю кнопку с двумя стрелками. 2. Через несколько секунд готовый PDF-файл будет доступен для скачивания с помощью кнопки Download the converted file. 3. Скачанный файл можно открыть в любом PDF-редакторе, все ссылки будут кликабельны.

Программы Способы, связанные с программами, не требуют передачи адресов сайтов на внешние серверы, обеспечивают максимальную конфиденциальность и часто дают больше контроля над итоговым документом. Большинство современных браузеров и дополнительные программы справляются с этой задачей.

Встроенные средства браузера Любой браузер на Windows умеет сохранять веб-страницы в PDF через диалог печати. Это самый быстрый и доступный метод. Вот как сохранить сайт с помощью опции Печать: 1. Для начала нужно перейти на нужный сайт. С помощью комбинации клавиш Ctrl + P можно открыть меню печати. Здесь есть множество параметров, среди которых нужно выбрать Save to PDF или Сохранить как PDF. 2. Далее нужно нажать Сохранить или Save, а затем выбрать место для сохранения готового PDF-файла.

PDF24 Creator PDF24 Creator включает виртуальный принтер, через который можно сохранять любую веб-страницу в PDF, а также отдельный инструмент захвата веб-контента. Вот как сохранить сайт с помощью PDF24 Creator: 1. После установки программы в системе появляется принтер PDF24. 2. Далее, аналогично предыдущему методу, нужно перейти на интересующую страницу и нажать комбинацию клавиш Ctrl + P и выбрать в списке принтеров PDF24. После этого нужно нажать Печать или Print. 3. Откроется дополнительное окно программы PDF24 Creator, в котором можно выполнить различные операции перед сохранением PDF-файла. После этого нужно нажать кнопку Сохранить PDF, выбрать место для сохранения и имя будущего файла. Все десктопные методы работают полностью офлайн и не отправляют данные в интернет. Встроенные средства браузеров подходят для стандартных страниц, а PDF24 Creator позволяет дополнительно редактировать файл.