Как быстро разархивировать архив на Windows?

Извлекать файлы из архивов можно разными способами. Мы собрали самые простые и быстрые способы, которые подойдут даже неопытным пользователям ПК.
Программа UnzipTool
Программа UnzipTool обладает функцией разархивирования архивов в пару кликов мышью (помимо прочих функций извлечения). И для этого не даже требуется вызывать контекстное меню. Все, что требуется сделать — просто кликнуть по архиву два раза левой кнопкой мыши. UnzipTool автоматически распакует все содержимое архива в ту же папку, где он расположен:
Более того, архиватор UnzipTool позволяет распаковывать одновременно большое количество архивов, независимо от их формата/типа (программа поддерживает все распространенные форматы). Для этого нужно выделить архивы мышью и нажать клавишу Enter. Извлеченные файлы будут помещены в отдельные папки рядом с архивами:
Обращаем внимание, что автоматическое извлечение файлов при помощи UnzipTool возможно только в том случае, если данный архиватор выбран в качестве программы для работы с архивами по умолчанию. Для этого при установке приложения на компьютер не следует отключать опцию Установить как архиватор по умолчанию:
Конечно, архиватор UnzipTool способен разархивировать архивы и более привычными способами. Можно воспользоваться функцией Распаковать архив, вызвав контекстное меню (нажать по нему правой кнопкой) над архивом:
Также можно запустить саму программу с ярлыка на рабочем столе. В графическом пользовательском интерфейсе предусмотрено две функции извлечения файлов из архивов:
- Кликнуть по кнопке Распаковать архив и затем указать путь до архива в окне выбора файла.
- Переместить при помощи мыши один или сразу несколько архивов в указанную область окна программы.
В обоих случаях извлеченные данные будут сохранены в ту же папку, где расположен сам архив.
WinRAR
В плане извлечения файлов из архивов программа WinRAR мало чем отличается от десятков других архиваторов. После установки WinRAR на компьютер в контекстном меню Проводника, отображающемся при клике правой кнопкой мыши по архиву (одному или нескольким выделенным), отобразятся 3 элемента разархивирования:
1. Извлечь файлы. Функция открывает диалоговое окно, в котором можно будет выбрать путь для разархивирования, а также задать всевозможные параметры извлечения файлов:
2. Извлечь в текущую папку. Все файлы и папки будут извлечены рядом с архивом (без создания папки с именем самого архива).
3. Извлечь в. Извлечение файлов рядом с архивом в папку с его названием.
Архиватор WinRAR также имеет графический пользовательский интерфейс. Для его открытия можно запустить программу с ярлыка на рабочем столе, выбрать элемент Открыть в WinRAR в контекстном меню или просто кликнуть по архиву два раза левой кнопкой мыши. Далее для разархивирования архива можно кликнуть по кнопке Извлечь в верхней части окна (в этом случае откроется окно выбора пути для сохранения файлов) либо перетащить извлекаемые элементы мышкой в любую папку, куда их следует извлечь:
ExtractNow
Архиватор ExtractNow позиционируется авторами как простая и быстрая утилита для разархивирования множества архивов. Способ извлечения файлов из архивов при помощи ExtractNow по умолчанию выглядит следующим образом:
1. Запускаем программу с ярлыка на рабочем столе.
2. В открывшееся окно перетаскиваем архивы при помощи мыши.
3. Кликаем по кнопке Extract, указываем путь для извлечения файлов и нажимаем OK.
При необходимости в контекстное меню Проводника можно добавить новые элементы для разархивирования архивов при помощи ExtractNow. Для этого нужно открыть настройки программы (Settings), перейти во вкладку Explorer, в блоке Context menu поставить галочку напротив Enable, а затем в блоке Show — галочки напротив нужных элементов, которые будут добавлены в контекстное меню Проводника. Для примера добавим Extract here (разархивирование архива в текущую папку) и Extract to folder (извлечение содержимого архива в указанную папку):
Теперь при клике правой кнопкой мыши по архивам в контекстном меню будут отображаться новые элементы для быстрого их разархивирования:
Встроенный в Windows архиватор
Стандартный файловый менеджер Windows — Проводник — также можно использовать для разархивирования архивов, но только ZIP (хотя на сайте Microsoft указано, что Windows может распаковывать несколько форматов, но их список не приводится). Удобство данного способа заключается в том, что Проводник открывает ZIP-архивы как папки без создания лишних окон. Это позволяет копировать отдельные файлы/папки, запакованные в архив, в другие папки на диске стандартным способом.
При двойном клике по ZIP-файлу, его содержимое отобразится в текущем окне Проводника.
Файлы и/или папки, которые следует распаковать из ZIP-архива, можно перетащить при помощи мыши в любую другую папку на диске или на рабочий стол. Также можно поместить требуемые элементы в буфер обмена (стандартная команда Копировать), а затем Вставить их в какую-либо папку.
Стандартный Windows-архиватор позволяет распаковывать ZIP-архивы и привычным способом при использовании контекстного меню Проводника:
1. Кликаем правой кнопкой мыши по ZIP-файлу и выбираем пункт меню Извлечь все…
2. Откроется новое окно, в котором нужно указать папку, куда будут извлечены файлы, после чего останется нажать кнопку Извлечь:
Помимо того, что стандартный Windows-архиватор умеет работать только с ZIP-архивами, он имеет и другой недостаток — с его помощью нельзя распаковывать много архивов за раз, только поштучно.
Распаковка архивов онлайн
Данный способ нельзя назвать быстрым, зато он позволяет извлекать файлы из архивов при отсутствии установленного на компьютер архиватора. В интернете существует масса онлайн-сервисов, позволяющих сделать это. Один из таких можно найти по этой ссылке. Пользоваться сервисом предельно просто:
1. Перетаскиваем архив в окно браузера, в котором открыт онлайн-разархиватор, или кликаем по кнопке Выберите файл, а затем указываем путь до архива на диске.
2. Дожидаемся, пока веб-приложение выполняет свою задачу.
3. Онлайн-разархиватор отобразит все содержимое архива и предоставит возможность скачивания из него отдельных файлов (достаточно кликнуть по названию файла).