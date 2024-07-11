Как быстро разархивировать архив на Windows?

Извлекать файлы из архивов можно разными способами. Мы собрали самые простые и быстрые способы, которые подойдут даже неопытным пользователям ПК.

Программа UnzipTool Скачать с официального сайта Программа UnzipTool обладает функцией разархивирования архивов в пару кликов мышью (помимо прочих функций извлечения). И для этого не даже требуется вызывать контекстное меню. Все, что требуется сделать — просто кликнуть по архиву два раза левой кнопкой мыши. UnzipTool автоматически распакует все содержимое архива в ту же папку, где он расположен: Более того, архиватор UnzipTool позволяет распаковывать одновременно большое количество архивов, независимо от их формата/типа (программа поддерживает все распространенные форматы). Для этого нужно выделить архивы мышью и нажать клавишу Enter. Извлеченные файлы будут помещены в отдельные папки рядом с архивами: Обращаем внимание, что автоматическое извлечение файлов при помощи UnzipTool возможно только в том случае, если данный архиватор выбран в качестве программы для работы с архивами по умолчанию. Для этого при установке приложения на компьютер не следует отключать опцию Установить как архиватор по умолчанию: Конечно, архиватор UnzipTool способен разархивировать архивы и более привычными способами. Можно воспользоваться функцией Распаковать архив, вызвав контекстное меню (нажать по нему правой кнопкой) над архивом: Также можно запустить саму программу с ярлыка на рабочем столе. В графическом пользовательском интерфейсе предусмотрено две функции извлечения файлов из архивов: Кликнуть по кнопке Распаковать архив и затем указать путь до архива в окне выбора файла. Переместить при помощи мыши один или сразу несколько архивов в указанную область окна программы. В обоих случаях извлеченные данные будут сохранены в ту же папку, где расположен сам архив.

WinRAR Скачать бесплатно В плане извлечения файлов из архивов программа WinRAR мало чем отличается от десятков других архиваторов. После установки WinRAR на компьютер в контекстном меню Проводника, отображающемся при клике правой кнопкой мыши по архиву (одному или нескольким выделенным), отобразятся 3 элемента разархивирования: 1. Извлечь файлы. Функция открывает диалоговое окно, в котором можно будет выбрать путь для разархивирования, а также задать всевозможные параметры извлечения файлов: 2. Извлечь в текущую папку. Все файлы и папки будут извлечены рядом с архивом (без создания папки с именем самого архива). 3. Извлечь в. Извлечение файлов рядом с архивом в папку с его названием. Архиватор WinRAR также имеет графический пользовательский интерфейс. Для его открытия можно запустить программу с ярлыка на рабочем столе, выбрать элемент Открыть в WinRAR в контекстном меню или просто кликнуть по архиву два раза левой кнопкой мыши. Далее для разархивирования архива можно кликнуть по кнопке Извлечь в верхней части окна (в этом случае откроется окно выбора пути для сохранения файлов) либо перетащить извлекаемые элементы мышкой в любую папку, куда их следует извлечь:

ExtractNow Скачать программу Архиватор ExtractNow позиционируется авторами как простая и быстрая утилита для разархивирования множества архивов. Способ извлечения файлов из архивов при помощи ExtractNow по умолчанию выглядит следующим образом: 1. Запускаем программу с ярлыка на рабочем столе. 2. В открывшееся окно перетаскиваем архивы при помощи мыши. 3. Кликаем по кнопке Extract, указываем путь для извлечения файлов и нажимаем OK. При необходимости в контекстное меню Проводника можно добавить новые элементы для разархивирования архивов при помощи ExtractNow. Для этого нужно открыть настройки программы (Settings), перейти во вкладку Explorer, в блоке Context menu поставить галочку напротив Enable, а затем в блоке Show — галочки напротив нужных элементов, которые будут добавлены в контекстное меню Проводника. Для примера добавим Extract here (разархивирование архива в текущую папку) и Extract to folder (извлечение содержимого архива в указанную папку): Теперь при клике правой кнопкой мыши по архивам в контекстном меню будут отображаться новые элементы для быстрого их разархивирования:

Встроенный в Windows архиватор Стандартный файловый менеджер Windows — Проводник — также можно использовать для разархивирования архивов, но только ZIP (хотя на сайте Microsoft указано, что Windows может распаковывать несколько форматов, но их список не приводится). Удобство данного способа заключается в том, что Проводник открывает ZIP-архивы как папки без создания лишних окон. Это позволяет копировать отдельные файлы/папки, запакованные в архив, в другие папки на диске стандартным способом. При двойном клике по ZIP-файлу, его содержимое отобразится в текущем окне Проводника. Файлы и/или папки, которые следует распаковать из ZIP-архива, можно перетащить при помощи мыши в любую другую папку на диске или на рабочий стол. Также можно поместить требуемые элементы в буфер обмена (стандартная команда Копировать), а затем Вставить их в какую-либо папку. Стандартный Windows-архиватор позволяет распаковывать ZIP-архивы и привычным способом при использовании контекстного меню Проводника: 1. Кликаем правой кнопкой мыши по ZIP-файлу и выбираем пункт меню Извлечь все… 2. Откроется новое окно, в котором нужно указать папку, куда будут извлечены файлы, после чего останется нажать кнопку Извлечь: Помимо того, что стандартный Windows-архиватор умеет работать только с ZIP-архивами, он имеет и другой недостаток — с его помощью нельзя распаковывать много архивов за раз, только поштучно.