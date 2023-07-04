Неопознанная сеть без доступа к Интернету — как исправить ошибку?

Статус "Неопознанная сеть" возникает в Windows при наличии сбоев в работе сети и сопровождается отсутствием доступа к интернету. Проблема может быть вызвана различными причинами. Наиболее часто к ней приводят проблемы с подключением, некорректные настройки сети в системе, неполадки роутера или сбои на стороне провайдера. Разберем 6 способов устранения неисправности, которые помогут возобновить исправную работу интернета в Windows.

Перезапуск компьютера и роутера Наиболее простой способ исправления неполадки, который помогает избавиться от нее во многих случаях – перезагрузка ПК и роутера. Это позволяет сбросить некоторые настройки, что может помочь восстановить работу сети. Перезапустить компьютер можно через меню “Пуск”. Для перезагрузки роутера его нужно выключить и повторно включить спустя 30-40 секунд, воспользовавшись кнопкой запуска.

Повторное подключение к сети Переподключение Интернета часто помогает избавиться от неисправности. Если компьютер соединяется с сетью через кабель Ethernet, его нужно отключить и повторно подключить через несколько секунд, убедившись, что провод не отходит. Если вы используете Wi-Fi, отключите его в трее, после чего включите повторно и выполните подключение к нужной сети.

Изменение настроек сети Современные ОС поддерживают автоматическую конфигурацию Интернета с помощью DHCP. Это обеспечивает исправную работу сети. Если настройки доступа к Интернету в системе установлены вручную, с сетью могут возникать проблемы. Некорректные параметры способны приводить к проблемам и полной неработоспособности Интернета. Стоит проверить используемые настройки и, при необходимости, включить автоматическую конфигурацию. Для этого: 1. Откройте программу Выполнить, введите команду ncpa.cpl и нажмите OK. 2. Найдите используемую сеть (она должна быть включена), щелкните по ней правой кнопкой и выберите Свойства. 3. Выделите строку IP версии 4 и нажмите на кнопку Свойства. Если галочка около нее отсутствует, нужно включить параметр. 4. В открывшемся окне убедитесь, что выбрана автоматическая настройка IP и DNS. Должны быть установлены параметры Получить IP-адрес автоматически и Получить DNS-сервера автоматически. Если выбраны другие настройки, нужно включить эти и нажать ОК. 5. После этого закройте окна и проверьте работу сети.

Обновление сетевых драйверов Неполадки с сетью могут быть вызваны проблемами с драйверами. В таком случае можно попробовать обновить их. Для этого запустите Диспетчер устройств, найдите используемый сетевой адаптер в списке оборудования, щелкните по нему ПКМ и нажмите на пункт Обновить драйвер. Затем проследуйте всем инструкциям программы обновления и перезапустите ПК. Возможно неисправность устранится.