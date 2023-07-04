Неопознанная сеть без доступа к Интернету — как исправить ошибку?

Статус "Неопознанная сеть" возникает в Windows при наличии сбоев в работе сети и сопровождается отсутствием доступа к интернету. Проблема может быть вызвана различными причинами. Наиболее часто к ней приводят проблемы с подключением, некорректные настройки сети в системе, неполадки роутера или сбои на стороне провайдера. Разберем 6 способов устранения неисправности, которые помогут возобновить исправную работу интернета в Windows.
Перезапуск компьютера и роутера
Наиболее простой способ исправления неполадки, который помогает избавиться от нее во многих случаях – перезагрузка ПК и роутера. Это позволяет сбросить некоторые настройки, что может помочь восстановить работу сети. Перезапустить компьютер можно через меню “Пуск”. Для перезагрузки роутера его нужно выключить и повторно включить спустя 30-40 секунд, воспользовавшись кнопкой запуска.
Повторное подключение к сети
Переподключение Интернета часто помогает избавиться от неисправности. Если компьютер соединяется с сетью через кабель Ethernet, его нужно отключить и повторно подключить через несколько секунд, убедившись, что провод не отходит. Если вы используете Wi-Fi, отключите его в трее, после чего включите повторно и выполните подключение к нужной сети.
Изменение настроек сети
Современные ОС поддерживают автоматическую конфигурацию Интернета с помощью DHCP. Это обеспечивает исправную работу сети. Если настройки доступа к Интернету в системе установлены вручную, с сетью могут возникать проблемы. Некорректные параметры способны приводить к проблемам и полной неработоспособности Интернета. Стоит проверить используемые настройки и, при необходимости, включить автоматическую конфигурацию. Для этого:
1. Откройте программу Выполнить, введите команду ncpa.cpl и нажмите OK.
2. Найдите используемую сеть (она должна быть включена), щелкните по ней правой кнопкой и выберите Свойства.
3. Выделите строку IP версии 4 и нажмите на кнопку Свойства. Если галочка около нее отсутствует, нужно включить параметр.
4. В открывшемся окне убедитесь, что выбрана автоматическая настройка IP и DNS. Должны быть установлены параметры Получить IP-адрес автоматически и Получить DNS-сервера автоматически. Если выбраны другие настройки, нужно включить эти и нажать ОК.
5. После этого закройте окна и проверьте работу сети.
Обновление сетевых драйверов
Неполадки с сетью могут быть вызваны проблемами с драйверами. В таком случае можно попробовать обновить их. Для этого запустите Диспетчер устройств, найдите используемый сетевой адаптер в списке оборудования, щелкните по нему ПКМ и нажмите на пункт Обновить драйвер. Затем проследуйте всем инструкциям программы обновления и перезапустите ПК. Возможно неисправность устранится.
Установка сетевых драйверов
Если проблема возникла в новой, только что установленной Windows, скорее всего, она вызвана отсутствием в системе сетевых драйверов. В таком случае следует их установить. Для этого нужно найти их в Интернете на другом компьютере по точному названию модели сетевой карты или Wi-Fi адаптера, затем перенести на нужный ПК, установить и перезапустить ОС.
Альтернативный вариант – воспользоваться специальной программой 3DPNet. Скачайте ее на другом ПК и перенесите на компьютер, где отсутствуют сетевые драйвера. Воспользуйтесь программой, чтобы установить их. Она содержит в себе драйвера для большинства распространенных сетевых карт и адаптеров Wi-Fi. Для работы утилиты не требуется доступ к интернету. После перезагрузки сеть заработает.