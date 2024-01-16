Ошибки «Необрабатываемые исключения в приложении Net Framework» — что делать?

При запуске программ или персонального компьютера может появиться ошибка: «Необрабатываемые исключения в приложении Net FrameWork». Если попытаться ее обойти и запустить приложение, то игра или любое другое программное обеспечение не будет корректно работать. В этом случае рекомендуется выяснить причину появления этой ошибки и устранить ее.

Некорректная работа самого приложения или ПО, совместимого с Net Framework Иногда Net Framework устанавливается на компьютер или ноутбук с ошибками. Чтобы исправить эту проблему, нужно удалить Net Framework или ПО, которое запускается с ошибкой «Необрабатываемые исключения в приложении Net FrameWork», а затем установить их заново. Инструкция по удалению: 1. Запустить утилиту Uninstall Tools. 2. Найти некорректно работающую программу и сам Net Framework во вкладке Деинсталлятор. 3. Нажать на ПО правой кнопкой мыши и кликнуть по кнопке Деинсталляция. После успешного удаления нужно открыть программу Carambis Cleaner и почистить реестр.

Несоответствие системным требованиям Часто программу Net Framework устанавливают, не изучая ее системные требования. Например, на 64-разрядную Windows ставят 32-разрядную Net Framework. В этом случае еще на этапе установки могут появиться ошибки. Но если пользователю как-то удастся установить ПО, несовместимое с операционной системой, то в будущем программа будет работать некорректно. Поэтому нужно посмотреть, какая разрядность операционной системы, узнать, подходит ли версия Net Framework для той версии Windows, которая поставлена на компьютер. Затем остается удалить старое ПО и установить ее совместимую версию.

Отсутствие важных драйверов Еще одной причиной, по которой появляется ошибка «Необрабатываемые исключения в приложении Net FrameWork», может быть отсутствие установленных важных драйверов и их обновлений. Проверить их наличие и версию можно с помощью программы DriverHub.

Перезапуск Net Framework Если в деинсталляторе не было обнаружено ПО Net Framework, его можно перезапустить в компонентах Windows. Инструкция по перезапуску утилиты: 1. Кликнуть по кнопке Пуск и открыть Настройки. 2. Войти во вкладку Приложения. 3. Кликнуть по кнопке Дополнительные компоненты. 4. Пролистать список вниз и нажать Другие компоненты Windows. 5. Напротив Net Framework 3.5 и Net Framework 4.8 убрать отметки и нажать ОК. Затем подождать, пока система отключит их и перезагрузить компьютер. 6. Теперь нужно перезагрузить компьютер. Затем заново войти в этот раздел и включить эти два компонента. Важно! Для операционных систем Windows 7 и 8.1 шаги, которые нужно повторить, могут отличаться от описанных в этой инструкции.