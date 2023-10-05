Как отключить уведомления на Windows?

Уведомление — одна из новых функций Windows, добавленная в последних версиях ОС. В Центр оповещений приходят все сведения от программ и системных служб. Уведомления в Windows нередко мешают и отвлекают. В таком случае можно отключить их. Рассмотрим, как это можно сделать разными способами.

Как отключить уведомления через Параметры? Основной способ отключить оповещения в Windows — изменить их настройки в Параметрах. Чтобы сделать это, выполните следующее: 1. Запустите Параметры и перейдите в Система. 2. Выберите вкладку Уведомления и действия. 3. Промотайте содержимое правой части окна вниз и отключите настройку Получать уведомления. Здесь же можно деактивировать опцию Получать советы, чтобы система не присылала в Центр уведомлений сообщения с подсказками во время работы. Новости, оповещения приложений и почты будут отключены и перестанут приходить в Центр уведомлений. Windows продолжит присылать только важные сообщения от Центра обновления и Защитника, касающиеся безопасности системы и работы нужных служб.

Настройка оповещений для каждой программы Если нужно отключить не все уведомления, а только сообщения от определенных программ, оптимизировав отправку оповещений под себя, можно воспользоваться дополнительными опциями в Параметрах. Для этого: 1. Откройте Параметры и зайдите в меню Система. 2. Перейдите в Уведомления и действия и промотайте содержимое правой части окна до пункта Получать уведомления от этих приложений. 3. Настройте сообщения нужным образом, отключив их от невостребованных программ.

4. Закройте окно с настройками. Возможность настроить оповещения для каждого приложения отдельно очень удобна, так как позволяет оставить получение только наиболее важных сообщений, избавившись от маловажных уведомлений, новостей и спама.

Как временно отключить уведомления? Во время работы часто возникает необходимость полностью отключить уведомления на время, чтобы они не отвлекали от важных задач. Для этого в Windows доступна опция Фокусировка внимания. Включив ее, можно установить получение новых оповещений на паузу до определенного времени. В таком случае они продолжат приходить, но будут скрыты и незаметны до тех пор, пока Центр уведомлений не откроется пользователем вручную. Чтобы активировать эту функцию, проделайте следующие действия: 1. Зайдите в Параметры, выберите Система и зайдите в меню Фокусировка внимания. 2. Укажите нужный режим: Только будильники (получение только оповещений, касающихся таймеров и будильника) или Только приоритет (уведомления только от программ из настраиваемого приоритетного списка).

3. Если нужно, настройте приоритет, щелкнув Настройте список приоритетов. Установите параметры для программ.

При включении Фокусировки внимания также можно настроить некоторые дополнительные опции. Например, активировать автоматическое отключение и подключение режима в выбранное время.

Дополнительные способы Помимо основных методов настройки через Параметры, существует ряд альтернативных способов отключить уведомления в Windows. Некоторые из них могут помочь полностью выключить оповещения. Рассмотрим их подробнее.

Отключение через Редактор реестра Выключить Push-сообщения в операционной системе можно при помощи Редактора реестра, сконфигурировав некоторые ветви нужным образом. Для этого: 1. Зайдите в regedit, запустив его с правами администратора. Сделать это можно, например, найдя его в поиске на строке задач. 2. С помощью колонки навигации в левой части окна откройте ветку HKEY_CURRENT_USER. 3. Проследуйте по следующему пути: Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\PushNotifications, поочередно открывая каждую директорию в каталоге реестра. 4. В правой части окна реестра щелкните ПКМ по пустому месту, чтобы создать новый параметр DWORD 32 бита. Присвойте ему имя ToastEnabled и задайте значение 0.

5. Закройте regedit и перезагрузите компьютер, чтобы новая конфигурация уведомлений вступила в силу. После этих действий оповещения должны прекратить поступать.