Как отключить контроль учетных записей (UAC) в Windows?

Контроль учетных записей — одна из основных защитных функций Windows, которая блокирует запуск приложений, выводя на экран предупреждение. Она призвана обеспечивать безопасность путем предотвращения открытия непроверенных программ. Однако намного чаще эта функция мешает, препятствуя комфортному использованию ОС. В таком случае возникает необходимость отключить ее. Сделать это можно разными способами. Рассмотрим их подробнее.

Зачем нужен контроль UAC? Контроль UAC добавлен в Windows для повышения безопасности. Опция призвана предотвращать запуск непроверенных и небезопасных программ. При попытке открыть такое приложение UAC отображает предупреждение с возможностью продолжить и загрузить ПО или отменить запуск. Основной недостаток UAC — слишком частое срабатывание. Функция предупреждает даже при запуске безопасного ПО, что очень часто мешает во время работы. Поэтому большинство пользователей Windows выбирает отключить контроль.

Уровни настройки UAC Для настройки UAC в Windows доступно четыре уровня, каждому из которых соответствует своя степень безопасности: Всегда уведомлять. Наибольшая степень защиты. Если установлен этот уровень, UAC срабатывает очень часто. Он используется наиболее редко, так как зачастую сильно усложняет использование ОС. Предупреждения при запуске программ начинают возникать слишком часто.

Наибольшая степень защиты. Если установлен этот уровень, UAC срабатывает очень часто. Он используется наиболее редко, так как зачастую сильно усложняет использование ОС. Предупреждения при запуске программ начинают возникать слишком часто. Уведомлять только при попытках внести изменения. Параметр, выбранный по умолчанию. Подразумевает вывод предупреждения на экран только в случаях, когда ПО пытается внести изменения в операционную систему.

Параметр, выбранный по умолчанию. Подразумевает вывод предупреждения на экран только в случаях, когда ПО пытается внести изменения в операционную систему. Только при попытках внести изменения, не затемняя экран. Аналогичен предыдущему параметру. Единственное отличие — отсутствие затемнения рабочего стола.

Аналогичен предыдущему параметру. Единственное отличие — отсутствие затемнения рабочего стола. Никогда не оповещать. Этот уровень подразумевает полное отключение контроля. Если выбран он, UAC не работает и никогда не предупреждает пользователя при запуске приложения. Установить подходящую степень защиты можно в настройках UAC при помощи инструкций, изложенных ниже.

Как отключить UAC в Windows? Разберем 3 основных способа настроить или полностью отключить контроль профилей. Они подойдут для всех версий системы, начиная с Windows 7.

1 способ — Панель управления Основной и самый распространенный метод — настройка через Панель управления. Его используют наиболее часто. Чтобы воспользоваться им для настройки UAC, проследуйте инструкции: 1. Запустите Панель управления любым удобным способом. Например, через поиск на строке задач или в меню Пуск. Найдите в нем утилиту и откройте ее. 2. Установите просмотр Крупные значки, чтобы отобразить полный список параметров. Найдите пункт Учетные записи и щелкните на него. Для удобства можно воспользоваться поиском по Панели управления справа сверху.

3. Нажмите на ссылку Изменить параметры в нижней части списка.

4. В появившемся окне настройки выберите подходящую степень защиты. Чтобы полностью выключить контроль, опустите ползунок вниз, установив значение Не уведомлять.

5. Нажмите на кнопку ОК, чтобы сохранить изменения, и подтвердите действия в новом окне. Новые параметры будут применены сразу и начнут действовать без перезагрузки.

2 способ — Выполнить Другой вариант — открыть окно настройки UAC напрямую, без необходимости переходить в него через Панель управления. Это можно сделать через программу Выполнить. Примените комбинацию кнопок Win + R, чтобы запустить ее. В появившемся окне введите UserAccountControlSettings и нажмите Enter.

Откроется окно настроек UAC с ползунком настройки. Установите его на нужный уровень и нажмите ОК. Чтобы полностью выключить защиту, опустите его вниз. После подтверждения действий новые параметры будут применены и сразу начнут действовать.



3 способ — Групповая политика Альтернативный вариант — воспользоваться Редактором групповой политики для конфигурации UAC. Этот способ доступен только для Pro и Enterprise редакций Windows, так как утилита gpedit отсутствует в домашних изданиях ОС. Чтобы отключить защиту учетных записей через групповую политику, проследуйте инструкции ниже: 1. Нажмите Win + R и выполните команду gpedit.msc

2. В левой колонке выберите раздел Конфигурация компьютера. 3. Откройте каталог Конфигурация Windows и перейдите в Параметры безопасности. 4. Раскройте ветвь Локальные политики и нажмите на папку Параметры безопасности. 5. В правой части окна найдите параметр Контроль: все администраторы работают в режиме одобрения. Щелкните по нему дважды ЛКМ.

6. В новом окне выберите Отключить, после чего нажмите Применить и ОК.

7. Закройте Редактор. В большинстве случаев новые настройки применяются без перезагрузки.