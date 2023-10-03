Как отключить залипание клавиш на Windows?

Залипание клавиш — уникальная функция Windows, с помощью которой можно применить комбинации кнопок клавиатуры без необходимости нажимать их одновременно. Опция может быть полезна во многих случаях, однако намного чаще она мешает пользователям. Чтобы упростить использование ОС, можно отключить ее. Разберем, как можно это сделать.

Зачем отключать залипание клавиш? Опция залипания клавиш призвана упростить использование сочетаний кнопок в Windows. Однако ее работа нередко мешает использованию ОС, делая взаимодействие с системой через клавиатуру неудобным. Из-за этого многие пользователи решают отключить залипание.

5 способов отключения Рассмотрим 5 основных способов выключить залипание кнопок в разных версиях Windows.

Нажатие Shift Наиболее простой способ отключить залипание — нажать 5 раз подряд кнопку Shift. В результате этого функция будет выключена. В некоторых случаях после пятикратного нажатия Shift на экране может отобразиться окно с уведомлением о залипании. Чтобы выключить функцию, нажмите кнопку Нет.



Параметры Другой популярный способ выключить опцию залипания — сконфигурировать ее в настройках. Чтобы воспользоваться им, откройте Параметры, выберите меню Специальные возможности, зайдите в раздел Клавиатура и отключите опцию в правой части окна.



Редактор реестра Редактирование реестра — еще один способ отключить залипание. Он отличается от остальных тем, что с его помощью можно не только выключить функцию, но и избежать ее случайного включения после 5 нажатий Shift в дальнейшем. Изменив нужные параметры реестра, можно отключить залипание полностью. Для этого: 1. Откройте regedit любым удобным способом. Например, через утилиту Выполнить или поиск на строке задач. 2. Выберите каталог HKEY_CURRENT_USER, откройте Control Panel, после чего перейдите в Accessibility. 3. Кликните на папку StickyKeys. 4. В правой части редактора найдите параметр с именем Flags и щелкните по нему ЛКМ дважды. 5. В открывшемся окне установите значение 506 и кликните ОК, чтобы сохранить новые настройки. Если нужно отключить залипание, но оставить возможность активировать его повторно пятикратным нажатием Shift в дальнейшем — задайте 510 вместо 506. 6. Закройте окно.

После перезапуска ПК залипание станет полностью отключенным.

Панель управления Дополнительный способ — отключение через Панель управления. Главным образом он актуален для старых версий Windows, однако его можно применять и в современных изданиях системы. Чтобы воспользоваться им, проделайте следующее: 1. Запустите классическую Панель управления. Это можно сделать, например, через утилиту Выполнить. Воспользуйтесь комбинацией клавиш Win + R, в открывшемся окне введите команду control и нажмите ОК.

2. Установите вид отображения Крупные значки или Мелкие значки в графе Просмотр, найдите раздел Центр специальных возможностей и перейдите в него. Для удобства можно воспользоваться строкой поиска справа сверху.

3. В открывшемся меню выберите параметр Облегчение работы с клавиатурой.

4. Снимите галочку около пункта Включить залипание, нажмите на кнопку ОК и закройте окно.

Функция будет выключена.