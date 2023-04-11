Как на Windows 11 отключить PIN-код при входе?

Установка ПИН-кода повышает защиту компьютера от доступа нежелательных личностей. Однако если защищать информацию на ПК не от кого или устройство довольно старое, так что времени на загрузку уходит очень много, ПИН-код будет только мешать.
Как отключить ПИН-код на Windows 11?
Windows 11 поддерживает возможность обеспечения дополнительной защиты за счет ПИН-кода. Для его отключения существует несколько способов, однако в большинстве случаев можно обойтись одним довольно простым.
Стандартное отключение
Для отключения ПИН-кода понадобится выполнить следующие шаги:
1. При помощи сочетания Win + I (английская "i") открыть параметры и выбрать вкладку Учетные записи, далее пункт Варианты входа.
2. Выбрать PIN-код (Windows Hello) и нажать на кнопку Удалить. Для удаления нужно ввести пароль от учетной записи.
3. Если кнопка удаления неактивна, в том же списке найдите Дополнительные параметры и отключите пункт Для повышения безопасности разрешите вход Windows Hello для учетных записей Майкрософт на этом устройстве. После этого кнопка удаления станет доступна.
Отключение экрана ПИН-кода
Если после удаления при загрузке компьютера система требует создание нового ПИН-кода, можно выполнить следующую инструкцию:
1. Создать текстовый файл и вставить в него следующий текст:
«[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft\PassportForWork]
"Enabled"=dword:00000000
"DisablePostLogonProvisioning"=dword:00000000»;
2. Приписать к имени файла .reg и запустить его.
После этого окно при запуске Windows появляться больше не будет.