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Инструкции 11.04.2023 2 минуты

Как на Windows 11 отключить PIN-код при входе?

Инструкции по отключению PIN-кода при входе в Windows 11.

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Установка ПИН-кода повышает защиту компьютера от доступа нежелательных личностей. Однако если защищать информацию на ПК не от кого или устройство довольно старое, так что времени на загрузку уходит очень много, ПИН-код будет только мешать.

Как отключить ПИН-код на Windows 11?

Windows 11 поддерживает возможность обеспечения дополнительной защиты за счет ПИН-кода. Для его отключения существует несколько способов, однако в большинстве случаев можно обойтись одним довольно простым.

Стандартное отключение

Для отключения ПИН-кода понадобится выполнить следующие шаги:

1. При помощи сочетания Win + I (английская "i") открыть параметры и выбрать вкладку Учетные записи, далее пункт Варианты входа.

Варианты входа в Windows 11

2. Выбрать PIN-код (Windows Hello) и нажать на кнопку Удалить. Для удаления нужно ввести пароль от учетной записи.

PIN-код (Windows Hello)

3. Если кнопка удаления неактивна, в том же списке найдите Дополнительные параметры и отключите пункт Для повышения безопасности разрешите вход Windows Hello для учетных записей Майкрософт на этом устройстве. После этого кнопка удаления станет доступна.

Отключение экрана ПИН-кода

Если после удаления при загрузке компьютера система требует создание нового ПИН-кода, можно выполнить следующую инструкцию:

1. Создать текстовый файл и вставить в него следующий текст:

«[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft\PassportForWork]

"Enabled"=dword:00000000

"DisablePostLogonProvisioning"=dword:00000000»;

Отключение экрана ПИН-кода

2. Приписать к имени файла .reg и запустить его.

файл reg

После этого окно при запуске Windows появляться больше не будет.

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Редакция SoftSalad Редакция SoftSalad 814 статей

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