Как на Windows 11 отключить PIN-код при входе?

Установка ПИН-кода повышает защиту компьютера от доступа нежелательных личностей. Однако если защищать информацию на ПК не от кого или устройство довольно старое, так что времени на загрузку уходит очень много, ПИН-код будет только мешать.

Как отключить ПИН-код на Windows 11? Windows 11 поддерживает возможность обеспечения дополнительной защиты за счет ПИН-кода. Для его отключения существует несколько способов, однако в большинстве случаев можно обойтись одним довольно простым.

Стандартное отключение Для отключения ПИН-кода понадобится выполнить следующие шаги: 1. При помощи сочетания Win + I (английская "i") открыть параметры и выбрать вкладку Учетные записи, далее пункт Варианты входа. 2. Выбрать PIN-код (Windows Hello) и нажать на кнопку Удалить. Для удаления нужно ввести пароль от учетной записи. 3. Если кнопка удаления неактивна, в том же списке найдите Дополнительные параметры и отключите пункт Для повышения безопасности разрешите вход Windows Hello для учетных записей Майкрософт на этом устройстве. После этого кнопка удаления станет доступна.