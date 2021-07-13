Перенос WhatsApp с одного телефона на другой

Перенос данных WhatsApp с одного мобильного устройства на другое можно осуществить двумя способами — использовать собственные инструменты мессенджера и операционной системы смартфона/планшета или специализированные программы. Последних на данный момент создано немало и все они — как правило, платные. Для примера здесь мы будем рассматривать работу с программой iCareFone for WhatsApp Transfer, но все они работают по одному и тому же принципу. Но сначала приведем инструкцию по переносу данных WhatsApp стандартным способом.

О переносе WhatsApp с iOS на Android и наоборот Первым делом отметим, что стандартного способа переноса данных WhatsApp между iOS и Android-гаджетами не существует — это прямо сказано на официальном сайте мессенджера. Причина в том, что iOS и Android — совершенно разные платформы, использующие разные методы шифрования данных. Ведь, как известно, WhatsApp хранит все внутренние данные в зашифрованном виде. Если, допустим, подменить данные с Android-устройства данными с iOS-устройства, то приложение попросту не сможет их расшифровать. Поэтому в этом конкретном случае есть только одно решение — использование упомянутых специальных программ для переноса WhatsApp. И тут отметим, что ни одна из них не может гарантировать 100%-го результата. Судя по комментариям пользователей на различных тематических ресурсах в сети, иногда переносятся не все чаты и/или не все сообщения в них. То же касается и вложений — файлов, аудиосообщений и видео. Конечно, у многих пользователей был вполне положительный опыт в переносе данных WhatsApp.

Перенос данных WhatsApp при помощи программы iCareFone for WhatsApp Transfer Использование программ, например, iCareFone for WhatsApp Transfer, позволяет переносить данные WhatsApp даже между Android и iOS-устройствами в любом направлении. Как упоминалось выше, не стоит ожидать от этого или аналогичного приложения перенос данных в полном объеме при их трансфере с Android на iPhone или с iPhone на Android (возможно, что не будут перенесены вложенные в сообщения файлы). Перенос WhatsApp между аппаратами на одной платформе Сначала подготовим устройства. В случае с Android потребуется включить отладку по USB (хотя это не всегда обязательно), а в случае с iPhone — нужно будет временно выключить функцию «Найти мой iPhone». Для активации отладки по USB на Android-устройстве сделайте следующее: Откройте настройки аппарата и перейдите в раздел «О телефоне». Найдите здесь пункт «Номер сборки» (может именоваться как «Версия…», после которой следует название прошивки, в нашем случае — это «Версия MIUI»). Быстро касайтесь этой надписи несколько раз подряд, пока в нижней части экрана не отобразится сообщение «Вы стали разработчиком!» (или «Вы разработчик!»). Вернитесь на начальный экран настроек телефона и перейдите в раздел «Расширенные настройки». Откройте подраздел «Для разработчиков». Активируйте при помощи переключателя опцию «Режим разработчика». Для отключения опции «Найти мой iPhone» на iOS-гаджете сделайте следующее: Откройте настройки аппарата и перейдите в раздел «iCloud». Найдите строку «Найти iPhone» и переведите переключатель в выключенное положение (если он и так отключен, закройте настройки). Введите пароль от Apple ID в отобразившееся окно и нажмите кнопку «Выключить». Для переноса данных при помощи iCareFone, как с iPhone на iPhone, так и с Android на Android: Создайте резервную копию данных WhatsApp на устройстве, с которого требуется их перенести, используя инструкцию для Android и iOS выше.

Подключите оба аппарата к компьютеру посредством USB-кабеля.

Запустите программу iCareFone for WhatsApp Transfer и кликните по кнопке «WhatsApp» на начальном экране. Во вкладке «Передача» в блоке «С устройства» выберите аппарат, с которого будет осуществлена передача данных, а в блоке «На устройство» — целевое устройство, куда будут перенесены данные. Нажмите кнопку «Передача». Дождитесь окончания процесса, после чего запустите WhatsApp на новом устройстве, авторизуйтесь в нем и запустите функцию восстановления данных с Google Диска или iCloud, как это было рассмотрено выше. Перенос WhatsApp с Android на iPhone и в обратном направлении Подготовьте устройства — включите режим разработчика на Android-аппарате и выключите опцию «Найти iPhone» на Apple-гаджете, следуя инструкциям выше. Далее: Проделайте все шаги из предыдущей инструкции, кроме последнего.

На одном из этапов переноса на экране отобразится окно, куда нужно будет ввести номер, который принадлежит старому аппарату (т.е. SIM-карта должна быть в нем). На него придет SMS-сообщение с кодом — введите его в это же окно ниже, затем нажмите кнопку подтверждения. Выполните последний шаг предыдущей инструкции. Как перенести WhatsApp? Попробуйте программму iCareFone for WhatsApp Transfer.