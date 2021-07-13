Перенос WhatsApp с одного телефона на другой

Перенос данных WhatsApp с одного мобильного устройства на другое можно осуществить двумя способами — использовать собственные инструменты мессенджера и операционной системы смартфона/планшета или специализированные программы. Последних на данный момент создано немало и все они — как правило, платные. Для примера здесь мы будем рассматривать работу с программой iCareFone for WhatsApp Transfer, но все они работают по одному и тому же принципу. Но сначала приведем инструкцию по переносу данных WhatsApp стандартным способом.
О переносе WhatsApp с iOS на Android и наоборот
Первым делом отметим, что стандартного способа переноса данных WhatsApp между iOS и Android-гаджетами не существует — это прямо сказано на официальном сайте мессенджера. Причина в том, что iOS и Android — совершенно разные платформы, использующие разные методы шифрования данных. Ведь, как известно, WhatsApp хранит все внутренние данные в зашифрованном виде. Если, допустим, подменить данные с Android-устройства данными с iOS-устройства, то приложение попросту не сможет их расшифровать.
Поэтому в этом конкретном случае есть только одно решение — использование упомянутых специальных программ для переноса WhatsApp. И тут отметим, что ни одна из них не может гарантировать 100%-го результата. Судя по комментариям пользователей на различных тематических ресурсах в сети, иногда переносятся не все чаты и/или не все сообщения в них. То же касается и вложений — файлов, аудиосообщений и видео. Конечно, у многих пользователей был вполне положительный опыт в переносе данных WhatsApp.
Перенос данных WhatsApp при помощи программы iCareFone for WhatsApp Transfer
Использование программ, например, iCareFone for WhatsApp Transfer, позволяет переносить данные WhatsApp даже между Android и iOS-устройствами в любом направлении. Как упоминалось выше, не стоит ожидать от этого или аналогичного приложения перенос данных в полном объеме при их трансфере с Android на iPhone или с iPhone на Android (возможно, что не будут перенесены вложенные в сообщения файлы).
Перенос WhatsApp между аппаратами на одной платформе
Сначала подготовим устройства. В случае с Android потребуется включить отладку по USB (хотя это не всегда обязательно), а в случае с iPhone — нужно будет временно выключить функцию «Найти мой iPhone».
Для активации отладки по USB на Android-устройстве сделайте следующее:
- Откройте настройки аппарата и перейдите в раздел «О телефоне».
- Найдите здесь пункт «Номер сборки» (может именоваться как «Версия…», после которой следует название прошивки, в нашем случае — это «Версия MIUI»). Быстро касайтесь этой надписи несколько раз подряд, пока в нижней части экрана не отобразится сообщение «Вы стали разработчиком!» (или «Вы разработчик!»).
- Вернитесь на начальный экран настроек телефона и перейдите в раздел «Расширенные настройки».
- Откройте подраздел «Для разработчиков».
- Активируйте при помощи переключателя опцию «Режим разработчика».
Для отключения опции «Найти мой iPhone» на iOS-гаджете сделайте следующее:
- Откройте настройки аппарата и перейдите в раздел «iCloud».
- Найдите строку «Найти iPhone» и переведите переключатель в выключенное положение (если он и так отключен, закройте настройки).
- Введите пароль от Apple ID в отобразившееся окно и нажмите кнопку «Выключить».
Для переноса данных при помощи iCareFone, как с iPhone на iPhone, так и с Android на Android:
- Создайте резервную копию данных WhatsApp на устройстве, с которого требуется их перенести, используя инструкцию для Android и iOS выше.
- Подключите оба аппарата к компьютеру посредством USB-кабеля.
- Запустите программу iCareFone for WhatsApp Transfer и кликните по кнопке «WhatsApp» на начальном экране.
- Во вкладке «Передача» в блоке «С устройства» выберите аппарат, с которого будет осуществлена передача данных, а в блоке «На устройство» — целевое устройство, куда будут перенесены данные. Нажмите кнопку «Передача».
- Дождитесь окончания процесса, после чего запустите WhatsApp на новом устройстве, авторизуйтесь в нем и запустите функцию восстановления данных с Google Диска или iCloud, как это было рассмотрено выше.
Перенос WhatsApp с Android на iPhone и в обратном направлении
Подготовьте устройства — включите режим разработчика на Android-аппарате и выключите опцию «Найти iPhone» на Apple-гаджете, следуя инструкциям выше. Далее:
- Проделайте все шаги из предыдущей инструкции, кроме последнего.
- На одном из этапов переноса на экране отобразится окно, куда нужно будет ввести номер, который принадлежит старому аппарату (т.е. SIM-карта должна быть в нем). На него придет SMS-сообщение с кодом — введите его в это же окно ниже, затем нажмите кнопку подтверждения.
- Выполните последний шаг предыдущей инструкции.
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Стандартный способ переноса данных WhatsApp
Как мы уже поняли, данный способ корректно работает при переносе данных WhatsApp с одного устройства на другое того же типа, т.е. с Android на Android или с iOS на iOS. Начнем с Андроид-аппаратов.
Перенос WhatsApp с Android на Android
Пользователи Android-гаджетов могут воспользоваться двумя способами переноса данных WhatsApp. Первый — путем использования в мессенджере функции резервирования данных, для чего потребуется использование аккаунта Google. Второй — путем ручного копирования файлов (локальной базы данных WhatsApp) с одного телефона на другой.
Первый способ наиболее простой:
- Создайте резервную копию данных WhatsApp на старом телефоне. Для этого: 1) перейдите в настройки мессенджера; 2) откройте раздел «Чаты»; 3) перейдите в подраздел «Резервная копия чатов»; 4) убедитесь, что в блоке «Аккаунт Google» выбрана та учетная запись, с которой будет выполнен вход (или уже выполнен) на новом телефоне; 5) нажмите кнопку «Резервное копирование» и дождитесь окончания процесса (может занять несколько минут в зависимости от объема данных и скорости соединения с интернетом).
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- Удалите WhatsApp со старого телефона или удалите из него только аккаунт: 1) зайдите в настройки мессенджера; 2) перейдите в раздел «Аккаунт»; 3) нажмите «Удалить аккаунт».
- Войдите на новом устройстве в ту же учетную запись Google, что использовалась и на старом телефоне. При включении нового телефона «из коробки», всегда требуется авторизоваться в системе Google. При необходимости Google-аккаунт можно сменить (или добавить еще один) в настройках самого аппарата.
- Переставьте SIM-карту в новый телефон, установите WhatsApp, запустите его и авторизуйтесь в системе (подразумевается, что будет использован тот же номер телефона, что и на старом аппарате).
- Сразу после запуска WhatsApp автоматически будет искать резервную копию на Google Диске: 1) нажмите «Далее»; 2) «Разрешить»; 3) «Разрешить».
- На экране должна будет появиться надпись «Обнаружена резервная копия». Нажмите кнопку «Восстановить» и дождитесь окончания процесса.
Второй способ переноса данных WhatsApp с Android на Android потребует использование компьютера для передачи файлов базы данных с одного телефона на другой. Но можно воспользоваться и другим способом — например, отправить файлы на почту (и затем скачать их на новом аппарате) или передать по Bluetooth.
- Создайте резервную копию данных WhatsApp по инструкции выше.
- Установите WhatsApp на новом аппарате, но пока не авторизовывайтесь в нем.
- Файлы, которые требуется переместить/скопировать, расположены на внутреннем накопителе аппарата по адресу «Внутренний накопитель/WhatsApp/Databases» (внутренний накопитель может именоваться по-разному, но это всегда встроенная в смартфон память).
- Если файлы будут передаваться без использования компьютера: используя любой файловый менеджер, установленный на Android-телефоне, откройте «Внутренний накопитель», перейдите в папку «WhatsApp», затем в «Databases».
- В папке «Databases» можно будет найти один или несколько файлов с расширением «.crypt14» (или с другим числом в конце — неважно). Это и есть данные WhatsApp, которые следует перенести на новый аппарат.
- Если данные WhatsApp будут копироваться при помощи компьютера, просто откройте в «Проводнике» Windows диск, носящий название телефона, и также перейдите в папку «WhatsApp» и затем в «Databases». Скопируйте файлы в любую папку на компьютер.
- Передайте файлы на новый телефон через Bluetooth (или другим способом) и скопируйте/переместите их по тому же пусти «Внутренний накопитель/WhatsApp/Databases». Если используется компьютер — подключите второй телефон к нему и также скопируйте файлы WhatsApp в папку «Databases».
- Запустите WhatsApp на новом аппарате, пройдите авторизацию, используя тот же номер. Мессенджер автоматически обнаружит резервную копию и восстановит данные из нее.
Перенос WhatsApp с iPhone на iPhone
Для переноса данных с iPhone на iPhone можно воспользоваться двумя способами — либо путем использования резервной копии данных WhatsApp, что храните в облачном сервисе iCloud, либо при помощи программы iTunes.
Оба способа требуют использования одного и того же Apple ID на обоих устройствах. Кроме того, на обоих аппаратах следует активировать опцию iCloud Drive: 1) открываем настройки аппарата; 2) переходим в раздел «iCloud Drive» (если напротив стоит «Вкл.», можно выходить из настроек); 3) активировать опцию «iCloud Drive» при помощи переключателя:
Первый способ переноса данных WhatsApp с iOS на iOS при помощи резервной копии iCloud:
- Сначала создайте резервную копию данных WhatsApp на старом аппарате: 1) перейдите в настройки мессенджера; 2) откройте раздел «Чаты»; 3) перейдите в подраздел «Резервная копия чатов»; 4) нажмите кнопку «Резервное копирование» и дождитесь окончания процесса. Скриншоты ниже были сделаны на Android-устройстве, но в iPhone все то же самое:
- Переставьте SIM-карту в новый аппарат. Авторизуйтесь в iCloud при помощи того же логина и пароля, что использовался на старом телефоне. Установите и запустите WhatsApp, пройдите авторизацию. Когда мессенджер предложит восстановить историю чата из копии, коснитесь соответствующей надписи на экране:
Второй способ переноса WhatsApp с iPhone на iPhone при помощи iTunes (обратите внимание, что будет перенесен не только WhatsApp, но и вообще все с телефона — лишнее можно будет потом удалить вручную):
- Установите на компьютер программу iTunes и авторизуйтесь в ней, используя Apple ID, к которому привязан старый аппарат.
- Подключите старый аппарат к компьютеру. iTunes его автоматически обнаружит. Дальнейшие шаги: 1) кликните по названию аппарата в левой части окна iTunes; 2) откройте вкладку «Основные» в верхней части окна; 3) нажмите кнопку «Создать резервную копию сейчас» и дождитесь окончания процесса.
- Отключите от компьютера старый и подключите к нему новый аппарат. Также откройте в iTunes вкладку «Основные», кликните по кнопке «Восстановить из копии»
- Выберите в открывшемся окне только что созданную резервную копию и нажмите кнопку «Восстановить».
- Запустите WhatsApp. Когда приложение предложит восстановление истории чата, нажмите на экране кнопку «Восстановить из копии».