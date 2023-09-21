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Инструкции 22.09.2023 3 минуты

Для этой программы установки требуется платформа ia64 — как исправить?

Причины возникновения ошибки "Требуется платформа ia64" и способы ее устранения.

Редакция SoftSalad Редакция SoftSalad 814 статей

Ошибка запуска Требуется платформа ia64 может появляться при попытке открыть установщик программы или игры в Windows. В большинстве случаев она возникает из-за несовместимости используемого издания операционной системы с выполняемым приложением. Рассмотрим, как избавиться от этой неполадки.

1 способ — загрузка и использование другой версии ПО

Основная причина, из-за которой возникает сбой Требуется платформа ia64 — это несовместимость используемого издания ПО с установленной версией системы. Как правило, ошибка появляется при попытке запустить x64 версию программы в 32-битном издании ОС. Узнать разрядность установленной системы можно в настройках. Для этого:

1. Перейдите в Параметры и выберите пункт Система.

Параметры Windows

2. Откройте вкладку О системе в левой колонке.

3. Промотайте содержимое правой части окна вниз и найдите графу Тип системы. В ней отображается разрядность установленной ОС: x32 или x64.

О системе

Другой способ — открыть Панель управления, установить просмотр Крупные значки или Мелкие значки, щелкнуть на пункт Система и в открывшемся окне найти строку Тип системы, в которой отображается разрядность ОС.

Когда разрядность Windows известна, нужно подобрать подходящую версию ПО, которая будет совместима с ней. Если на компьютере используется 32-битная ОС, работать в ней будут только 32-разрядные приложения. Поэтому в таком случае загружать нужно издания x32 (x86).

Если же используется 64-битная версия Windows, для нее потребуются 64-разрядные издания программ и игр. Однако в системах x64 32-битные приложения также могут запускаться и работать. Но для достижения максимальной производительности и эффективности на 64-битных ОС стоит использовать программы и игры именно этой разрядности.

При загрузке приложения из интернета стоит выбирать версию инсталлятора, подходящую установленному изданию ОС. Например, если на компьютере используется Windows 10 x86 (32-битная), нужно скачивать x86 (32-разрядные) издания ПО. Обозначение x86 соответствует 32-битным программам.

2 способ — установка или переустановка Visual C++

В ряде случаев причиной возникновения ошибки могут являться сбои в работе библиотек Visual C++ или их отсутствие. Для корректного запуска приложений в системе должны присутствовать все издания компонентов, начиная с версии 2005 года. При этом в 64-битные версии ОС нужно устанавливать не только 64-разрядные, но и 32-битные издания библиотек.

Для начала стоит проверить, присутствуют ли компоненты в Windows. Если окажется, что они уже установлены, следует удалить их, а затем установить повторно, загрузив исправные версии из интернета. Чтобы проверить наличие библиотек в системе, выполните следующее:

1. Запустите старую Панель управления. Для этого найдите ее через поиск на строке задач или воспользуйтесь командой control в окне Выполнить (оно открывается комбинацией кнопок Win + R).

2. Установите просмотр Категории в правом верхнем углу окна и выберите пункт Программы.

3. Откройте меню Программы и компоненты.

4. Просмотрите список установленного ПО. Если в нем будут присутствовать пункты с названиями Microsoft Visual C++, деинсталлируйте их. Для этого поочередно выделите каждый из них, нажмите на кнопку Удалить и выполните шаги мастера деинсталляции. После этого нужно перезагрузить ПК. Если же библиотек в списке ПО не окажется — ничего удалять не нужно.

Программы и компоненты

После этого нужно скачать все версии Visual C++ и поочередно установить их в хронологическом порядке. Чтобы упростить задачу, можно воспользоваться готовыми пакетами из интернета, в которых собраны все необходимые издания библиотек в одном архиве, например, Visual C++ Redistributable.

Страница скачивания Visual C++ Redistributable Runtimes All-in-One

Скачайте пакет и распакуйте архив. Чтобы быстро установить все библиотеки, можно запустить файл install_all.bat. Он начнет процесс поочередной тихой инсталляции всех версий Visual C++ в автоматическом режиме. Никаких действий от пользователя после запуска файла не потребуется. По завершению установки библиотек останется только перезагрузить компьютер.

Установочные файлы Visual C++ Redistributable Runtimes All-in-One

Заключение

Неполадка "Требуется платформа ia64" обычно возникает из-за несовместимости приложения с используемой копией Windows. Однако иногда ее вызывают и другие причины. Рассмотренные способы решения помогут избавиться от нее в большинстве случаев.

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Редакция SoftSalad Редакция SoftSalad 814 статей

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