Ошибка "Невозможно запустить это приложение" может возникать при запуске программ или игр в Windows по самым различным причинам. Выявить источник неисправности и устранить ее не всегда бывает просто. Попробуем разобраться, как можно избавиться от ошибки, и рассмотрим 8 путей ее решения. Расположим их в порядке от самых простых к более трудным.

Использование прав администратора Применение прав администратора — первое, с чего нужно начать. В некоторых случаях ошибка возникает по причине нехватки у пользователя разрешений на открытие файла приложения. Чтобы запустить программу с полным доступом, нажмите по ее файлу или ярлыку ПКМ и в открывшемся контекстном меню выберите Запуск от имени администратора.

Настройка совместимости Изменение параметров совместимости часто помогает избавиться от сбоев при открытии программ. Чтобы настроить их, проследуйте инструкции: 1. Кликните ПКМ по ярлыку или файлу запускаемой программы или игры и нажмите на пункт Свойства. 2. В новом окне откройте вкладку Совместимость. 3. Нажмите на кнопку Запустить средство устранения проблем. 4. Откроется мастер настройки, который автоматически подберет подходящие параметры и предложит проверить работоспособность приложения. Если программа не запустится, он предложит другую конфигурацию. Таким способом можно легко найти подходящие настройки. Если же мастер совместимости не поможет, можно подобрать конфигурацию самостоятельно, изменяя ее в свойствах файла. Устанавливайте разные версии операционной системы в графе Режим совместимости, сохраняйте изменения и пробуйте открыть приложение. Возможно удастся подобрать нужные параметры.

Переустановка приложения Иногда эта ошибка возникает из-за поврежденных файлов запускаемого приложения. Стоит попробовать переустановить его, по возможности, а затем проверить еще раз. Возможно проблема уйдет.

Обновление программы Если версия приложения устарела, могут возникать проблемы с его работой. Можно попробовать обновить программу, загрузив новейшую из доступных версий с официального сайта разработчика.

Проверка разрядности Если вы скачали и установили новую программу или игру, а с ее запуском возникают проблемы, возможно вы загрузили версию, которая не подходит под вашу ОС. Нужно использовать те редакции приложений, разрядность которых подходит изданию операционной системы. Если у вас 64-битная версия Windows, вам нужно устанавливать программы именно такой разрядности. Если же у вас установлена 32-битное издание ОС, вам следует использовать только x86 приложения. Убедитесь, что разрядность программы совпадает с редакцией вашей ОС. При необходимости, загрузите другое издание ПО. Разрядность установленной версии Windows указана в свойствах системы, которые можно открыть нажав ПКМ по иконке Этот компьютер и выбрав пункт Свойства.

Деактивация антивируса Антивирусы нередко блокируют открытие программ и файлов. Если вы пользуетесь защитой от вредоносного ПО, то возможно причиной неисправности в вашем случае является именно она. Попробуйте временно отключить или удалить ее, после чего еще раз запустить приложение.

Отключение SmartScreen Встроенная в Windows функция SmartScreen нередко становится причиной проблем с запуском программ. Можно попробовать отключить ее, чтобы избавиться от неполадки. Для этого существует несколько способов. Рассмотрим два.

Через параметры Чтобы деактивировать эту настройку через параметры Windows (панель управления), сделайте следующее: 1. Зайдите в параметры. Это можно сделать разными способами. Самый простой — одновременным нажатием сочетания клавиш Win и I. 2. Перейдите в раздел Обновление и безопасность. 3. В левой колонке выберите строку Безопасность Windows. 4. Нажмите на кнопку Открыть Центр безопасности в правой части окна. 5. Найдите в Управление приложениями и браузерами через боковое меню. 6. В разделе Проверка приложений и файлов отметьте пункт Выключить. 7. Перезагрузите Windows и попробуйте запустить приложение снова.

При помощи редактора групповой политики Другой способ — через gpedit. Чтобы выключить SmartScreen с его помощью, проследуйте инструкции: 1. Откройте окно Выполнить, одновременно нажав на клавиатуре кнопки Win и R. 2. Введите в строку gpedit.msc и нажмите на клавишу Enter. 3. В левой колонке открывшегося окна раскройте раздел Конфигурация компьютера, после чего Административные шаблоны, Компоненты Windows, SmartScreen Защитника Windows и Explorer. 4. Нажмите ПКМ по пункту Настроить функцию в правой части окна и выберите Изменить. 5. В появившемся окне установите значение Отключено. 6. Выйдите с сохранением изменений, используя кнопки Применить и ОК. 7. Перезагрузите Windows и попробуйте открыть программу повторно.