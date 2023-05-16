Файловая система тома не распознана — почему и что делать?

Покупку новой флэшки могут омрачить различные проблемы, препятствующие её работе. В частности, о проблемах с флэш-накопителем говорит сообщение о том, что файловая система тома не распознана.
Причины возникновения ошибки
Среди возможных причин выделяют следующие:
- Физические повреждения;
- Программные сбои.
С физическими повреждениями, обычно, сложностей не возникает. Чаще всего проблема заключается в неисправности USB-порта компьютера или самой флэшки, перегреве или переохлаждении устройства, а также поломке его составляющих. В таких случаях проще купить новую флэшку, чем пытаться ремонтировать её, или заменить сломанный порт в компьютере. И по этим же причинам лучше всего использовать её для переноса файлов, а не их постоянного хранения. Куда сложнее вопрос обстоит с программными сбоями.
Программные сбои
Перечень возможных проблем несколько шире, чем при механических повреждениях.
В числе возможных проблем следующие:
- Компьютерный вирус;
- Неправильное форматирование;
- Перепады напряжения;
- Программные сбои в работе микроконтроллера;
- Устаревшие драйвера;
- Неверно выбран порт;
- Файловая система RAW.
По этим причинам флэшка может повредиться, из-за чего ей потребуется восстановление.
Перед тем как пробовать следующие способы, проверьте работоспособность флэшки на других устройствах с другими ОС, так как проблема может быть просто в неисправном USB-разъеме компьютера.
Удаление вирусов
Вирусы на компьютере могут блокировать работу флэшки, так что не помешает перед её повторным подключением проверить ПК на их наличие. Для этого можно воспользоваться известными антивирусами и возможностью пробного периода, чтобы их не покупать, либо же утилитами для сканирования компьютера, например, Dr. Web Cureit!
Форматирование
Если флэшка была неправильно отформатирована, её файловая система могла нарушиться, из-за чего в качестве неё отображается RAW. Само по себе восстановление такой системы — это сложный процесс, который может потребовать вмешательства стороннего ПО. Однако можно попробовать сделать это силами ОС:
1. Запустите командную строку, введя cmd в поиске Windows и выбрав Запуск от имени администратора после нажатия на командную строку правой кнопкой мыши.
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2. Введите chkdsk #: /f, где вместо # имя вашего диска. При появлении сообщения следует ввести Y и перезагрузить компьютер.
3. Если это не помогло, при помощи сочетания Win + R откройте окно Выполнить и введите diskmgmt.msc
4. В появившемся окне выберите свою флэшку, нажмите на неё правой кнопкой мыши и выберите Форматировать. Помните, что после этого на диске не останется ничего!
После этого файловая система флэшки должна стать читаемой для компьютера, однако помните, что все данные будут стерты с неё. Конечно, существуют утилиты, которые способны восстановить часть или даже все отформатированные файлы, но это тема для отдельной статьи.
Обновление драйверов
Иногда проблема может крыться в драйверах. Их обновление не является чем-то сложным:
1. На рабочем столе найдите ярлык Этот компьютер и нажмите на него правой кнопкой мыши, а затем выберите Свойства. Если возникают какие-либо ошибки, откройте панель управления и выберите на ней Диспетчер устройств.
2. Найдите в списке свою флэшку и нажмите на неё правой кнопкой мыши, а затем выберите Обновить драйверы…. В открывшемся окне выберите автоматический поиск обновлений и следуйте инструкции.
Однако чаще всего оказывается так, что используются уже актуальные драйвера.
Выбор правильного порта
Самыми распространенными типами USB-портов являются 2.0 и 3.0. Они имеют достаточно много отличий, однако нам не нужно в них углубляться. Основная проблема заключается в том, что некоторые флэшки могут работать только при подключении через USB 3.0 или USB 2.0. Поэтому, если ваше устройство не обнаруживается или возникают проблемы, попробуйте вставить его в другой порт.
Заключение
Поломка флэшки — не самое приятное явление. При попытках решить проблему с нераспознанной файловой системой тома прибегать к форматированию устройства нужно только при отсутствии иного выбора. Перед этим необходимо ознакомиться с утилитами, восстанавливающими отформатированные данные, чтобы вернуть ценные файлы, которые хранились на флэшке.