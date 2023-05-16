Файловая система тома не распознана — почему и что делать?

Покупку новой флэшки могут омрачить различные проблемы, препятствующие её работе. В частности, о проблемах с флэш-накопителем говорит сообщение о том, что файловая система тома не распознана.

Причины возникновения ошибки Среди возможных причин выделяют следующие: Физические повреждения;

Программные сбои. С физическими повреждениями, обычно, сложностей не возникает. Чаще всего проблема заключается в неисправности USB-порта компьютера или самой флэшки, перегреве или переохлаждении устройства, а также поломке его составляющих. В таких случаях проще купить новую флэшку, чем пытаться ремонтировать её, или заменить сломанный порт в компьютере. И по этим же причинам лучше всего использовать её для переноса файлов, а не их постоянного хранения. Куда сложнее вопрос обстоит с программными сбоями.

Программные сбои Перечень возможных проблем несколько шире, чем при механических повреждениях. В числе возможных проблем следующие: Компьютерный вирус;

Неправильное форматирование;

Перепады напряжения;

Программные сбои в работе микроконтроллера;

Устаревшие драйвера;

Неверно выбран порт;

Файловая система RAW. По этим причинам флэшка может повредиться, из-за чего ей потребуется восстановление. Перед тем как пробовать следующие способы, проверьте работоспособность флэшки на других устройствах с другими ОС, так как проблема может быть просто в неисправном USB-разъеме компьютера.

Удаление вирусов Вирусы на компьютере могут блокировать работу флэшки, так что не помешает перед её повторным подключением проверить ПК на их наличие. Для этого можно воспользоваться известными антивирусами и возможностью пробного периода, чтобы их не покупать, либо же утилитами для сканирования компьютера, например, Dr. Web Cureit!

Форматирование Если флэшка была неправильно отформатирована, её файловая система могла нарушиться, из-за чего в качестве неё отображается RAW. Само по себе восстановление такой системы — это сложный процесс, который может потребовать вмешательства стороннего ПО. Однако можно попробовать сделать это силами ОС: 1. Запустите командную строку, введя cmd в поиске Windows и выбрав Запуск от имени администратора после нажатия на командную строку правой кнопкой мыши. 1 2. Введите chkdsk #: /f, где вместо # имя вашего диска. При появлении сообщения следует ввести Y и перезагрузить компьютер. 3. Если это не помогло, при помощи сочетания Win + R откройте окно Выполнить и введите diskmgmt.msc 4. В появившемся окне выберите свою флэшку, нажмите на неё правой кнопкой мыши и выберите Форматировать. Помните, что после этого на диске не останется ничего! После этого файловая система флэшки должна стать читаемой для компьютера, однако помните, что все данные будут стерты с неё. Конечно, существуют утилиты, которые способны восстановить часть или даже все отформатированные файлы, но это тема для отдельной статьи.

Обновление драйверов Иногда проблема может крыться в драйверах. Их обновление не является чем-то сложным: 1. На рабочем столе найдите ярлык Этот компьютер и нажмите на него правой кнопкой мыши, а затем выберите Свойства. Если возникают какие-либо ошибки, откройте панель управления и выберите на ней Диспетчер устройств. 2. Найдите в списке свою флэшку и нажмите на неё правой кнопкой мыши, а затем выберите Обновить драйверы…. В открывшемся окне выберите автоматический поиск обновлений и следуйте инструкции. Однако чаще всего оказывается так, что используются уже актуальные драйвера.

Выбор правильного порта Самыми распространенными типами USB-портов являются 2.0 и 3.0. Они имеют достаточно много отличий, однако нам не нужно в них углубляться. Основная проблема заключается в том, что некоторые флэшки могут работать только при подключении через USB 3.0 или USB 2.0. Поэтому, если ваше устройство не обнаруживается или возникают проблемы, попробуйте вставить его в другой порт.