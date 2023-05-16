SoftSalad СОФТСАЛАТ
Инструкции 22.05.2023 3 минуты

Файловая система тома не распознана — почему и что делать?

Причины невозможности распознавания файловой системы тома и способы их устранения.

Редакция SoftSalad Редакция SoftSalad 814 статей

Покупку новой флэшки могут омрачить различные проблемы, препятствующие её работе. В частности, о проблемах с флэш-накопителем говорит сообщение о том, что файловая система тома не распознана.

Причины возникновения ошибки

Среди возможных причин выделяют следующие:

  • Физические повреждения;
  • Программные сбои.

С физическими повреждениями, обычно, сложностей не возникает. Чаще всего проблема заключается в неисправности USB-порта компьютера или самой флэшки, перегреве или переохлаждении устройства, а также поломке его составляющих. В таких случаях проще купить новую флэшку, чем пытаться ремонтировать её, или заменить сломанный порт в компьютере. И по этим же причинам лучше всего использовать её для переноса файлов, а не их постоянного хранения. Куда сложнее вопрос обстоит с программными сбоями.

Программные сбои

Перечень возможных проблем несколько шире, чем при механических повреждениях.

В числе возможных проблем следующие:

  • Компьютерный вирус;
  • Неправильное форматирование;
  • Перепады напряжения;
  • Программные сбои в работе микроконтроллера;
  • Устаревшие драйвера;
  • Неверно выбран порт;
  • Файловая система RAW.

По этим причинам флэшка может повредиться, из-за чего ей потребуется восстановление.

Перед тем как пробовать следующие способы, проверьте работоспособность флэшки на других устройствах с другими ОС, так как проблема может быть просто в неисправном USB-разъеме компьютера.

Удаление вирусов

Вирусы на компьютере могут блокировать работу флэшки, так что не помешает перед её повторным подключением проверить ПК на их наличие. Для этого можно воспользоваться известными антивирусами и возможностью пробного периода, чтобы их не покупать, либо же утилитами для сканирования компьютера, например, Dr. Web Cureit!

Форматирование

Если флэшка была неправильно отформатирована, её файловая система могла нарушиться, из-за чего в качестве неё отображается RAW. Само по себе восстановление такой системы — это сложный процесс, который может потребовать вмешательства стороннего ПО. Однако можно попробовать сделать это силами ОС:

1. Запустите командную строку, введя cmd в поиске Windows и выбрав Запуск от имени администратора после нажатия на командную строку правой кнопкой мыши.

Запуск CMD1

2. Введите chkdsk #: /f, где вместо # имя вашего диска. При появлении сообщения следует ввести Y и перезагрузить компьютер.

chkdsk #: /f

3. Если это не помогло, при помощи сочетания Win + R откройте окно Выполнить и введите diskmgmt.msc

Выполнение diskmgmt.msc

4. В появившемся окне выберите свою флэшку, нажмите на неё правой кнопкой мыши и выберите Форматировать. Помните, что после этого на диске не останется ничего!

После этого файловая система флэшки должна стать читаемой для компьютера, однако помните, что все данные будут стерты с неё. Конечно, существуют утилиты, которые способны восстановить часть или даже все отформатированные файлы, но это тема для отдельной статьи.

Обновление драйверов

Иногда проблема может крыться в драйверах. Их обновление не является чем-то сложным:

1. На рабочем столе найдите ярлык Этот компьютер и нажмите на него правой кнопкой мыши, а затем выберите Свойства. Если возникают какие-либо ошибки, откройте панель управления и выберите на ней Диспетчер устройств.

Панель управления

2. Найдите в списке свою флэшку и нажмите на неё правой кнопкой мыши, а затем выберите Обновить драйверы…. В открывшемся окне выберите автоматический поиск обновлений и следуйте инструкции.

Диспетчер устройств

Установка драйвера

Однако чаще всего оказывается так, что используются уже актуальные драйвера.

Выбор правильного порта

Самыми распространенными типами USB-портов являются 2.0 и 3.0. Они имеют достаточно много отличий, однако нам не нужно в них углубляться. Основная проблема заключается в том, что некоторые флэшки могут работать только при подключении через USB 3.0 или USB 2.0. Поэтому, если ваше устройство не обнаруживается или возникают проблемы, попробуйте вставить его в другой порт.

Заключение

Поломка флэшки — не самое приятное явление. При попытках решить проблему с нераспознанной файловой системой тома прибегать к форматированию устройства нужно только при отсутствии иного выбора. Перед этим необходимо ознакомиться с утилитами, восстанавливающими отформатированные данные, чтобы вернуть ценные файлы, которые хранились на флэшке.

Автор статьи

Редакция SoftSalad Редакция SoftSalad 814 статей

Программы из статьи

Dr.Web CureIt!
Dr.Web CureIt!

Версия 2026

Программа для поиска и удаления вирусов

Рейтинг 2,9 из 5 2,9 (28)

Читайте также

Файл или папка повреждены, чтение невозможно — что значит и можно ли исправить?
Файл или папка повреждены, чтение невозможно — что значит и можно ли исправить?

Советы и инструкции по решению ошибки "Файл или папка повреждены, чтение невозможно".

Файловая система тома не распознана — как решить ошибку?
Файловая система тома не распознана — как решить ошибку?

Советы и инструкции по решению проблемы "Файловая система тома не распознана".

Почему файловая система у диска стала RAW? Что это значит?
Почему файловая система у диска стала RAW? Что это значит?

Что это значит и на что влияет?

Обсуждение статьи