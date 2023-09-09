Данная установка запрещена политикой, заданной системным администратором — как исправить?

Уведомление Данная установка запрещена политикой, заданной системным администратором может появляться при установке нового приложения в Windows или .msi или .exe файла. Оно возникает из-за некорректных настроек безопасности ОС, блокирующих запуск инсталлятора. Рассмотрим, как можно быстро устранить эту неполадку.

5 способов решения ошибки Разберем несколько методов устранения проблемы. Все они заключаются в изменении параметров безопасности Windows, которые не позволяют выполнить установку.

Отключение функции UAC В некоторых случаях ошибка возникает из-за настроек безопасности UAC. Можно попробовать временно выключить их, чтобы устранить неисправность. Для этого: 1. Введите UAC в графе поиска на панели задач или в меню Пуск. 2. Выберите Изменение параметров контроля. 3. Поставьте значение Никогда не уведомлять, опустив ползунок вниз. 4. Кликните на кнопку ОК и подтвердите действия, нажав Да в новом окне. После этого попробуйте открыть установщик снова. Возможно проблема уйдет.

Проверка службы Windows Installer Иногда служба установщика Windows отключается. Это может происходить по разным причинам. Стоит проверить, включена ли служба Windows Installer, и при необходимости активировать ее. Для этого проделайте следующее: 1. Нажмите сочетание Win + R на клавиатуре. Откроется утилита Выполнить. 2. Введите services.msc и нажмите на кнопку Enter. 3. В списке служб найдите Установщик Windows, кликните по нему ПКМ и нажмите на строку Свойства. 4. Убедитесь, что в графе Тип запуска выбрано значение Автоматически. Если установлен другой параметр, измените его. 5. Нажмите на кнопку Запустить, если она активна. 6. Кликните на Применить и ОК для выхода с сохранением изменений и перезагрузите Windows.

Конфигурация групповой политики Некорректные настройки групповой политики могут приводить к невозможности запустить установщик. Чтобы установить правильные параметры, проследуйте инструкции: 1. Запустите Редактор групповой политики. Для этого нажмите кнопки Win и R одновременно. В новом окне введите gpedit.msc и кликните на кнопку ОК. 2. В левой части программы откройте меню Конфигурация компьютера, затем перейдите в Административные шаблоны, Компоненты Windows и выберите Установщик Windows. 3. В списке параметров в правой части окна найдите строку Отключение установщика Windows и кликните по ней дважды. 4. Выберите статус Отключено, нажмите Применить, ОК и выполните перезагрузку Windows.

Изменение локальной политики безопасности Этот метод актуален только для пользователей профессиональных и корпоративных изданий Windows, так как изменение конфигурации политики безопасности доступно только в них. Если вы имеете домашнюю версию, переходите к следующему решению. Если же вы обладаете Pro или Enterprise изданием, то можете попробовать данный способ. Для этого: 1. Зайдите в классическую панель управления, найдя ее через поиск на панели задач или в меню Пуск. 2. Перейдите в Система и безопасность и выберите Администрирование. 3. Откройте пункт Локальная политика безопасности. 4. Кликните дважды по строке Политики ограниченного использования программ. Скорее всего, они будут отсутствовать. 5. Чтобы создать политики, зайдите в раздел Действие в верхнем меню и выберите Создать политику ограниченного использования. 6. В открывшемся окне перейдите в Применение, установите статус Для всех пользователей, кроме локальных администраторов, нажмите Применить и ОК. После этого выполните перезагрузку операционной системы и проверьте запуск проблемного файла еще раз.

Настройка реестра Windows Изменение некоторых настроек реестра – еще один возможный метод решения проблемы, который помогает в некоторых случаях. Чтобы попробовать исправить ошибку таким способом, проследуйте инструкции: 1. Введите слово regedit в поиске на панели задач или в меню Пуск и кликните ПКМ по ссылке Редактор реестра. Выберите параметр Запуск от имени администратора, чтобы открыть утилиту с полным набором разрешений. 2. В левой части редактора откройте раздел HKEY_LOCAL_MACHINE, затем перейдите в SOFTWARE, Policies, Microsoft, после чего в Windows. 3. В разделе Windows найдите папку Installer и удалите ее, если она там окажется. Для этого кликните по ней ПКМ и выберите Удалить в контекстном меню. После этих изменений следует перезагрузить ПК. Затем можно будет пробовать запустить проблемный установщик снова.