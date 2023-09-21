У программы Installer недостаточно полномочий для получения доступа — как исправить ошибку?

Во время установки программ и игр в Windows может возникать сбой "У программы недостаточно полномочий". Наиболее часто он появляется при попытке инсталлировать приложение в другую директорию, которая отличается от стандартного пути установки. Разберем, почему возникает этот сбой и как его можно исправить.
Почему возникает ошибка?
Основная причина проблемы — отсутствие необходимых разрешений у программы установки. Она отображена в уведомлении об ошибке. Если у инсталлятора нет прав администратора, которые нужны для корректного завершения работы, установка не может быть окончена, из-за чего возникает сбой.
6 способов решения проблемы
Рассмотрим 6 несложных методов устранения неполадки, которые позволят избавиться от нее в большинстве случаев. Расположим их в порядке от наиболее действенных к тем, которые помогают реже.
Запуск с правами администратора
Основное решение, которое помогает почти всегда — запуск программы с правами администратора. Он позволяет предоставить приложению разрешения, необходимые для завершения установки. Чтобы выполнить такой запуск, нужно кликнуть по файлу программы ПКМ и выбрать пункт Запуск от имени администратора.
Настройка совместимости
Другой способ решения, который также часто помогает — это использование режима совместимости. Он позволяет открыть программу с имитацией запуска в более старой версии Windows, что часто позволяет устранить сбои.
Чтобы настроить совместимость, щелкните ПКМ по нужному файлу установщика, выберите пункт Свойства и зайдите во вкладку Совместимость в новом окне. Для подбора оптимальных параметров можно воспользоваться специальной утилитой, которую можно открыть нажав на кнопку Запустить средство.
Другой вариант — настроить совместимость вручную. Для этого нужно активировать галочку Запустить программу в режиме совместимости, выбрать одну из предложенных операционных систем, щелкнуть Применить и ОК.
Затем следует проверить работу приложения. Если оно заработает исправно, оставьте эти настройки. Если нет — попробуйте другие параметры.
Снятие атрибута Только для чтения
Одна из возможных причин появления сбоя — действие параметра Только для чтения. Чтобы проверить его и отключить, если потребуется, кликните ПКМ по файлу установщика и выберите пункт Свойства. Убедитесь, что в открывшемся окне отключен параметр Только для чтения. Если окажется, что он активирован — выключите его, нажмите Применить и ОК.
Отключение UAC
В некоторых случаях отключение функции контроля учетных записей позволяет избавиться от ошибки Недостаточно полномочий. Чтобы выключить этот параметр, выполните следующее:
1. Зайдите в Панель управления и установите просмотр Крупные значки.
2. Найдите пункт Учетные записи и кликните по нему.
3. Щелкните по ссылке Изменить параметры контроля.
4. В появившемся окне настройки опустите ползунок вниз и нажмите ОК.
5. Подтвердите действия в новом окне.
После этого следует проверить работоспособность проблемной программы. Возможно, она начнет выполняться исправно.
Загрузка необходимых драйверов
Если проблемная программа требует для своей работы драйвера для определенных устройств, стоит загрузить и установить их, если они отсутствуют в системе. К таким приложениям относятся, например, профессиональное ПО и игры, которым часто нужны исправные видеодрайвера для запуска. Если они отсутствуют, нужно установить их. Для этого можно воспользоваться специализированным программами, которые загружают драйвера автоматически. Например, DriverHub или Snappy Driver Installer.
Использование другой учетной записи
Исправить ошибку также может помочь использование второго аккаунта в Windows. Если в системе создано несколько профилей, можно попробовать войти в другую учетную запись и выполнить установку приложения оттуда. В ряде случаев это позволяет корректно завершить инсталляцию.