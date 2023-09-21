У программы Installer недостаточно полномочий для получения доступа — как исправить ошибку?

Во время установки программ и игр в Windows может возникать сбой "У программы недостаточно полномочий". Наиболее часто он появляется при попытке инсталлировать приложение в другую директорию, которая отличается от стандартного пути установки. Разберем, почему возникает этот сбой и как его можно исправить.

Почему возникает ошибка? Основная причина проблемы — отсутствие необходимых разрешений у программы установки. Она отображена в уведомлении об ошибке. Если у инсталлятора нет прав администратора, которые нужны для корректного завершения работы, установка не может быть окончена, из-за чего возникает сбой.

6 способов решения проблемы Рассмотрим 6 несложных методов устранения неполадки, которые позволят избавиться от нее в большинстве случаев. Расположим их в порядке от наиболее действенных к тем, которые помогают реже.

Запуск с правами администратора Основное решение, которое помогает почти всегда — запуск программы с правами администратора. Он позволяет предоставить приложению разрешения, необходимые для завершения установки. Чтобы выполнить такой запуск, нужно кликнуть по файлу программы ПКМ и выбрать пункт Запуск от имени администратора.



Настройка совместимости Другой способ решения, который также часто помогает — это использование режима совместимости. Он позволяет открыть программу с имитацией запуска в более старой версии Windows, что часто позволяет устранить сбои. Чтобы настроить совместимость, щелкните ПКМ по нужному файлу установщика, выберите пункт Свойства и зайдите во вкладку Совместимость в новом окне. Для подбора оптимальных параметров можно воспользоваться специальной утилитой, которую можно открыть нажав на кнопку Запустить средство.

Другой вариант — настроить совместимость вручную. Для этого нужно активировать галочку Запустить программу в режиме совместимости, выбрать одну из предложенных операционных систем, щелкнуть Применить и ОК.

Затем следует проверить работу приложения. Если оно заработает исправно, оставьте эти настройки. Если нет — попробуйте другие параметры.

Снятие атрибута Только для чтения Одна из возможных причин появления сбоя — действие параметра Только для чтения. Чтобы проверить его и отключить, если потребуется, кликните ПКМ по файлу установщика и выберите пункт Свойства. Убедитесь, что в открывшемся окне отключен параметр Только для чтения. Если окажется, что он активирован — выключите его, нажмите Применить и ОК.



Отключение UAC В некоторых случаях отключение функции контроля учетных записей позволяет избавиться от ошибки Недостаточно полномочий. Чтобы выключить этот параметр, выполните следующее: 1. Зайдите в Панель управления и установите просмотр Крупные значки. 2. Найдите пункт Учетные записи и кликните по нему.

3. Щелкните по ссылке Изменить параметры контроля.

4. В появившемся окне настройки опустите ползунок вниз и нажмите ОК.

5. Подтвердите действия в новом окне. После этого следует проверить работоспособность проблемной программы. Возможно, она начнет выполняться исправно.

Загрузка необходимых драйверов Если проблемная программа требует для своей работы драйвера для определенных устройств, стоит загрузить и установить их, если они отсутствуют в системе. К таким приложениям относятся, например, профессиональное ПО и игры, которым часто нужны исправные видеодрайвера для запуска. Если они отсутствуют, нужно установить их. Для этого можно воспользоваться специализированным программами, которые загружают драйвера автоматически. Например, DriverHub или Snappy Driver Installer.