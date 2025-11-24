Как запустить нейросеть на своем ПК с помощью Text Generation WebUI?

Работать с нейросетевыми моделями можно прямо со своего ПК, используя такие ПО, как Text Generation WebUI. Оно предоставляет удобный веб-интерфейс для управления нейросетями, предлагая множество опций и настроек. Программа поддерживает различные форматы моделей и методов загрузки. Text Generation WebUI работает на Windows 10 и выше в 64-битной версии, а также имеет английский язык интерфейса.

Что такое Text Generation WebUI

Text Generation WebUI — мощная платформа с открытым исходным кодом для работы с языковыми моделями. Проект разработан oobabooga и стал популярным благодаря своей доступности и универсальности. Основная задача программы — предоставить единственное место для взаимодействия с разными нейросетевыми моделями. Она поддерживает как локальную работу, так и подключение к внешним API.

Функционал программы поддерживает все современные форматы моделей. Поддержка GGUF, GPTQ и других форматов обеспечивает совместимость с практически любыми нейросетями. Text Generation WebUI автоматически настраивает параметры под доступное оборудование. Эффективное использование памяти позволяет работать с большими моделями на ПК со слабым железом.

Интерфейс программы разделен на несколько режимов работы для разных задач. Режим чата предназначен для обычного общения с нейросетью. Режим инструкций удобен для выполнения конкретных задач и запросов. Отдельные вкладки отвечают за настройку моделей и параметров генерации.

Функциональные возможности включают более сложные инструменты для тонкой настройки. Пользователи могут регулировать самые разные параметры генерации текста. Поддержка шаблонов форматов позволяет адаптировать модель под разные стили общения. Система расширений добавляет новые функции и возможности.

Изображение сгенерировано нейросетью Яндекс Шедеврум