Windows 11 по умолчанию собирает и передает на серверы Microsoft значительный объем информации о действиях пользователя, конфигурации оборудования, использовании приложений и даже вводимых текстах. Эта телеметрия предназначена для улучшения системы, но многие пользователи считают такое вмешательство чрезмерным и хотят минимизировать или полностью прекратить передачу данных.

Полностью отключить так называемую слежку невозможно из-за архитектуры системы, однако существует несколько уровней ограничения: от простых переключателей в интерфейсе до более низкоуровневых настроек реестра и групповых политик. В этом руководстве описаны все проверенные способы сокращения сбора данных в Windows 11. Инструкции подходят для редакций Home и Pro, но некоторые методы доступны только в профессиональной версии.

Какие данные собирает Windows 11 Система передает два основных типа данных: обязательную диагностическую информацию и необязательные данные. Обязательная телеметрия включает сведения о версии системы, установленных драйверах, сбоях и ошибках, а также информацию о работе оборудования. Эти данные не содержат личных идентификаторов и передаются даже при выборе минимального уровня диагностики. Необязательные данные включают историю посещенных веб-сайтов, вводимые тексты для улучшения автозаполнения, данные о местоположении, информацию об использовании приложений и рекламные идентификаторы. Именно этот тип данных можно отключать с помощью настроек. Кроме того, Windows 11 использует рекламный ID для персонализации предложений в приложениях и в меню Пуск. Отключение этого идентификатора не влияет на работоспособность, но убирает таргетированную рекламу.

Базовые настройки конфиденциальности через интерфейс системы Самый простой способ уменьшить слежку — перейти в Параметры — Конфиденциальность и защита и выключить на все основные чекбоксы, которые управляют разрешениями для приложений и передачей диагностических данных. В разделе Диагностика и отзывы выбирается уровень отправки данных. Доступны варианты Обязательные диагностические данные и Дополнительные диагностические данные. Для минимальной передачи устанавливается первый вариант. Также здесь находится переключатель Улучшение рукописного ввода и ввода с клавиатуры. Его следует выключить, чтобы текстовый ввод не отправлялся для анализа. В разделе Разрешения приложений каждый пункт — доступ к микрофону, камере, местоположению, контактам, календарю, сообщениям, звонкам и файловой системе — можно отключить глобально или для отдельных приложений. Для максимальной приватности все глобальные переключатели переводятся в положение Выкл. Однако следует помнить, что некоторые приложения, например карты или видеозвонки, могут перестать работать корректно. В разделе Рекомендации и предложения следует отключить все параметры, связанные с передачей данных на серверы Microsoft. После этого рекламные предложения перестанут быть персонализированными. Также в разделе Разрешения, касающиеся поиска можно отключить Поиск содержимого в облаке и Журнал, чтобы запросы не уходили на серверы Microsoft. Эти настройки доступны в любой редакции Windows 11, а их отключение занимает не более пяти минут. Однако они не отключают фоновые службы телеметрии и некоторые системные процессы, которые продолжают отправлять данные независимо от выбранного уровня. Для более глубокого ограничения требуются дополнительные инструменты.

Настройка уровня телеметрии через групповые политики Windows 11 Pro включает в себя опцию Редактор локальной групповой политики. Этот инструмент позволяет задать уровень диагностических данных с более тонкой гранулярностью, чем в интерфейсе параметров. Открывается редактор через поиск по запросу gpedit.msc . В дереве политик необходимо перейти к разделу Конфигурация компьютера — Административные шаблоны — Компоненты Windows — Сборки для сбора данных и предварительные сборки. Здесь находится множество политик, которые нужно выключить. Однако есть две политики, которые наоборот следует включить, а именно: Отключение средства просмотра диагностических данных.

Отключение загрузки OneSettings. Кроме того, в групповых политиках можно отключить отправку отчетов об ошибках. Политика Отключить отчеты об ошибках Windows находится в разделе Компоненты Windows — Отчеты об ошибках Windows. Включение этой политики предотвращает автоматическую отправку дампов памяти и логов сбоев. Однако это не влияет на регулярную телеметрию, только на аварийные отчеты. После изменения политик требуется выполнить команду gpupdate /force в командной строке с правами администратора для применения изменений без перезагрузки.

Редактирование реестра для отключения телеметрии и служб Для редакции Home, где групповые политики отсутствуют, используется реестр Windows. Он открывается с помощью команды Выполнить (Win + R) и вводом команды regedit . Внимание: все изменения в реестре требуют осторожности! Перед редактированием рекомендуется создать точку восстановления системы. Основной параметр, управляющий уровнем телеметрии, находится в ветке HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows\DataCollection. Если ветка отсутствует, ее необходимо создать. Внутри создается DWORD-параметр с именем AllowTelemetry и значением 0. После изменения требуется перезагрузка. Другой ключевой параметр — отключение рекламного идентификатора через реестр. В ветке HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\AdvertisingInfo создается параметр DWORD Enabled со значением 0. Это отключает использование идентификатора в приложениях. Для отключения отправки данных о вводе с клавиатуры и пера используется ветка HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\InputPersonalization. Параметр RestrictImplicitInkCollection и RestrictImplicitTextCollection устанавливается в 1. Эти значения запрещают сбор данных ввода. Также можно отключить службу Connected User Experiences and Telemetry, которая отвечает за сбор и отправку телеметрии. Эта служба имеет внутреннее имя DiagTrack. Ее отключение через реестр снижает активность передачи. В реестре путь к параметрам службы — HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\DiagTrack. Параметр Start изменяется с 2 на 4. Однако Microsoft предупреждает, что отключение этой службы может нарушить работу системы обновлений и некоторых диагностических инструментов. На практике отключение часто не приводит к видимым проблемам, но после крупных обновлений служба может включиться снова. Служба dmwappushservice, отвечающая за отправку данных через WAP-протокол, также может быть отключена изменением параметра Start на 4 в ветке HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\dmwappushservice. После всех правок реестра изменения вступают в силу после перезагрузки. Некоторые параметры действуют только для новых сеансов, поэтому требуется полная перезагрузка компьютера.

Отключение планировщика задач и фоновых заданий Многие задачи телеметрии запускаются через планировщик задач Windows. Эти задания активируются при простое системы, при подключении к сети или по расписанию. Их отключение снижает количество фоновых отправок. Открывается планировщик задач через taskschd.msc . В дереве задач необходимо перейти в библиотеку Microsoft — Windows — Customer Experience Improvement Program. Здесь находятся задания Consolidator и UsbCeip, которые собирают данные об использовании и отправляют их. Каждое задание можно отключить, щелкнув правой кнопкой и выбрав Отключить. Также в разделе Microsoft — Windows — DiskDiagnostic расположены задания для сбора данных о дисках, которые можно отключить. Полное их отключение требует времени, но значительно сокращает количество сетевых запросов к серверам Microsoft. Необходимо учитывать, что после обновлений системы некоторые задания могут восстанавливаться. Для постоянного контроля рекомендуется периодически проверять планировщик и повторно отключать задания.

Сторонние утилиты для комплексной настройки приватности Для пользователей, которые не хотят вручную редактировать реестр и политики, существуют бесплатные программы, автоматизирующие отключение слежки. Эти утилиты предлагают переключатели для десятков параметров, включая телеметрию, рекламу, службы и задачи планировщика. Они не требуют установки, достаточно запустить исполняемый файл. Важно скачивать их только с официальных сайтов разработчиков, чтобы избежать подделок с вредоносным кодом. После применения настроек утилиты рекомендуется перезагрузить компьютер. Сторонние утилиты не отключают всю телеметрию навсегда — системные обновления могут перезаписать некоторые параметры, поэтому программу стоит запускать повторно после каждого крупного обновления.

Блокировка доменов Microsoft через файл hosts и брандмауэр Дополнительный барьер — блокировка сетевых адресов, на которые Windows отправляет телеметрию. Известные домены включают vortex.data.microsoft.com, settings-win.data.microsoft.com, telemetry.microsoft.com, watson.telemetry.microsoft.com и другие. Эти адреса можно перенаправить на локальный адрес 127.0.0.1 в файле hosts, расположенном по пути C:\Windows\System32\drivers\etc\hosts. Для редактирования файла требуется его открыть с правами администратора и внести следующие записи:

127.0.0.1 vortex.data.microsoft.com

127.0.0.1 settings-win.data.microsoft.com

… После сохранения изменения применяются сразу без перезагрузки. Однако Microsoft регулярно меняет домены и добавляет новые, поэтому список быстро устаревает. Можно использовать готовые списки, которые обновляются сообществами, но их актуальность не гарантируется.