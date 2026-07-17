Windows 11 по умолчанию собирает и передает на серверы Microsoft значительный объем информации о действиях пользователя, конфигурации оборудования, использовании приложений и даже вводимых текстах. Эта телеметрия предназначена для улучшения системы, но многие пользователи считают такое вмешательство чрезмерным и хотят минимизировать или полностью прекратить передачу данных.
Полностью отключить так называемую слежку невозможно из-за архитектуры системы, однако существует несколько уровней ограничения: от простых переключателей в интерфейсе до более низкоуровневых настроек реестра и групповых политик. В этом руководстве описаны все проверенные способы сокращения сбора данных в Windows 11. Инструкции подходят для редакций Home и Pro, но некоторые методы доступны только в профессиональной версии.
Какие данные собирает Windows 11
Система передает два основных типа данных: обязательную диагностическую информацию и необязательные данные. Обязательная телеметрия включает сведения о версии системы, установленных драйверах, сбоях и ошибках, а также информацию о работе оборудования. Эти данные не содержат личных идентификаторов и передаются даже при выборе минимального уровня диагностики.
Необязательные данные включают историю посещенных веб-сайтов, вводимые тексты для улучшения автозаполнения, данные о местоположении, информацию об использовании приложений и рекламные идентификаторы. Именно этот тип данных можно отключать с помощью настроек. Кроме того, Windows 11 использует рекламный ID для персонализации предложений в приложениях и в меню Пуск. Отключение этого идентификатора не влияет на работоспособность, но убирает таргетированную рекламу.
Базовые настройки конфиденциальности через интерфейс системы
Самый простой способ уменьшить слежку — перейти в Параметры — Конфиденциальность и защита и выключить на все основные чекбоксы, которые управляют разрешениями для приложений и передачей диагностических данных.
В разделе Диагностика и отзывы выбирается уровень отправки данных. Доступны варианты Обязательные диагностические данные и Дополнительные диагностические данные. Для минимальной передачи устанавливается первый вариант. Также здесь находится переключатель Улучшение рукописного ввода и ввода с клавиатуры. Его следует выключить, чтобы текстовый ввод не отправлялся для анализа.
В разделе Разрешения приложений каждый пункт — доступ к микрофону, камере, местоположению, контактам, календарю, сообщениям, звонкам и файловой системе — можно отключить глобально или для отдельных приложений. Для максимальной приватности все глобальные переключатели переводятся в положение Выкл. Однако следует помнить, что некоторые приложения, например карты или видеозвонки, могут перестать работать корректно.
В разделе Рекомендации и предложения следует отключить все параметры, связанные с передачей данных на серверы Microsoft. После этого рекламные предложения перестанут быть персонализированными.
Также в разделе Разрешения, касающиеся поиска можно отключить Поиск содержимого в облаке и Журнал, чтобы запросы не уходили на серверы Microsoft.
Эти настройки доступны в любой редакции Windows 11, а их отключение занимает не более пяти минут. Однако они не отключают фоновые службы телеметрии и некоторые системные процессы, которые продолжают отправлять данные независимо от выбранного уровня. Для более глубокого ограничения требуются дополнительные инструменты.
Настройка уровня телеметрии через групповые политики
Windows 11 Pro включает в себя опцию Редактор локальной групповой политики. Этот инструмент позволяет задать уровень диагностических данных с более тонкой гранулярностью, чем в интерфейсе параметров. Открывается редактор через поиск по запросу
gpedit.msc. В дереве политик необходимо перейти к разделу Конфигурация компьютера — Административные шаблоны — Компоненты Windows — Сборки для сбора данных и предварительные сборки. Здесь находится множество политик, которые нужно выключить. Однако есть две политики, которые наоборот следует включить, а именно:
Отключение средства просмотра диагностических данных.
Отключение загрузки OneSettings.
Кроме того, в групповых политиках можно отключить отправку отчетов об ошибках. Политика Отключить отчеты об ошибках Windows находится в разделе Компоненты Windows — Отчеты об ошибках Windows. Включение этой политики предотвращает автоматическую отправку дампов памяти и логов сбоев. Однако это не влияет на регулярную телеметрию, только на аварийные отчеты.
После изменения политик требуется выполнить команду
gpupdate /force в командной строке с правами администратора для применения изменений без перезагрузки.
Редактирование реестра для отключения телеметрии и служб
Для редакции Home, где групповые политики отсутствуют, используется реестр Windows. Он открывается с помощью команды Выполнить (Win + R) и вводом команды
regedit.
Внимание: все изменения в реестре требуют осторожности! Перед редактированием рекомендуется создать точку восстановления системы.
Основной параметр, управляющий уровнем телеметрии, находится в ветке HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows\DataCollection. Если ветка отсутствует, ее необходимо создать. Внутри создается DWORD-параметр с именем AllowTelemetry и значением 0. После изменения требуется перезагрузка.
Другой ключевой параметр — отключение рекламного идентификатора через реестр. В ветке HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\AdvertisingInfo создается параметр DWORD Enabled со значением 0. Это отключает использование идентификатора в приложениях.
Для отключения отправки данных о вводе с клавиатуры и пера используется ветка HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\InputPersonalization. Параметр RestrictImplicitInkCollection и RestrictImplicitTextCollection устанавливается в 1. Эти значения запрещают сбор данных ввода.
Также можно отключить службу Connected User Experiences and Telemetry, которая отвечает за сбор и отправку телеметрии. Эта служба имеет внутреннее имя DiagTrack. Ее отключение через реестр снижает активность передачи. В реестре путь к параметрам службы — HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\DiagTrack. Параметр Start изменяется с 2 на 4. Однако Microsoft предупреждает, что отключение этой службы может нарушить работу системы обновлений и некоторых диагностических инструментов. На практике отключение часто не приводит к видимым проблемам, но после крупных обновлений служба может включиться снова.
Служба dmwappushservice, отвечающая за отправку данных через WAP-протокол, также может быть отключена изменением параметра Start на 4 в ветке HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\dmwappushservice.
После всех правок реестра изменения вступают в силу после перезагрузки. Некоторые параметры действуют только для новых сеансов, поэтому требуется полная перезагрузка компьютера.
Отключение планировщика задач и фоновых заданий
Многие задачи телеметрии запускаются через планировщик задач Windows. Эти задания активируются при простое системы, при подключении к сети или по расписанию. Их отключение снижает количество фоновых отправок.
Открывается планировщик задач через
taskschd.msc. В дереве задач необходимо перейти в библиотеку Microsoft — Windows — Customer Experience Improvement Program. Здесь находятся задания Consolidator и UsbCeip, которые собирают данные об использовании и отправляют их. Каждое задание можно отключить, щелкнув правой кнопкой и выбрав Отключить.
Также в разделе Microsoft — Windows — DiskDiagnostic расположены задания для сбора данных о дисках, которые можно отключить. Полное их отключение требует времени, но значительно сокращает количество сетевых запросов к серверам Microsoft.
Необходимо учитывать, что после обновлений системы некоторые задания могут восстанавливаться. Для постоянного контроля рекомендуется периодически проверять планировщик и повторно отключать задания.
Сторонние утилиты для комплексной настройки приватности
Для пользователей, которые не хотят вручную редактировать реестр и политики, существуют бесплатные программы, автоматизирующие отключение слежки. Эти утилиты предлагают переключатели для десятков параметров, включая телеметрию, рекламу, службы и задачи планировщика.
Они не требуют установки, достаточно запустить исполняемый файл. Важно скачивать их только с официальных сайтов разработчиков, чтобы избежать подделок с вредоносным кодом. После применения настроек утилиты рекомендуется перезагрузить компьютер.
Сторонние утилиты не отключают всю телеметрию навсегда — системные обновления могут перезаписать некоторые параметры, поэтому программу стоит запускать повторно после каждого крупного обновления.
Блокировка доменов Microsoft через файл hosts и брандмауэр
Дополнительный барьер — блокировка сетевых адресов, на которые Windows отправляет телеметрию. Известные домены включают vortex.data.microsoft.com, settings-win.data.microsoft.com, telemetry.microsoft.com, watson.telemetry.microsoft.com и другие. Эти адреса можно перенаправить на локальный адрес 127.0.0.1 в файле hosts, расположенном по пути C:\Windows\System32\drivers\etc\hosts.
Для редактирования файла требуется его открыть с правами администратора и внести следующие записи:
127.0.0.1 vortex.data.microsoft.com
127.0.0.1 settings-win.data.microsoft.com
…
После сохранения изменения применяются сразу без перезагрузки. Однако Microsoft регулярно меняет домены и добавляет новые, поэтому список быстро устаревает. Можно использовать готовые списки, которые обновляются сообществами, но их актуальность не гарантируется.
Ограничения
Полное отключение всей телеметрии невозможно. Некоторые системные компоненты, такие как Центр обновлений, Защитник Windows и службы лицензирования, передают минимальные данные даже при самых строгих настройках. Microsoft оставляет за собой право собирать критическую информацию о безопасности в любом случае.
Отключение служб и задач планировщика может привести к тому, что система перестанет получать важные обновления безопасности или что некоторые функции, такие как диагностика неисправностей, станут недоступны. В редких случаях чрезмерная блокировка вызывает нестабильную работу интерфейса или зависания.
Перед применением любых изменений рекомендуется создать точку восстановления системы. Это позволит быстро вернуть исходное состояние при возникновении проблем. Также стоит записывать или запоминать, какие именно параметры изменялись, чтобы при необходимости можно было откатить только конкретные настройки.
После крупных обновлений Windows многие параметры сбрасываются к заводским значениям. Это касается как интерфейсных настроек, так и реестра и групповых политик. Поэтому после каждого такого обновления необходимо заново применять выбранные методы. Сторонние утилиты часто имеют функцию автоматического применения при старте системы, что упрощает поддержание приватности.