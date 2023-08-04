Панель задач не скрывается — почему и что делать?

При открытии видео в браузере или плеере на весь экран в Windows панель задач должна автоматически скрываться. Это также происходит, если открыть показ изображений в любой программе в полный размер. Однако иногда панель перестает исчезать и отображается даже при просмотре медиа во весь экран. В таком случае она может мешать смотреть видео или изображения. Рассмотрим, почему это происходит и как восстановить исправную работу строки задач.

Почему панель задач не исчезает при просмотре видео? Панель задач может не скрываться при просмотре фото или видео на весь экран по разным причинам. В большинстве случаев это происходит из-за сбоев Explorer, некорректных настроек системы и оформления Windows. Обычно перезапуск службы Проводника, перезагрузка компьютера или изменение некоторых параметров ОС помогает восстановить корректное отображение панели.

Как исправить сбой панели задач? Существует несколько способов исправить сбой с отображением строки задач при просмотре видео. Рассмотрим четыре основных метода решения проблемы.

1 способ — кнопка Win Самое простое решение, которое часто оказывается действенным — открытие и закрытие меню Пуск с помощью кнопки клавиатуры. Нажмите на клавишу Win, чтобы открыть меню, а затем нажмите повторно для его закрытия. Это может помочь обновить состояние панели и избавиться от возможных случайных сбоев, которые способны возникнуть в работе системы и приводить к некорректному отображению строки задач.

2 способ — очистка ОЗУ и перезагрузка ПК Иногда восстановить исправное отображение панели также помогает перезагрузка компьютера или очистка оперативной памяти с помощью закрытия некоторых запущенных приложений. Завершите работу программ, которые запущены в текущий момент, но не используются, чтобы освободить пространство в ОЗУ. Если это не поможет, стоит попробовать выполнить перезагрузку компьютера.

3 способ — перезапуск Проводника Служба explorer.exe обеспечивает работу не только файлового менеджера Windows, но и всего графического окружения. Она отвечает за отображение панелей, кнопок и других элементов интерфейса. Если ее остановить, то с экрана исчезнут строка задач и все открытые окна Проводника. При этом в работе службы Explorer в Windows нередко возникают сбои, приводящие к некорректному отображению элементов графического интерфейса, в том числе панели. Перезапуск службы позволяет завершить ее работу и запустить сервис в исправном состоянии. Обычно это помогает восстановить исправное отображение графических элементов и скрытие панели при включении видео на весь экран. Чтобы перезагрузить explorer.exe, откройте Диспетчер задач. Запустить утилиту можно сочетанием клавиш Ctrl + Shift + Esc или через контекстное меню по пустому месту на строке задач. В окне Диспетчера задач откройте вкладку Процессы, найдите строку Проводник, выделите ее и щелкните на кнопку Перезапустить. Сервис будет перезагружен.

4 способ — закрытие проблемных приложений Если панель не скрывается из-за того, что какое-то приложение требует действий от пользователя, стоит открыть эту программу и выполнить необходимые операции или закрыть ее полностью. В ряде случаев это помогает скрыть строку задач.