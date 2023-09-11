Диспетчер задач закрывается сам по себе — что делать?

Самопроизвольное завершение работы Диспетчера задач может возникать в разных версиях Windows. Причин этой проблемы существует много. Разберем, почему Диспетчер задач может сам закрываться и как это исправить.
Почему Диспетчер задач закрывается сам
Самопроизвольное закрытие приложений может быть вызвано разными причинами. Среди них:
- Деятельность вирусов
- Повреждение файлов ОС
- Конфликт установленных программ друг с другом
- Сбой в работе операционной системы
Устранение этих причин позволит избавиться от неполадки.
4 способа решения проблемы
Разберем несколько простых способов решения, которые позволят устранить причину проблемы и восстановить исправную работу Диспетчера задач в Windows.
Поиск и удаление вирусов
Одна из наиболее частых причин, из-за которых Диспетчер задач может сам закрываться — это действие вирусов. Вредоносное ПО может предотвращать завершение нежелательных процессов пользователем. Для этого оно часто отключает Диспетчер задач или иным образом препятствует его работе.
Стоит проверить, есть ли в системе вирусы, после чего, при необходимости, удалить их. Для этого можно использовать встроенный в систему Защитник Windows или любой другой антивирус. Чтобы проверить ОС на наличие вредоносного ПО с помощью стандартной утилиты, выполните следующее:
1. Откройте Параметры и зайдите в раздел Обновление и безопасность.
2. Перейдите во вкладку Безопасность Windows в боковом меню и выберите пункт Защита от вирусов и угроз.
3. Кликните на ссылку Параметры сканирования.
4. Выберите пункт Полное сканирование и нажмите на кнопку Выполнить сканирование сейчас.
Процесс поиска вирусных угроз будет запущен. По его окончанию система сообщит о результатах и предложит переместить найденные угрозы в карантин.
Нелишним также будет провести поиск адвари (рекламного ПО), которая не относится к полноценным вирусам, но является очень распространенной и также может влиять на работоспособность ОС. Для этого можно воспользоваться бесплатной портативной утилитой AdwCleaner.
Проверка целостности файлов
В некоторых случаях проблема может быть вызвана повреждениями системных файлов. Чтобы восстановить их, можно воспользоваться специальными встроенными утилитами. Для этого:
1. Откройте Командную строку с правами администратора.
2. Выполните команду sfc /scannow. Служба проведет обнаружение и устранение найденных повреждений компонентов Windows.
3. Выполните dism /Online /Cleanup-Image /RestoreHealth. Утилита позволит восстановить поврежденные файлы ОС, загрузив их исправные копии с серверов Microsoft. Для работы службы требуется доступ в интернет.
После этого нужно обязательно перезагрузить компьютер, чтобы службы завершили восстановление компонентов Windows.
Восстановление Windows
Простой способ решения проблемы — восстановление системы. Если оно включено в Windows и точки для него присутствуют, можно воспользоваться этим методом для устранения неполадки. Чтобы запустить откат, откройте Панель управления и найдите в ней пункт Восстановление через поиск.
Затем нажмите на ссылку Запуск восстановления системы и проследуйте шагам мастера отката. Нужно выбрать точку, которая была создана до первого проявления проблемы, после чего подтвердить начало отката.
Сброс операционной системы
Радикальный метод решения, который может помочь в случае, если другие способы оказываются недейственными — это полный сброс настроек ОС в Параметрах. Чтобы выполнить его, проделайте следующее:
1. Запустите Параметры и перейдите в меню Обновление и безопасность.
2. Откройте вкладку Восстановление в левой колонке и щелкните на кнопку Начать в разделе Вернуть компьютер в исходное состояние.
3. В появившемся окне мастера сброса выберите подходящий сценарий. Можно сохранить личные файлы или удалить все. Укажите нужный параметр.
4. Выберите способ переустановки из двух предложенных.
5. Подтвердите начало процесса сброса. Компьютер будет перезагружен. Во время сброса не следует использовать ПК или выключать его.
Стоит помнить, что сброс настроек существенно влияет на общий вид ОС и возвращает многие параметры Windows в исходное состояние.