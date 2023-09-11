Диспетчер задач закрывается сам по себе — что делать?

Самопроизвольное завершение работы Диспетчера задач может возникать в разных версиях Windows. Причин этой проблемы существует много. Разберем, почему Диспетчер задач может сам закрываться и как это исправить.

Самопроизвольное закрытие приложений может быть вызвано разными причинами. Среди них:

Разберем несколько простых способов решения, которые позволят устранить причину проблемы и восстановить исправную работу Диспетчера задач в Windows.

Поиск и удаление вирусов

Одна из наиболее частых причин, из-за которых Диспетчер задач может сам закрываться — это действие вирусов. Вредоносное ПО может предотвращать завершение нежелательных процессов пользователем. Для этого оно часто отключает Диспетчер задач или иным образом препятствует его работе.

Стоит проверить, есть ли в системе вирусы, после чего, при необходимости, удалить их. Для этого можно использовать встроенный в систему Защитник Windows или любой другой антивирус. Чтобы проверить ОС на наличие вредоносного ПО с помощью стандартной утилиты, выполните следующее:

1. Откройте Параметры и зайдите в раздел Обновление и безопасность.

2. Перейдите во вкладку Безопасность Windows в боковом меню и выберите пункт Защита от вирусов и угроз.





3. Кликните на ссылку Параметры сканирования.

4. Выберите пункт Полное сканирование и нажмите на кнопку Выполнить сканирование сейчас.





Процесс поиска вирусных угроз будет запущен. По его окончанию система сообщит о результатах и предложит переместить найденные угрозы в карантин.

Нелишним также будет провести поиск адвари (рекламного ПО), которая не относится к полноценным вирусам, но является очень распространенной и также может влиять на работоспособность ОС. Для этого можно воспользоваться бесплатной портативной утилитой AdwCleaner.



