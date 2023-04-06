Системная ошибка 5 Отказано в доступе — как исправить?

Настройка операционной системы нередко сопровождается различными ошибками. Одна из них — "Системная ошибка 5. Отказано в доступе".

Ошибка "Отказано в доступе" возникает при выполнении действий, требующих прав администратора. Если пользователь не имеет нужных разрешений, то система отказывает ему в доступе, выдавая соответствующую ошибку.

Решение этой проблемы будет заключаться в получении прав администратора. Рассмотрим два способа решения для разных случаев. Второй позволит полностью решить ошибку для всех возможных ситуаций.

Если ошибка возникает при выполнении команд в CMD или Windows PowerShell, то решить ее легко. Достаточно запустить консоль от имени администратора. Для этого:

Настройка прав пользователя (универсальное решение)

Такая ошибка может возникать не только в командной строке или Windows PowerShell. Иногда она появляется, например, при настройке служб или выполнении других подобных действий по конфигурации ОС. В таком случае поможет универсальное решение проблемы, позволяющее избавиться от нее полностью – выдача пользователю прав на изменение файлов диска "C".

Чтобы получить права на редактирование системных файлов на диске "C", проделайте несколько шагов:

Запустите проводник и перейдите в Этот компьютер. Кликните правой кнопкой мыши по системному диску "C" и выберите Свойства в контекстном меню. В появившемся окне зайдите во вкладку Доступ. Нажмите на кнопку Изменить, которая находится под списком пользователей. В новом окне выберите Добавить. Введите в пустое поле открывшегося окна слово Все на клавиатуре и нажмите Проверить имя. Строка должна стать подчеркнутой. Если же этого не произойдет, перепроверьте написание слова на наличие ошибок. Нажмите ОК. Во вкладке Безопасность раздела Группы или пользователи должна отобразиться строка Все, добавленная ранее. Выделите ее, нажав левой кнопкой мыши. В нижней части окна проставьте галочки в столбце Разрешить напротив всех пунктов списка прав. Тогда все пользователи получат необходимые разрешения на редактирование файлов диска. Нажмите Применить и ОК, чтобы выйти с сохранением изменений.

После этих действий все пользователи операционной системы получат права на редактирование файлов, содержащихся на диске. Это позволит избавиться от ошибки "Отказано в доступе" и получить возможность настраивать Windows с изменением системных файлов.