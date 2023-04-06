Системная ошибка 5 Отказано в доступе — как исправить?

Настройка операционной системы нередко сопровождается различными ошибками. Одна из них — "Системная ошибка 5. Отказано в доступе".
Почему возникает ошибка системная ошибка 5?
Ошибка "Отказано в доступе" возникает при выполнении действий, требующих прав администратора. Если пользователь не имеет нужных разрешений, то система отказывает ему в доступе, выдавая соответствующую ошибку.
Как решить ошибку "Отказано в доступе"?
Решение этой проблемы будет заключаться в получении прав администратора. Рассмотрим два способа решения для разных случаев. Второй позволит полностью решить ошибку для всех возможных ситуаций.
При возникновении ошибки в командной строке или PowerShell
Если ошибка возникает при выполнении команд в CMD или Windows PowerShell, то решить ее легко. Достаточно запустить консоль от имени администратора. Для этого:
- Зайдите в меню Пуск и введите в строке поиска название нужной программы. Например, powershell или cmd.
- Найдите нужный пункт в результатах поиска и кликните по нему правой кнопкой мыши.
- Среди предложенных пунктов выберите Запуск от имени администратора (подробнее здесь).
- Попробуйте ввести нужные команды снова. После такого запуска они должны сработать корректно.
Настройка прав пользователя (универсальное решение)
Такая ошибка может возникать не только в командной строке или Windows PowerShell. Иногда она появляется, например, при настройке служб или выполнении других подобных действий по конфигурации ОС. В таком случае поможет универсальное решение проблемы, позволяющее избавиться от нее полностью – выдача пользователю прав на изменение файлов диска "C".
Чтобы получить права на редактирование системных файлов на диске "C", проделайте несколько шагов:
- Запустите проводник и перейдите в Этот компьютер.
- Кликните правой кнопкой мыши по системному диску "C" и выберите Свойства в контекстном меню.
- В появившемся окне зайдите во вкладку Доступ.
- Нажмите на кнопку Изменить, которая находится под списком пользователей.
- В новом окне выберите Добавить.
- Введите в пустое поле открывшегося окна слово Все на клавиатуре и нажмите Проверить имя. Строка должна стать подчеркнутой. Если же этого не произойдет, перепроверьте написание слова на наличие ошибок.
- Нажмите ОК.
- Во вкладке Безопасность раздела Группы или пользователи должна отобразиться строка Все, добавленная ранее. Выделите ее, нажав левой кнопкой мыши.
- В нижней части окна проставьте галочки в столбце Разрешить напротив всех пунктов списка прав. Тогда все пользователи получат необходимые разрешения на редактирование файлов диска.
- Нажмите Применить и ОК, чтобы выйти с сохранением изменений.
После этих действий все пользователи операционной системы получат права на редактирование файлов, содержащихся на диске. Это позволит избавиться от ошибки "Отказано в доступе" и получить возможность настраивать Windows с изменением системных файлов.
Заключение
Помните о том, что защита от редактирования системных файлов предусмотрена не просто так. Она создана с целью предотвратить негативное воздействие на операционную систему со стороны пользователей. Поэтому настраивать ОС нужно с осторожностью, понимая свои действия и их возможные последствия.