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Инструкции 05.07.2023 3 минуты

Система не обнаружила Datachannel.dll — почему и что делать?

Простые способы решение проблемы с файлом Datachannel.dll.

Редакция SoftSalad Редакция SoftSalad 814 статей

Ошибка при обнаружении файла datachannel. dll может возникать при запуске приложений или изменении различных параметров в Windows. Сбой связан с отсутствием или повреждением одной из системных библиотек. Разберем, почему возникает неполадка и как ее можно устранить.

Почему возникает ошибка с Datachannel.dll?

Причина появления ошибки — невозможность найти файл datachannel.dll. Когда системе или программе требуется доступ к этой библиотеке для выполнения текущих задач, она обращается за ним, находя его на жестком диске. Если оказывается, что он отсутствует или поврежден, Windows не может произвести операцию и отображает ошибку при обнаружении файла.

Файлы DLL — важные библиотеки в составе Windows, которые нужны для выполнения многих функций в операционной системе. От них зависит работа не только самой ОС, но и сторонних программ, установленных в ней. Находящиеся в них данные позволяют системе исправно производить многие операции.

Как исправить сбой с файлом Datachannel.dll?

Основной способ решить проблему с файлом — скачать его исправную копию и заменить имеющуюся версию на новую. Если выяснится, что он отсутствует, вместо замены потребуется провести копирование. Чтобы воспользоваться этим методом решения, нужно загрузить файл и заменить его в месте хранения.

В какой директории находится библиотека?

Копии файла datachannel. dll обычно располагаются либо в корневых каталогах программ, которые их используют, либо в системной папке system32. Для исправления сбоя с обнаружением библиотеки стоит скопировать ее в обе директории. Это позволяет избавиться от ошибки.

Где получить корректную версию файла?

В интернете есть множество ресурсов, на которых можно получить файлы DLL для Windows. Однако далеко не все из них безопасны. Некоторые могут распространять вредоносное ПО вместе с библиотеками. Чтобы избежать проникновения нежелательных программ в операционную систему, стоит проверить скачанный файл на сервисе VirusTotal. Он выявит возможные угрозы.

Как заменить файл?

Загруженный файл, в первую очередь, следует распаковать из архива, если он находился в нем. Затем нужно скопировать его с заменой в директорию C: \Windows\System32, а также разместить в корневом каталоге программы, выдающей ошибку при запуске. Обычно он находится либо в папке ProgramFiles, либо в ProgramFiles (x86) на диске C. После этого нужно перезагрузить компьютер и повторно проверить работоспособность программы. Ошибка должна устраниться.

Альтернативный способ решения

Другой метод решения проблемы, который также может помочь избавиться от нее — выполнение проверки целостности ОС. Для этого в Windows есть специальная служба, которая находит и автоматически исправляет существующие ошибки системных файлов. Она также может восстановить целостность datachannel.dll, что иногда позволяет исправить сбой с запуском некоторых программ.

Чтобы запустить выполнение службы, откройте Командную строку от имени администратора и выполните в ней команду:

sfc /scannow

Во время работы программы нельзя выключать компьютер. По завершению процесса утилита сообщит о найденных и исправленных неполадках. Они будут окончательно устранены после перезагрузки.

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Редакция SoftSalad Редакция SoftSalad 814 статей

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