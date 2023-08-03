Служба узла Sysmain грузит диск — почему и что делать?

В процессе использования Windows некоторые пользователи сталкиваются с высокой загрузкой диска службой узла Sysmain. Отследить ее можно в Диспетчере задач. В одних случаях она заметна только в первое время после входа в систему, в других — сохраняется и держится постоянно. Рассмотрим, что выполняет сервис Sysmain, почему он может грузить диск и как это исправить.

За что отвечает служба Sysmain? Sysmain — это одна из стандартных, встроенных в систему служб Windows. Она создана для оптимизации, позволяет сократить время запуска ОС и приложений в ней, а также улучшить общую производительность. Это происходит за счет того, что служба, работая в фоне, выполняет некоторые вычисления и анализирует работу системы. Благодаря этому, Sysmain может подбирать наиболее оптимальную конфигурацию для запуска системы, включать предварительную загрузку программ и функцию сжатия памяти. Таким образом служба ускоряет и оптимизирует Windows.

Почему служба может перегружать диск? В норме, службе Sysmain не свойственно высокое потребление ресурсов компьютера. Обычно она выполняется в фоне, минимально нагружая процессор, оперативную память и жесткий диск. Однако иногда Sysmain начинает потреблять существенно больше ресурсов, что становится заметным в Диспетчере задач. В таких случаях часто увеличивается нагрузка на диск. Это может происходить по следующим причинам: Недостаточное количество свободного места на системном разделе.

Медленная скорость жесткого диска, на который установлена ОС.

Ошибки файловой системы и неисправности накопителя.

Некорректная работа сторонних оптимизаторов и антивирусов.

Отключенный файл подкачки (swapfile). Устранение этих причин в большинстве случаев позволяет восстановить корректную работу службы.

4 способа снизить нагрузку диска от службы Sysmain Рассмотрим несколько универсальных решений, которые могут помочь устранить причину проблемы и нормализовать работу службы.

Очистка диска Частая причина неисправности — недостаток свободного места на системном разделе. Чтобы освободить пространство, можно воспользоваться встроенной в Windows утилитой Очистка диска: 1. Откройте Проводник и перейдите в Этот компьютер. 2. Кликните ПКМ по диску "C" и выберите пункт Свойства. 3. В появившемся окне нажмите на кнопку Очистка диска во вкладке Общие. 4. После того как программа оценит состояние раздела, отметьте, что можно удалить и запустите очистку. Это позволит увеличить объем необходимого системе свободного места на диске.

Использование chkdsk Стандартная утилита chkdsk может проверить диск на наличие повреждений и ошибок файловой системы, исправив найденные неполадки. Иногда она помогает восстановить исправную работу Sysmain, если запустить проверку на диске "C". Чтобы сделать это, откройте Командную строку с правами администратора, выполните команду ниже и перезагрузите компьютер. chkdsk C: /f /r

Включение файла подкачки В некоторых случаях активация swapfile помогает решить проблему со службой. Чтобы включить файл подкачки в Windows, проделайте следующее: 1. Нажмите Win и R на клавиатуре одновременно. 2. В появившемся окне введите sysdm.cpl и нажмите Enter. 3. В новом окне перейдите во вкладку Дополнительно. 4. Нажмите на кнопку Параметры в разделе Быстродействие. 5. В открывшемся окне откройте вкладку Дополнительно и щелкните на пункт Изменить. 6. Включите пункт Автоматически выбирать объем и нажмите на кнопку ОК. После этого следует перезагрузить компьютер.

Отключение антивирусов и оптимизаторов Если вы используете сторонние антивирусы и программы для оптимизации Windows, стоит попробовать отключить или удалить их на некоторое время и отследить работу Sysmain. Если это позволит существенно снизить нагрузку на диск, возможно следует заменить эти приложения на аналоги или отказаться от них полностью для поддержания исправной работы ОС.

Можно ли отключать Sysmain? Sysmain не является критически важным компонентом Windows, от которого зависит работоспособность ОС. Поэтому его отключение обычно не приводит к серьезным сбоям, возникновению ошибок или иным последствиям. Можно прибегнуть к деактивации службы в крайнем случае, если она слишком сильно нагружает компьютер и другие способы решения проблемы не помогают. Однако стоит помнить, что любое принудительное отключение служб Windows может нести риски.