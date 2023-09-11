Переключение языка в Windows: все способы и настройки

При использовании Windows часто возникает необходимость сменить раскладку клавиатуры для ввода текста или команд. Это может быть нужно при создании документов, отправке сообщений или поиске в интернете. Для смены раскладки существуют разные способы. Разберем, как можно переключить язык клавиатуры, а также настроить его, добавить новый или удалить один из имеющихся.

Как переключить раскладку клавиатуры? Для начала рассмотрим все способы сменить текущую раскладку клавиатуры для ввода текста. Меню в трее. Специальный пункт в правой части панели задач предназначен для смены раскладки. На нем отображается текущий язык. Чтобы сменить его, кликните на него и выберите нужную раскладку.

Специальный пункт в правой части панели задач предназначен для смены раскладки. На нем отображается текущий язык. Чтобы сменить его, кликните на него и выберите нужную раскладку. Сочетание Win + Space. Комбинация универсальна и может использоваться для смены раскладки вне зависимости от основной комбинации клавиш. Работает во всех актуальных изданиях ОС, начиная с Windows 8.

Комбинация универсальна и может использоваться для смены раскладки вне зависимости от основной комбинации клавиш. Работает во всех актуальных изданиях ОС, начиная с Windows 8. Установленное сочетание клавиш. Самый удобный способ — воспользоваться настроенной комбинацией кнопок. В большинстве случаев это Shift + Alt (применяется в Windows по умолчанию) или Ctrl + Shift. Это основные способы переключения языка.

Как изменить сочетание клавиш для переключения раскладки? Если используемая по умолчанию комбинация Shift+Alt не подходит, можно сменить ее в настройках. Тогда для переключения раскладки будет применяться другое сочетание, а старое перестанет действовать. В любой момент возможно вернуть параметры обратно. Способ настройки будет отличаться для разных версий ОС.

В Windows последних версий Чтобы сменить сочетание кнопок в современных версиях Windows, проделайте следующее: 1. Зайдите в Параметры любым удобным способом. 2. Для Windows 10 изданий 1809 и 1903: откройте раздел Устройства и перейдите во вкладку Ввод. Для Windows 10 версии 1803: выберите Время и язык и зайдите в Язык. Для Windows 11: перейдите в Время и язык и откройте Регион и язык. 3. Щелкните на ссылку Дополнительные параметры. 4. Выберите Параметры языковой панели. 5. В появившемся окне перейдите в меню Переключение клавиатуры и нажмите на кнопку Сменить сочетание.

6. Выберите нужную комбинацию клавиш в левой колонке Смена языка ввода и кликните на кнопку ОК.

7. Закройте окна с параметрами. Настройки будут изменены.

В Windows 7, 8, 8.1 и ранних изданиях 10 Чтобы сменить комбинацию клавиш в более ранних версиях системы, в том числе в старых изданиях Windows 10, проделайте следующее: 1. Откройте Панель управление и установите вид Крупные значки или Мелкие значки в меню Просмотр. 2. Выберите пункт Язык. 3. Кликните на пункт Дополнительные параметры в левой части окна настроек.

4. В разделе Переключение методов выберите параметр Изменить сочетания клавиш.

5. В появившемся окне зайдите в раздел Переключение клавиатуры и нажмите Сменить сочетание клавиш. 6. Установите подходящую комбинацию в колонке Смена языка ввода и щелкните на кнопку ОК, чтобы сохранить изменения. 7. Закройте окно Панели управления. Новые параметры обычно применяются сразу. Если этого не произойдет, выполните перезагрузку компьютера.

Как добавить или удалить язык из списка раскладок Чтобы добавить язык ввода в Windows, откройте настройки языка в Параметрах. Для этого воспользуйтесь инструкцией выше. В настройках добавьте нужный предпочитаемый язык в соответствующем разделе. Удалять их можно в этом же меню.



Как изменить язык интерфейса ОС Иногда при использовании Windows возникает потребность сменить язык интерфейса ОС. Это может быть необходимо, например, в тех случаях, когда на компьютер была установлена система на английском языке из-за того, что образ с русским был недоступен. В таком случае можно изменить отображение интерфейса ОС. Для смены языка нужно перейти в региональные настройки. Это делается по-разному в отличающихся изданиях Windows. Чтобы открыть языковые настройки в нужной версии операционной системы, воспользуйтесь инструкцией, представленной выше. В Параметрах нужно добавить новый язык, выбрав его из списка, и сохранить изменения. Операционная система имеет множество переводов, среди которых легко найти подходящий.

Для полного вступления изменений в силу потребуется перезагрузка. До нее ОС может отображаться некорректно. После перезапуска ПК вид интерфейса изменится. Новые настройки затронут основные элементы рабочего стола и стандартные приложения ОС, такие, как Проводник, Калькулятор и т.п. В некоторых случаях изменения сказываются и на интерфейсе сторонних программ, однако обычно для них требуется дополнительно изменить параметры вручную, чтобы применить другой язык для приложения.

Как настроить Caps Lock В настройках Windows также присутствует возможность сменить клавишу для включения и отключения режима Caps Lock. Вместо специальной отдельной кнопки, используемой по умолчанию, можно выбрать Shift. Для этого откройте настройки клавиатуры при помощи первой инструкции и активируйте пункт Клавишей Shift в окне Языки и службы.