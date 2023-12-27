Переключение между рабочими столами в Windows 11 — разные способы

Рабочий стол в Windows 11 — это пространство для организации и выполнения определенных задач на компьютере. Операционная система Windows 11 позволяет создавать несколько разных рабочих столов на одном компьютере.

Такой подход увеличивает производительность работы на компьютере. Эта фишка Windows 11 подходит тем, кто нуждается в нескольких мониторах, но имеет только один. Чтобы работать с несколькими рабочими столами, нужно научиться переключаться между ними.

Как переключаться между рабочими столами в Windows 11? Есть три способа переключения между рабочими столами на Windows 11. Чтобы возможность переключения столов стала доступной, нужно активировать кнопку «Представление задач». Инструкция по активации: 1. Войти в меню Пуск. 2. Нажать на кнопку Параметры. 3. Выбрать вкладку Персонализация и нажать на пункт Панель задач. 4. Активировать функцию Представление задач. Теперь можно свободно переключаться между рабочими столами.

Способ 1. Используя клавиши Windows и Tab Чтобы переключиться между рабочими столами, необходимо нажать комбинацию Windows + Tab на клавиатуре. Система откроет вкладку Представление задач. На экране отобразится плитка с созданными рабочими столами. Нужно навести курсор на стол и нажать левую кнопку мыши. Если ни один дополнительные рабочий стол не создан, нужно нажать на плитку со знаком +. Когда он будет создан, надо просто щелкнуть мышкой по плитке с новым рабочим столом, чтобы переключиться на него.

Способ 2. Экспресс-переключение с помощью кнопок Win + Ctrl + Стрелка влево Чтобы переключаться между рабочими столами с помощью сочетания клавиш, нужно нажать Win + Ctrl + Стрелка влево или Win + Ctrl + Стрелка вправо. По умолчанию рабочие столы расположены так, что самый старый находится в крайнем левом углу, а самый новый — в крайнем правом.